Власти уравняли Windows в правах с «российскими ОС»

Дмитрий Медведев утвердил дополнительные требования к российскому офисному ПО, в контексте которых ОС Microsoft Windows наделяется рядом принципиально значимых преференций.

Новые критерии: Windows в одном строю с российскими ОС

Глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил дополнительные требования к отечественному офисному ПО, включенному в Реестр российского ПО. Одним из его ключевых аспектов можно считать требования по интеграции отечественных программ, включенных в Реестр, с ОС Microsoft Windows.

Российское ПО для автоматизированных рабочих мест обязано работать под управлением не только как минимум двух отечественных ОС из реестра, но и под Windows версий 7 и выше. ПО для серверного оборудования — аналогично: под управлением минимум двух российских ОС и Windows Server версий 2008 и выше.

Проект описываемого здесь постановления был подготовлен Минкомсвязи к началу ноября 2016 г. и до 1 декабря проходил процедуру публичного обсуждения. Документ вступит в силу по истечении шести месяцев с момента его публикации. В этой связи он предписывает Минкомсвязи в трехмесячный срок утвердить порядок и методику подтверждения соответствия софта из Реестра новым требованиям. На само это подтверждение — ревизию ПО — министерству отведено полгода.

Еще одна поблажка для Microsoft

Важным аспектом документа также является вывод ОС Microsoft из под действия так называемой «крымской поправки», в соответствии с которой в Реестре могут находиться только те продукты, чье распространение и использование на территории России или отдельных ее субъектов (в частности Крыма) ничем или никем не ограничено — в том числе иностранными государствами.

Новое постановление Правительства утверждает дополнительные требования к российскому офисному ПО и предписывает ему интегрироваться с Windows

В новых дополнительных требованиях говорится, что отечественное офисное ПО не должно требовать установки иного софта (дополнительных программных модулей, шрифтов), имеющего любые ограничения на его свободное распространение в России, «за исключением операционных систем».

С учетом вышеизложенных требований по интеграции один из членов Экспертного совета при Минкомсвязи, который курирует работу Реестра, в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что для ОС Microsoft, чьи продукты в соответствии с законодательством США с 1 февраля 2015 г. не могут распространяться и поддерживаться в Крыму, таким образом делается точечное исключение.

«Ожидаю, что все это сейчас резко подтолкнет правообладателей офисного ПО делать доработки, — рассуждает эксперт. — Интересно, что законодатель слегка перестарался с формулировками — при текущем варианте офисное ПО, которое затачивали только под отечественные ОС придется быстро дорабатывать, чтобы работало и под Windows, а иначе оно не будет соответствовать требованиям».

Из Реестра могут исчезнуть почти все «офисы»

В соответствии с текстом постановления, к офисному софту относятся ОС, коммуникационное ПО, офисные пакеты, почтовые приложения, органайзеры, средства просмотра, интернет-браузеры, редакторы текста, таблиц и презентаций, файловые менеджеры, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

«Офисный пакет в части текстового редактора, табличного редактора и редактора презентаций должен обеспечивать совместную работу над электронным документом группы пользователей, в том числе с возможностью записи изменений в электронном документе в режиме реального времени», — говорится в тексте постановления.

Член Экспертного совета в контексте данного пункта требований считает, что соответствовать ему в России сейчас сможет только «Мой офис» компании «Новые облачные технологии». «Остальные пакеты из реестра (например, «Циркон-офис», основанный на популярном пакете LibreOffice) не смогут отвечать новым требования без серьезнейших доработок и изменении в архитектуре, которые их команды вряд ли успеют провести за оставшиеся шесть месяцев», — говорит он.

Посткомментарий разработчика российской ОС

После выхода материала своими соображениями относительно нового документа с CNews поделился советник гендиректора «Базальт СПО» (компания-разработчик линейки российских ОС) Алексей Смирнов. «Для нас важно, что ОС включена в состав "офисного ПО", это значит, что согласно распоряжению 1588 до конца 2018 года все федеральные органы власти должны будут перейти на использование отечественных ОС из Реестра, — говорит он. — А с учетом того, что согласно плану мероприятий, прописанному в 1588, в нынешнем 2017 году должны быть разработаны нормативные документы, предписывающие к концу 2020 года перейти на отечественный офисный софт всех регионалов и муниципалов, это действительно важное событие».

С точки зрения Смирнова, при внедрении ОС на базе ядра Linux встает вопрос о совместимости с унаследованным прикладным ПО. «И в этом плане очень важно требование к прикладным офисным программам для серверов и для рабочих станций быть совместимыми с двумя ОС из Реестра, — отмечает он. — Правда тут же стоит требование об их совместимости с Microsoft Windows, которое смотрится странно при наличии требования заменить ОС на отечественную. Я рассматриваю это требование как проявление робости и попытку сохранить возможность возврата к Windows "если что-то пойдет не так"».

На этом фоне у Смирнова вызывает удивление требование о совместимости приложений для мобильных систем с Android и iOS. «И это при том, что есть российские сборки Tizen и Sailfish, причем обе имеют сертификаты по безопасности, а последняя уже включена в Реестр отечественного ПО. Похоже, что конкуренция российских Tizen и Sailfish привела к проигрышу обеих», — заключает он.

Какие еще требования привнесло постановление

Из остальных дополнительных требований к российскому офисному ПО интересно то, что в случае использования на абонентских устройствах мобильной связи оно должно работать под управлением операционных систем Android и iOS. В первоначальном проекте постановления в этот перечень была включена ОС Tizen, но из окончательного текста документа она исчезла, по всей видимости потому, что у нее возникли проблемы с включением в Реестр.

Еще одно требование предписывает в случае присутствия в офисном ПО функции идентификации и аутентификации пользователей обеспечивать ее реализацию в том числе посредством федеральной госинформсистемы Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие ИС, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.

«В офисном программном обеспечении должны быть реализованы и документированы программные интерфейсы (API) для интеграции с другими системами», — говорится в постановлении.

Что касается сопровождения пользователей российского офисного ПО, то оно должно осуществляться посредством телефонной связи и средств электронной почты на русском языке в круглосуточном режиме.