Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура

CNews выяснил подробности проверки, проводимой Генпрокуратурой в отношении покупки «Почтой России» двух магистральных самолетов общей стоимостью 3,4 млрд руб. Жалобу в надзорное ведомство направил профсоюз сотрудников почты, который считает, что покупать самолеты почтовому предприятию в принципе не требовалось.

Авиасообщение «Почты России» с Китаем

«Почта России» начала регулярное авиасообщение между Новосибирском и китайскими городами Синьженем и Харбином. В будущем рейсы в Китай будут также осуществляться из Екатеринбурга. Полеты осуществляются на двух магистральных самолетах Ту-204-100с, принадлежащих «Почте России».

Два Ту-204с были куплены «Почтой России» в 2016 г. Они предназначены для перевозки посылок между Москвой и Дальним Востоком и для сообщения с Китаем. Самолеты были приобретены за 3,4 млрд руб. у компании «ИФК Эссет Менеджмент», «дочки» «Ильюшин Финанс Ко». Сделка была согласована куратором «Почты России» - Минкомсвязи.

Кто пожаловался в Генпрокуратуру на «Почту России»

В январе 2017 г. проверку этой сделки начала Генпрокуратура. Подробности проверки не разглашались, но CNews удалось получить в распоряжение ее материалы. Жалобу в Генпрокуратуру по поводу данной сделки направила председатель профсоюза работников «Почты России» Татьяна Соколова.

Соколова возмущалась другим ранее обнаруженным Генпрокуратурой фактом: вознаграждение главы «Почты России» Дмитрия Страшнова по итогам 2014 г. составило 95 млн руб. при том, что согласно установленным правительством правилам, руководитель федерального госпредприятия не может получать зарплату более чем в восемь раз больше, чем средний сотрудник по данному предприятию.

Один из двух Ту-204, приобретенных «Почтой России»

Средняя ежемесячная зарплата на «Почта России» составляет около 19 тыс руб. в месяц. Соколова говорит, что возмущенные сотрудники почты стали подавать в суд, требуя пересчитать выплаченную им зарплату, исходя из соотношения 1/8 по сравнению с полученным Страшновым вознаграждением.

«Контрабандный канал почтовых отправлений»

В целом, как утверждает Соколова, «Почта России» находится в «бедственном положении». Председатель профсоюза работников почты обвинила Cтрашнова в махинациях. Одна из них, по ее мнению - это эксперимент по приравниваю мелких пакетов к письменной корреспонденции. Мелкие пакеты составляют 80% от объема входящей международный почты.

В рамках эксперимента, проводимого совместно с Федеральной таможенной службой, мелкие пакеты перестали проходить таможенный досмотр. Это, как пишет Соколова, привело «к созданию канала контрабанды в особо крупном размере», объем которого составляет 400 тыс. отправлений в сутки.

Почему «Почте России» не нужны самолеты

Другое обстоятельство, на которое обратила внимание Соколова, это покупка самолетов. По ее расчетам, стоимость воздушных лайнеров завышена в два раза, так как их балансовая стоимость, указанная в договоре залоге перед «Новикомбанком», составляет всего 1,6 млрд руб. Кроме того, для финансирования покупки самолетов «Почта России», с согласия Минкомсвязи, взяла в кредит в Альфа-банке 3 млрд руб., процентные выплаты по которому составят 1,7 млрд руб. То есть общая сумма сделки составит 5,14 млрд руб.

Соколова уверена, что «Почте России» в принципе не стоило покупать самолеты. Предприятию логичнее было бы продолжать пользоваться услугами различных авиаперевозчиков по доставке почты на Дальний Восток, тем более что недавно ряд авиакомпаний - «Россия», PegasFly и «Вим-Авиа» - расширили свои парки на данном направлении. Другой вариант - самолеты можно было приобрести в лизинг, что позволило бы сэкономить 1,4 млрд руб. по сравнению с их покупкой.

Рассчитанный в соответствующем бизнес-плане срок окупаемости сделки - 4,3 года - нереален, уверена Соколова. В бизнес-плане загрузка самолетов указана в объеме 30 тонн, тогда как на самом деле она составляет 19 - 20 тонн. Указанная цена перевозки - $3,5 за 1 кг - выше рыночной, которая составляет $1,5-2 за 1 кг. Кроме того, бизнес-план рассчитывался, исходя из курса рубля к доллару 75 руб/$ (по нему должна была конвертироваться валютная выручка от доставки почты из Китая), однако сейчас курс доллара заметно ниже.

Также бизнес-план предполагал общий объем перевозки из Китая в размере 135 тыс. тонн. Но в реальности объем перевозок будет меньше, предупреждает Соколова, ведь на данном направлении действует высокая конкуренция.

