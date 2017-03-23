В 2017 ПК резко подорожают

Производители персональных компьютеров готовятся повысить цены на свою продукцию из-за роста стоимости комплектующих и выхода OEM-систем с новыми процессорами Intel Kaby Lake.

Подорожание ПК

Производители ПК заявили о предстоящем в третьем квартале 2017 г. повышении цен на их продукцию. Как пишет Digitimes, по словам участников рынка, рост цен совпадет с массовым выпуском в этот период доработанных процессоров Intel Kaby Lake на базе архитектуры Core седьмого поколения.

Это будет так называемый период back-to-school, когда школьники и студенты возвращаются к занятиям, и продажи компьютерной техники демонстрируют рост. Процессоры Kaby Lake были впервые представлены Intel летом 2015 г. Будет запущено четыре отдельные серии: S, H, U и Y, с разной потребляемой мощностью. Именно S-серия рассчитана на новые ПК. Сообщалось, что планируется 16 новых моделей для настольных ПК, которые традиционно составят три семейства — Core i7,i5 и i3.

Малым вендорам придется тяжелее

По данным Digitimes, осеннее повышение стоимости ПК уже подтвердил операционный директор Lenovo Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci), по словам которого рост цен спровоцируют также подорожавшие комплектующие: «компаниям нужно будет оправдать возросшие расходы».

Производители ПК готовят осеннее повышение цен

Генеральный директор Asustek Computer Джерри Шен (Jerry Shen) также назвал проблемой колебания валютного курса и рост стоимости комплектующих, в связи с чем компания планирует повышать цены.

По мнению экспертов, подорожание комплектующих в первую очередь негативно скажется на малых предприятиях — вендорах ПК, поскольку крупные компании за счет больших заказов у поставщиков получают ценовые преференции.

Напомним, согласно аналитическому отчету Gartner, в 2016 г. объемы мировых поставок персональных компьютеров в сравнении с 2015 г. упали на 6,2 %, укрепив тенденцию падения, длящуюся с 2012 г. Первые позиции на рынке занимают Lenovo, Hewlett-Packard и Dell.

Цены растут не только на ПК

Ранее из-за подорожавших комплектующих также заявили о предстоящем росте цен на свою продукцию на 5-15% производители ноутбуков. По оценке экспертов Digitimes, по итогам текущего года мировые поставки ноутбуков не превысят 140-150 млн единиц. Стоимость планшетных компьютеров, после повышения на 8-9% в IV кв. 2016 г., пока остается стабильной из-за насыщения складов готовой продукцией.

Ожидается, что запасы планшетов начнут подходить к концу во втором квартале 2017 г., что приведет к новому повышению цен. По данным IDC, в IV кв. 2016 г. глобальные поставки планшетных устройств составили 52,9 млн, что на 20,1% меньше, чем в последнем квартале предыдущего года.