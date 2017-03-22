Главным успехом МТС в 2016 г. внезапно оказалась системная интеграция

МТС отчиталась по итогам 2016 г.: у компании в пять раз выросли доходы от системной интеграции. В области услуг связи компания остается лидером по основным показателям в России, на втором месте находится «Мегафон», на третьем - «Вымпелком» (при этом по показателям фиксированного бизнеса «Вымпелком» находится на втором месте).

МТС представила итоги 2016 г.

Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) опубликовал финансовые итоги IV квартала 2016 г и всего 2016 г. Выручка компании за год выросла на 2,1% до 435,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) упал на 4,4% до 169,3 млрд руб.

Капитальные затраты за год снизились на 13,1% до 83,6 млрд руб. Чистый долг составил 220,9 млрд руб, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3. Общее число сотовых абонентов за год выросло на 2,9% до 109,9 млн.

Пятикратный рост системной интеграции

В России выручка за 2016 г. выросла на 2,4% до 400,6 млрд руб., включая выручку от услуг сотовой связи, которая составила 295 млрд руб., от услуг фиксированной связи - 61,2 млрд руб. (в том числе массовый сегмент - 29,9 млрд руб., сегмент корпоративных заказчиков и операторов связи - 31,3 млрд руб.), от продажи товаров - 49,6 млрд руб.

Показатель OIBDA в России упал на 1,5%, рентабельность по данному показателю составила 40,6%. Чистая прибыль выросла на 1,5% до 53,9 млрд руб. Укрепление курса рубля приводит к тому, что показатели российского подразделения имеет всю большую роль в консолидированных показателях МТС, констатируют в компании.

Выручка от системной интеграции «дочки» МТС «Энвижн Груп» увеличилась в пять раз до 5,5 млрд руб. Это связано с расширением присутствия компании на рынке «облачных» сервисов, развитием проектов в области больших данных и телематических решений, а также ростом продаж ПО.

Показатели стран СНГ

На Украине выручка местной «дочки» МТС выросла за год на 11,1% до 11,1 млрд гривен (29,19 млрд руб., здесь и далее пересчет валют по средневзвешенному курсу за 2016 г). Скорректированный показатель OIBDA, наоборот, упал на 7,7% до 3,8 млрд гривен (10 млрд руб.), маржа по данному показателю снизилась на 6,9 процентных пункта до 34,1%. Чистая прибыль упала почти вдове - на 44,3% - до 1,3 млрд гривен (3,4 млрд руб.).

Результаты работы МТС, Vimpelcom и «Мегафон» в 2016 г.

