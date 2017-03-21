Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет

Гарри Кондаков, бывший коммерческий директор «Лаборатории Касперского» на глобальном уровне, занял пост бизнес-директора в Group-IB. На новом месте он будет отвечать за мировые продажи и международное сотрудничество. Из «Лаборатории» Кондаков ушел в 2016 г.

Group-IB назначила бизнес-директора

Российская ИБ-компания Group-IB назначила на пост бизнес-директора Гарри Кондакова, проработавшего до этого 14 лет в топ-менеджменте «Лаборатории Касперского». В новой должности Кондаков будет заниматься продвижением продукции компании, расширением международных продаж, а также развивать бренд и осуществлять общее руководство бизнесом. Основными его приоритетами будут зарубежная экспансия и выстраивание партнерских отношений на мировом уровне.

«Сейчас очень динамичное время! Динамичное во всех отношениях – в плане изменения ландшафта угроз, рынка информационной безопасности, который требует гибкости и быстроты принятия решений, бизнес-задач компаний, меняющихся под воздействием информационных технологий. Оно характеризуется отсутствием определенности и необходимостью принимать быстрые решения, исходя из знаний о текущих нуждах заказчиков. В этот период я рад оказаться в команде молодых, чрезвычайно профессиональных и амбициозных специалистов, которые как никто другой знают, что такое киберугрозы нового поколения и как им эффективно противостоять. Уверен, мой опыт поможет компании достичь новых вершин!» – так прокомментировал Кондаков свое назначение.

Международные амбиции Group-IB

По словам Ильи Сачкова, генерального директора и основателя Group-IB, сейчас компания переживает период бурного роста. Свое преимущество она видит в том, что обнаруживает новые киберугрозы на ранней стадии развития и принимает упреждающие меры, а также хорошо понимает специфику угроз, исходящих из русскоязычного сектора интернета. Кондаков должен помочь эффективно проинформировать заказчиков и партнеров Group-IB о ее продуктах и услугах, поскольку имеет опыт международной работы.

По словам Сачкова, валютные поступления будут составлять больше половины выручки компании уже через 3 года. В 2016 финансовом году, который истекает 31 марта 2017 г., зарубежная выручка составит примерно 30% от общей.

Гарри Кондаков, новый бизнес-директор компании Group-IB

Начало карьеры Гарри Кондакова

Гарри Кондаков родился 29 марта 1966 г. в Челябинске. Имеет диплом физического факультета Московского государственного университета. Также закончил аспирантуру факультета вычислительной математики и кибернетики в том же вузе. В 2002 г. закончил магистратуру Лондонской школы бизнеса (LBS), специальность – управление бизнесом.

До начала сотрудничества с «Лабораторией» Кондаков работал в российских представительствах таких международных компаний как APC, Intel Technologies и Oracle. Осуществлял руководство международным консалтинговым проектом Gatehouse в Альборге, Дания.

Работа в «Лаборатории Касперского»

В октябре 2002 г. Кондаков стал главой представительства «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии. В январе 2008 г. был назначен управляющим директором «Лаборатории» в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

В марте 2011 г. Кондаков был утвержден в должности управляющего директора «Лаборатории» на развивающихся рынках. На этом посту отвечал за работу компании в Латинской Америке, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе 2012 г. стал коммерческим директором «Лаборатории», приняв на себя ответственность за маркетинг, развитие бизнеса, продажи и обслуживание клиентов на глобальном уровне.

В июле 2016 г. Кондаков прервал сотрудничество в «Лабораторией». Занимаемая им должность коммерческого директора была ликвидирована, пост директора по продажам занял Александр Моисеев.

Несколько фактов о компании Group-IB

Group-IB – это международная компания, созданная в 2003 г. в Москве. Фирма занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений и случаев мошенничества. С 2010 г. по 2013 г. входила в состав LETA Group. Имеет свои системы раннего обнаружения угроз Secure Bank и Secure Portal, развивает аппаратно-программный комплекс для защиты от кибератак на сетевом уровне TDS.

В 2010 г. при компании была организована «Лаборатория компьютерной криминалистики». По собственным данным Group-IB, в настоящий момент на счету лаборатории более 100 успешных расследований, проведенных в России и других странах Европы. В 2011 г. компания создала круглосуточный центр быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности «CERT-GIB».

В 2014 г. Group-IB была включена исследовательской фирмой Gartner в топ-7 компаний в области Cyber Intelligence. Принимала участие в расследовании деятельности преступных группировок Anunak/Carbanak, Carberp, Hodprot и других, занимавшихся хищением денежных средств. Имеет соглашение о сотрудничестве с Европолом, заключенное в 2015 г.

В число клиентов Group-IB входят банки, финансово-кредитные организации, FMCG-бренды, промышленные корпорации, предприятия энергетической и нефтеперерабатывающей отрасли. Если говорить об ИКТ-сфере, заказчиками выступают производители ПО и цифрового контента, ИТ-компании и телеком-операторы России и других стран, в том числе Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, США, Эквадора.