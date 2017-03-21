Apple сорвала $100 млн инвестиций в «убийцу» iPhone от «отца» Android

Японский SoftBank отказался от инвестиции в $100 млн в стартап основателя Android по созданию конкурента iPhone. По мнению западных СМИ, на сделку мог повлиять миллиард долларов, вложенный Apple в принадлежащий SoftBank технологический фонд.

Срыв инвестиций

Японский SoftBank Group Corp отказался от намерения инвестировать $100 млн в стартап Essential, который возглавляет создатель ОС Android Энди Рубин (Andy Rubin). Как сообщает BusinessInsider, стартап занимается разработкой смартфона, способного конкурировать с iPhone компании Apple.

Ранее планировалось, что первый такой гаджет должен увидит свет весной или осенью 2017 г. Смартфон хотели выпускать для японского рынка. Однако компания Appleв январе 2017 г. внезапно инвестировала миллиард долларов в принадлежащий SoftBank технологический фонд Vision Fund, вследствие чего сделка с создателем Android, по определению журналистов WSJ, «усложнилась». Журналисты подчеркивают, что формально Apple не блокировала сделку, хотя смартфон Энди Рубина должен был выйти в канун 10-летнего юбилея iPhone.

Кто стоит за фондом Vision Fund

Напомним, SoftBank объявил о совместном с бизнесменами Саудовской Аравии создании инвестиционного фонда с капиталом $100 млрд для финансирования проектов в сфере высоких технологий в октябре 2016 г. Заявление о создании фонда было сделано через три месяца после того, как глава SoftBank Масаеши Сон (Masayoshi Son) закрыл самую большую сделку в истории компании по приобретению британского производителя процессоров ARM Holdings Plc на сумму в $32 млрд.

Создатель Android остался без инвестиций для нового проекта

Цель инвестиций Apple в Vision Fund — желание получить доступ к передовым технологиям различных сегментов ИТ-отрасли. Примечательно, что в мае 2016 г. представители SoftBank заявили о намерении перевести одно из главных технологических достижений компании — первого в мире эмоционального робота Pepper — на ОС Android.

История Essential

Американский программист Энди Рубин был генеральным директором Android Inc, которую Google купила в 2005 г., сделав основной операционной системой смартфонов. Сам Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Ранее некоторые подробности стартапа раскрыл Bloomberg. В проекте занято около 40 человек — добровольцы из команд Apple и Google. Предположительно, Essential должна представлять собой некую платформу, которая объединит несколько устройств, включая смартфон.

О характеристиках смартфона известно мало — только, то, что у него должен быть большой экран, занимающий почти всю фронтальную поверхность девайса. Известно также, что Энди Рубин вел предварительные переговоры о сотрудничестве с четвертой по числу мобильных абонентов в США Sprint Corporation.

Торговая марка Essential Products Inc. была зарегистрирована в Калифорнии в 2015 г. В 2016 г. на устройства Essential (список включал смартфоны, планшеты, аксессуары и «компьютерное ПО для мобильных устройств») был получен американский патент.