Apple придумала гибрид MacBook с iPhone и iPad. Фото

Стали известны детали зарегистрированного Apple патента на устройство «3 в 1» — ультрапортативного ноутбука-трансформера, работающего с участием iPhone и iPad.

iPhone в качестве тачпада

Компания Apple разрабатывает устройство, которое превратит комбинацию iPhone и iPad в полноценный ноутбук с сенсорным экраном. Как пишет Appleinsider, детали зарегистрированного компанией еще в сентябре 2016 г. патента в минувший четверг обнародовало ведомство по патентам и товарным знакам США.

«В презентации описаны различные варианты воплощения систем и способов объединения компонентов для портативных компьютерных устройств с тонким профилем», — говорится в описании патента. Судя по документам, это будет ноутбук с экраном (пока точно неизвестно, будет ли это MacBook, или какая-то новая модель), клавиатурой, портами, аккумулятором и прочим, но без «сердца».

Роль «сердца» устройства будет выполнять помещаемый в специальный слот гаджета (своего рода док-станцию в том месте, где обычно находится трекпад) iPhone. Смартфон обеспечит устройству процессор, графический ускоритель, оперативную память и место для хранения данных.

Гибрид ноутбука с iPhone на месте тачпада

Издание отмечает, что поверхность 5,5-дюймового iPhone 7 Plus как раз внешне очень похожа на увеличенный трекпад нового MacBook Pro.

iPad вместо дисплея

Есть в патенте и другая версия устройства. В нем свой слот имеет экран. В него помещается iPad, выполняющий таким образом функцию дисплея. Журналисты предположили, что планшет также может предоставлять в распоряжение устройство свою встроенную память и графический ускоритель.

Гибрид ноутбука с iPad на месте экрана

Что касается передачи данных между скомбинированными устройствами, они могут передаваться по Wi-Fi, Bluetooth или еще какому-либо беспроводному протоколу. Пока также непонятно, какая именно ОС будет на устройстве. Возможно, каждая из частей будет работать на своей iOS, которые будут синхронизированы. Либо будет установлена какая-то программная оболочка, имитирующая обычный ноутбук.

Стирая грань между гаджетами

Напомним, ранее заставить компьютеры заряжаться от смартфонов пытались Motorolaи Hewlett-Packard, однако проекты потерпели неудачу. Издание Engadgetотмечает, что сам факт регистрации патента вовсе не означает, что подобное устройство появится в реальности. Appleрегистрирует патенты постоянно и в большом количестве, однако до рынка проекты не доходят.

Тем не менее, такая разработка может прояснить видение Appleперспективного будущего мобильных гаджетов и ультрапортативных компьютеров. В результате расширение модельного ряда iOS-устройств компании дойдет до той точки, которая стирает грань между портативным устройством и ноутбуком.