Украинский стартап накажут за ПО, координирующее цены в России

ФАС планирует наложить штраф на российское подразделение украинской компании, отказавшееся сообщить имена клиентов, которые пользуются ее софтом, позволяющим координировать цены на товары в разных интернет-магазинах.

«Незаконное» ПО контроля над ценообразованием

ФАС намерена наложить штраф на российское подразделение украинского стартапа Competera за непредоставление информации о своих клиентах. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, данные сведения были запрошены у ООО «Компетера ру» после проведения в отношении этой компании внеплановой проверки в феврале-марте 2017 г.

По ее итогам ФАС затребовала у ООО «Компетера ру» реестр договоров, соглашения о присоединении к сублицензионному договору на право использования программного обеспечения Competera с 2014 г. и перечень компаний и лиц, которые являются пользователями программных продуктов компании.

Речь шла о ПО для контроля над ценообразованием. Данная программа, по описанию ФАС, мониторит цены на тот или иной товар в интернете, выдает тематические отчеты владельцу бренда и направляет «нарушителям», выбивающимся из общей политики цен, предупреждения. Как можно заключить из сообщения ведомства, с точки зрения ФАС это является антирыночной координацией ценообразования.

«Компетера ру» проигнорировала запрос ФАС и информацию о своих клиентах не предоставила. «В отношении ООО “Компетера ру” возбуждено административное дело. Согласно положениям КоАП, компании грозит штраф в размере до 500 тыс.», — говорится в сообщении ФАС.

Слева направо: COO Competera Александр Сазонов, основатели компании Александр Галкин и Андрей Михайлов

В «Компетера ру» на момент публикации данного материала не ответили CNews на вопросы относительно того, согласна ли компания с позицией ФАС, намерена ли предоставить данные о клиентах и планирует ли подавать апелляцию в случае наложения штрафа.

Посткомментарий «Компетера ру»

После выхода материала с CNews связались представители компании и указали на опубликованную на ее сайте официальную позицию по данному вопросу. В сообщении говорится, что компания не согласна с решением ФАС. «Мы оперативно отреагировали на запрос-требование о предоставлении документов. Основной пакет был предоставлен по первому требованию (в течение 3-х рабочих дней), по оставшейся части — мы попросили мотивировать необходимость предоставления документов и дать нам дополнительное время для их подготовки».

В заключении представители «Компетера ру» сообщают, что компания действует прозрачно и открыто и сотрудничает со всеми официальными органами, строго придерживаясь законодательства стран, в которых она работает. «В то же время, мы последовательно защищаем конфиденциальную информацию наших клиентов, оставаясь в рамках действующего законодательства», — добавляют в «Компетера ру».

В аналогичных манипуляциях в Европе обвиняются ИТ-гиганты

ФАС указывает на то, что подобное расследование сейчас проводится Европейской комиссией в отношении компаний Asus, Philips, Pioneer и Denon & Marantz. Они также обвиняются европейским регулятором в ценовом манипулировании, потому что не давали онлайн-магазинам возможности самостоятельно устанавливать цену на продукцию.

Данные магазины пользовались специализированным ПО, которое автоматически подстраивало цены под основных игроков рынка. «Таким образом, ценовое регулирование производителей повлияло на розничные цены на технику в целом», — уверено ФАС России.

Несколько фактов о «Компетера ру»

Анализ сообщений в СМИ показывает, что бренд Competera принадлежит одноименному украинскому стартапу, созданному Андреем Михайловым и Александром Галкиным.

По данным ЕГРЮЛ, российское юрлицо проекта ООО «Компетера ру» было зарегистрировано 8 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге. Единственным его учредителем и гендиректором заявлен Олег Букуров. Он же выступает учредителем еще двух компаний, занимающихся торговлей продуктами и изделиями из дерева.

По данным базы «Контур.фокус», выручка российского подразделения компании в 2015 г. составила p18,8 млн при чистой прибыли в p1,6 млн. Что касается компании в целом, то по сведениям украинского издания «Дело.ua», сейчас ее годовой оборот составляет более $1 млн в год с подписки на сервис.

По собственным данным организации, на данный момент она обслуживает 86 клиентов из 14 стран мира.