МТС Vimpelcom «Мегафон» Выручка, млрд руб 435,7 $8,9 млрд (596,7 млрд руб) 316,3 Выручка от мобильной связи, млрд руб н/д н/д 263,65 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб н/д н/д 84,4 OIBDA/EBITDA, млрд руб 169,3 $3,23 млрд (216 млрд руб) 121,2 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 38,8 36,4 38,3 Операционная прибыль, млрд руб н/д н/д 57 Рентабельность по операционной прибыли, % н/д н/д 18 Чистая прибыль, млрд руб 48,5 $2, 4 млрд (160,9 млрд руб) 33,7 Капитальные затраты, млрд руб 83,6 $1,7 млрд (114 млрд руб) 65,6 Чистый долг, млрд руб 220,9 $7,16 млрд (480 млрд руб) 196,9 Число сотовых абонентов, млн 109,9 239 77,4 Россия Выручка, млрд руб 400,6 273 311,6 OIBDA/EBITDA, млрд руб 162,5 104 н/д Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 40,6 38,4 н/д Чистая прибыль, млрд руб 53,9 н/д н/д Капитальные затраты, млрд руб 73,8 42,7 н/д Выручка от мобильной связи, млрд руб 344 228,8 286 Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб 295 219 259 Выручка от продаж оборудования, млрд руб 49,6 10 27 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб н/д 51,2 83,1 Число сотовых абонентов, млн 80 58,3 75,6 ARPU сотовых абонентов, руб 312 307 285 MOU сотовых абонентов, мин н/д 333 н/д APPM, руб н/д 0,92 н/д Уровень оттока сотовых абонентов, % н/д 15 н/д MBOU, Гб н/д 2,3 4,29 Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб 61,2 44,2 25,6 Число абонентов ШПД, млн н/д 2,2 н/д ARPU абонентов ШПД, руб н/д 394 н/д Украина Выручка, млрд гривен 11,1 (29,08 млрд руб) 14,96 (39,2 млрд руб) - EBITDA/OIBDA, млрд гривен 3,8 (10 млрд руб) 7,8 (20,4 млрд руб) Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 34,1 52,2 Выручка от мобильной связи, млрд гривен н/д 13,9 (6,37 млрд руб) Выручка от мобильной передачи данных, млрд гривен н/д 2,43 (36,3 млрд руб) Капитальные затраты, млрд гривен 7,5 (56,25 млрд руб) 2,72 (7,12 млрд руб) Число сотовых абонентов, млн 20,9 26,1 ARPU сотовых абонентов, гривен 44,7 (117 руб) 45,2 (118,5 руб) MOU сотовых абонентов, мин н/д 565 ARPPM сотовых абонентов, гривен н/д 0,08 (0,2 руб) Уровень оттока сотовых абонентов, % н/д 6,1

CNews Analytics

В Армении выручка МТС упала на 18,1% до 58,3 млрд драм (8,2 млрд руб.), в Туркменистане выручка упала на 11,2% до 260,2 млн манат (4,26 млрд руб. по текущему курсу). В Белоруссии, наоборот, выручка местной «дочки» МТС выросла на 21,3% до 662,2 млн белорусских рублей (20,2 млрд руб).

Капитальные затраты группы МТС в 2016 г снизились на 13% до 83,6 млрд руб. В России капитальные затраты снизились на 15% до 73,8 млрд руб. МТС прогнозирует, что в 2017 г. общий размер капитальных затрат продолжит снижаться до примерно 80 млрд руб. в целом по группе.

Число сотовых абонентов МТС в целом по группе выросло на 2,9% до 109,9 млн. В том числе в России количество абонентов составило 80 млн (рост - 3,5%), на Украине - 20,9 млн (рост - 2,5%). В Армении и Белоруссии количество абонентов МТС незначительно снизилось.

Vimpelcom, МТС, «Мегафон»: кто, в чем и где лидирует

Сравнение трех основных сотовых операторов дает следующую картину. В глобальном плане лидером остается группа Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»).

Выручка группы в 2016 г. составила $8,9 млрд (596,7 млрд руб.), показатель OIBDA/EBITDA - $3,23 млрд (216 млрд руб.), капитальные затраты - $1,7 млрд (114 млрд руб.), количество сотовых абонентов - 239 млн.

МТС по данным показателям находится на втором месте. На третьем месте - «Мегафон». Выручка компании составила 316,3 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 121,2 млрд руб, капитальные затраты - 65,6 млрд руб., число сотовых абонентов - 77,4 млн.

В России по всем основным показателям лидером является МТС. На втором месте - «Мегафон». Выручка компании составила 311,6 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 259 млрд руб., число сотовых абонентов - 75,6 млн.

На третьем месте находится «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom). Выручка оператора за 2016 г. составила 273 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 104 млрд руб., капитальные затраты 42,7 млрд руб., выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 219 млрд руб.

В то же время «Вымпелком» находится по показателям фиксированного бизнеса на втором месте, опережая «Мегафона». Выручка компании от данного вида бизнеса составила 44,2 млрд руб. (у «Мегафона» - 25,6 млрд руб.), число абонентов широкополосного доступа в интернет - 2,2 млн.