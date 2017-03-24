ЦРУ научилось прослушивать iPhone и Mac 10 лет назад

WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ под названием Dark Matter. В бумагах описаны хакерские инструменты, с помощью которых ведомство взламывало устройства Apple несколько лет назад. Для установки некоторых программ ЦРУ приходилось перехватывать технику прямо с конвейера. Apple уверяет, что все эти «дыры» давно закрыты.

Новая публикация WikiLeaks

Ресурс WikiLeaks опубликовал новый пакет документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, из которых следует, что ведомство уже около 10 лет располагает инструментами для взлома iPhone и Mac. Документы были обнародованы в рамках проекта Vault 7 и получили название Dark Matter.

Бумаги содержат инструкции по применению имплантов и руткитов – вредоносного ПО, которое ЦРУ внедряет на базовые уровни софта Apple, в ядро и прошивку. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж (Julian Assange) назвал Dark Matter «небольшим образцом» того, что будет опубликовано на его сайте в ближайшие дни и недели.

Инструменты для взлома iPhone

Одна из упомянутых программ называется NightSkies 1.0. Это маячок-имплант, который ЦРУ, судя по документам, использует как минимум с 2008 г. – WikiLeaks утверждает, что с 2007 г. Инструмент устанавливается на новые iPhone, как только они сходят с конвейера, еще до покупки их пользователями. Он дает ЦРУ доступ к журналу звонков, СМС-переписке и другим данным, а также позволяет выполнять удаленные команды на устройстве. WikiLeaks предполагает, что ЦРУ могло перехватывать поставки iPhone, чтобы иметь возможность установить программу. Она инсталлируется через iTunes и при условии подключения к компьютеру.

В обнародованных документах ЦРУ описаны хакерские инструменты для прослушки iPhone и Mac

В инструкции по применению NightSkies описывается работа этого инструмента на iPhone 3G под управлением iOS 2.1. Смартфон был выпущен в 2008 г. Документ сообщает, что NightSkies работает в фоновом режиме, обеспечивая возможность загрузки и выполнения кодов на устройстве. Для установки инструмента нужен физический доступ к смартфону, после установки он ожидает проявления активности со стороны пользователя. Когда человек начинает использовать iPhone, программа отсылает сигнал в предварительно сконфигурированный пост перехвата информации, чтобы получить задание, выполнить инструкции и ответить на запросы – все это за один сеанс.

Инструменты для взлома Mac

Судя по документам, NightSkies может быть использован и на MacBook Air. Он работает с системами Mac OS X 10.5.2 и выше. В бумагах также описан инструмент SeaPea, который использовался для взлома системы Mac OS X Tiger 10.4 с 2005 г. NightSkies, SeaPea и собственно DarkMatter – это компоненты общей системы взлома под названием DarkSeaSkies.

Система работает следующим образом. DarkMatter содержится в прошивке и отвечает за своевременную установку двух других компонентов. SeaPea прячет от пользователя всю деятельность по прослушке – файлы, процессы, сетевые события. NightSkies выполняет на устройстве удаленные команды и дает доступ к файлам.

В документах описывается также инструмент Sonic Screwdriver 1.0, с помощью которого ЦРУ удаленно взламывала ноутбуки Mac с 2012 г. Программа устанавливается в прошивку Ethernet-адаптера для порта Apple Thunderbolt. Sonic Screwdriver начинает действовать, когда адаптер подключается к ноутбуку – он устанавливает на Mac низкоуровневое вредоносное ПО. Это чем-то напоминает атаку Thunderstrike, известную с 2014 г. Используя один и тот же адаптер, можно заразить множество ноутбуков.

В документации также упомянут инструмент Triton 1.3, который позволяет ЦРУ получать доступ к файлам и папкам пользователя. Ресурс Techcrunch полагает, что он пришел на смену устаревшей системе DarkSeaSkies. Кроме того, есть данные о более опасном инструменте подобного назначения – программе Der Starke 1.4, появившейся в 2013 г. и работавшей на Mac под управлением OS X 10.7. Der Starke опасен тем, что не присутствует на жестком диске, поэтому его трудно найти. Когда он отправляет данные пользователя в ЦРУ, то маскирует это под какую-нибудь безобидную загрузку – например, фотографий на Facebook. Может работать в паре с Sonic Screwdriver.

Реакция Apple

Apple заявляет, что все проблемы, описанные в Dark Matter, давно решены. В частности, NightSkies работал только на iPhone 3G, и его использование стало невозможно после выпуска iPhone 3GS. Все уязвимости, касающиеся Mac, были закрыты начиная с 2013 г., сообщает компания.

В начале марта 2017 г. ресурс WikiLeaks приступил к публикации большого массива утекших документов ЦРУ. Проект получил название Vault 7. Первый опубликованный пакет данных называется Year Zero и содержит более 8,7 тыс. файлов. В этой выдаче также упоминается Apple – там рассказывается, как ЦРУ атакует iOS, используя уязвимости системы. Компания заявила, что около 80% упомянутых багов уже пропатчены.

Публикуя данные об уязвимостях в рамках проекта Vault 7, WikiLeaks не раскрывает технических подробностей, которые позволили бы их ликвидировать. Издание Motherboard сообщает, что Джулиан Ассандж выдвинул компаниям-производителям условия, на которых он согласен предоставить дополнительную информацию. Одно из условий – ликвидация всех багов в течение 90 дней.

В ответ на это Apple заявила, что никаких тайных переговоров с Ассанджем не ведет, условий принимать не собирается, и что Ассандж может передать ей любую информацию в установленном публичном порядке, с соблюдением стандартных сроков и обычной процедуры.