SAP в СНГ несет убытки второй год подряд

Убытки компании SAP CIS, подразделения SAP в СНГ, составили в минувшем году €5,5 млн. В предыдущем году они были больше – €18,6 млн. Основной причиной SAP считает санкции и спад в российской экономике, но прогноз на будущее дает утешительный.

Показатели SAP CIS

Компания SAP CIS, подразделение немецкой софтверной корпорации SAP в странах СНГ, понесла в 2016 г. убытки на сумму €5,5 млн. При этом годовая выручка подразделение составила €355,7 млн.

В годовом отчете SAP отмечает, что в 2016 г. в России наблюдались признаки восстановления экономики, однако в целом экспансия компании на этом рынке была затруднена. Санкции, наложенные на Россию, компания относит к макроэкономическим факторам, мешающим развитию бизнеса. SAP возлагает надежды на этот рынок в 2017 г., ссылаясь на благоприятный прогноз Европейского центрального банка.

В СМИ встречается мнение, что экспансия SAP на российском рынке затруднена практикой импортозамещения. Основными российскими конкурентами компании являются «1С», «Галактика» и «Парус».

Сравнение с 2015 г.

В предыдущем 2015 г. убытки SAP CIS были в несколько раз больше – они достигли €18,6 млн. В качестве причин в прошлогоднем отчете SAP указала ухудшение экономической ситуации в России, падение рубля и действие санкций. В 2014 г. об убытках говорить не приходилось – прибыль компании составила €19,2 млн. Выручка подразделения в 2015 г. была примерно такой же, как и в 2016 г., и составляла €356,5 млн.

Немецкая компания SAP жалуется на затруднение экспансии на российском рынке

Собственный капитал подразделения увеличился за минувший год: если в 2015 г. он составлял €42,3 млн, то в 2016 г. достиг €46,9 млн. Штат подразделения также значительно вырос: в 2016 г. в нем насчитывается 793 сотрудника, в то время как в 2015 г. было 659. Головной офис SAP CIS находится в Москве, компания существует с 1992 г.

Показатели «большой» SAP

В общей сложности глобальная выручка SAP в 2016 г. составила €22,06 млрд. Около 14% этой суммы, то есть €2,99 млрд, поступило от облачного бизнеса. Годовой рост облачной выручки составил порядка 30%.

Лицензирование ПО принесло компании €4,9 млрд, поддержка продуктов – €10,6 млрд. Годовой рост выручки в этих сегментах составил 1% и 5% соответственно.

Рыночная капитализация компании по итогам 2016 г. достигла €101,7 млрд. Акции выросли за год на 12,9%, дивиденды составили €1,25 на акцию.

Чем занимается SAP

SAP – это немецкая компания-разработчик корпоративного ПО с главным офисом в Вальдорфе. Была основана в 1973 г. пятью бывшими сотрудниками IBM. Название является аббревиатурой словосочетания Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung («системы, приложения и продукты в обработке данных»).

Прежде всего SAP известна как разработчик систем для управления предприятием и управления данными. Основным продуктами компании является система управления предприятием SAP ERP, выпущенная на рынок в 1998 г. под названием SAP R/3. Система состоит из модулей, у каждого своя сфера приминения – финансы, логистика, продажи, персонал и т. д.

SAP ERP является частью набора ПО для бизнеса под названием SAP Business Suite. Помимо нее в набор входят система для организации работы с клиентами (CRM), система для управления производственным циклом (PLM), ПО для работы с ресурсами, закупками и поставками (SCM), а также для организации работы с поставщиками (SRM).

В сфере управления данными самыми известными продуктами SAP являются SAP Business Intelligence, SAP Master Data Management и SAP Identity Management. Первый предназначен для сбора, хранения, обработки данных и формирования отчетности, второй – для работы с данными предприятия, третий – для хранения и распределения данных пользователей.