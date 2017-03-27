К Microsoft приготовили иск от всех обновившихся с Windows 7 до Windows 10

Американский суд рассмотрит иск пользователей, перешедших на Windows 10 и лишившихся данных, по их словам, от автоматических обновлений ОС. Юристы истцов оценивают масштабы претензии в «тысячи пострадавших» и добиваются для дела статуса группового иска.

Иск к Microsoft из-за потери данных

Трое жителей американского штата Иллинойс обратились в суд с претензией к компании Microsoft. Как пишет The Register, истцы заявили, что автоматическое обновление Windows 10 уничтожило их данные и повредило их компьютеры. В иске утверждается, что «Windows 10 является некачественным продуктом, а его создатели не предупредили пользователей о потенциальных опасностях установки ОС, в частности, потери данных и стабильности системы».

«Часто апдейт Windows 10 устанавливается без каких-либо действий со стороны пользователя», — отмечают истцы. К примеру, Стефани Уотсон (Stephanie Watson) пожаловалась, что обновление ОС, установленное без уведомления, стерло данные с компьютера, в том числе и связанные с работой потерпевшей.

Ее соратник по несчастью Говард Голдберг (Howard Goldberg) установил Windows 10, «после того, как система шесть месяцев подряд ежедневно предлагала ему это сделать». Пользователь сдался и пытался скачать систему три раза, в итоге также потеряв данные на компьютере.

Претензии к Windows 10

При этом юристы авторов обращения настаивают на том, что оно должно получить статус группового иска. То есть в число истцов может попасть каждый гражданин США, перешедший с Windows 7 на Windows 10 и пострадавший от потери данных или другого повреждения ПО в течение 30 дней с момента установки новой ОС. По словам юристов, количество пострадавших от ОС измеряется «сотнями и тысячами».

На Microsoft подали в суд за навязчивое обновление Windows, которое приводит к потере данных

Издание отмечает, что в июне 2016 г. жительница Калифорнии отсудила $10 тыс. после того, как Windows 10 вывела из строя ее ПК. В сентябре группа потребительских экспертов Which? из Великобритании заявила о том, что обновления Windows 10 устанавливаются на компьютеры без учета мнения пользователя, о чем ранее декларировали в Microsoft.

В Microsoft не паникуют

В самой корпорации на исковое заявление жителей Иллинойса отреагировали спокойно. «В программе бесплатного апгрейда ОС до Windows 10 был заложен принцип выбора для того, чтобы пользователи определили для себя наиболее безопасную и продуктивную систему. У пользователей есть опция не обновлять систему до Windows 10. Если же у пользователя после апгрейда возникли какие-то проблемы, есть разные способы их решения, включая бесплатную службу поддержки клиентов и 31 день на то, чтобы вернуться к старой ОС. Требования истцов мы считает необоснованными», — цитирует издание официальное письмо Microsoft.

Напомним, перед выходом крупного обновления Windows 10 Anniversary Update у пользователей Windows 7 SP1 и 8.1 в течение года была возможность бесплатно обновить свою систему до Windows 10. Период бесплатного обновления закончился 29 июля 2016 г.