Ожидается почтовый коллапс в Хабаровске

Более того, после того, как «Почта России» откажется от перевозки почтовых отправлений силами авиаперевозчикам, то последним придется снижать цены на свои услуги, в результате к ним уйдет большая часть отправителей почты. Снижение же объема отправлений из Китая на 25-30% вынудит «Почту России» сократить число авиарейсов, а это, в свою очередь, приведет к увеличение сроков доставки корреспонденции, предупреждает председатель профсоюза работников почты.

Схема доставки почтовых отправлений из Китая предполагает, что они будут проходить через Хабаровск. В Хабаровск ежедневно будет приходить 20 тонн отправлений, а вывозиться - только 10-12 тонн. В результате в Хабаровске ежедневно будет скапливаться 8 тонн отправлений, что приведет к коллапсу данного узла, опасается Соколова. Придется привлекать малые грузовые самолеты Ан-26, услуги которых весьма недешевы - например, перевозка 1 кг из Хабарвоска в Магадан обойдется в 200 руб.

Еще один момент, на который указывает Соколова - это необходимость передать самолеты действующему эксплуатанту гражданской авиации, что увеличит для «Почты России» стоимость обслуживания саомлетов. В целом же основная проблема в доставке почты находится не на магистральном направлении из России в Китай, а на внутренних маршрутах - до Чукотки, Камчатки, Магадана, Якутии, Сахалина и т.д., считает председатель профсоюза работников почты. Но почту до большинства дальневосточных регионов регионов из Хабаровска предлагается перевозить наземным путем, что существенно увеличит сроки доставки.

Ответ «Почта России»

Генпрокуратура заинтересовалась замечаниями относительно покупки самолетов и передала их в Минкомсвязи, а министерство, в свою очередь, направило их в «Почту России». В ответе директора «Почты России» по правовым, корпоративным и международным вопросам Александра Павлова (имеется в распоряжении CNews), говорится, что доводы Татьяны Соколовой носят оценочный и субъективный характер, источники данных, используемых ею при расчетах, не указаны, а выводы не соответствуют действительности.

Перед закупкой самолетов «Почта России» разместила на пяти крупнейших электронных торговых площадках запрос соответствующих предложений. Предложение, направленное «ИФК Эссет Менеджмент», оказалось единственным, соответствующим заявленным требованиям. В этих условиях «Почта России» имела право осуществить закупку у единственного поставщика. Сделка по покупке самолетов была одобрена Федеральной антимонопольной службой, перед ее осуществлением было получено заключение независимого оценщика - «Атлант-Оценка».

«Почта России» имеет право самостоятельно эксплуатировать самолеты, настаивает Павлов. Тарифы авиакомпаний, услугами которых пользовалась «Почта России», на 30% превышают затраты предприятия на содержание собственного авиапарка. При этом услуги авиакомпаний не обеспечивают доставки почтовых отправлений в нужный срок. Покупка самолетов в лизинг является одним из вариантов приобретения воздушных судов и не представляет большей выгоды, чем покупка их в кредит, уверен Павлов.

В целом объем почтовых отправлений из Китая постоянно растет. В 2016 г. объем отправленных из Китая мелких пакетов увеличился в 6,5 раз по сравнению с 2013 г., общий объем отправлений из этой страны составил 30 тыс. тонн. При этом оба воздушных судна смогут провозить только 30% от данного объема, то есть вариант с простоем данных судов исключен. Что касается Хабаровска, то стратегия «Почты России» предусматривает строительство в этом городе почтового логистического центра, что позволит избежать коллапса.

Минкомсвязи поддержало «Почту России» и направило в Генпрокуратуру соответствующий ответ, подписанный директором департамента законодательных инициатив министерства Василием Горбуновым. Ход проверки по данному вопросу в «Почте России» не комментируют.

Посткомментарии «Почты России»

После выхода материала с CNews связалась пресс-служба «Почты» и сообщила, что в период с декабрь 2011 г. по февраль 2017 г. собственные воздушные суда предприятия осуществили 62 рейса и перевезли 416 тонн почтовых отправлений и 1,382 тыс. тонн коммерческих грузов. Из них на 10 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 48 осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

«Наличие собственного воздушного флота позволяет "Почте России" не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, что повысило качество и сроки доставки авиапочты, — отмечают в пресс-службе. — Также появилась возможность решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран, и экономить от 40% до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков».

В «Почте» также добавили, что хотя кредит на покупку самолетов был получен по 11,7% годовых благодаря субсидиям по госпрограмме Развития авиационной промышленности, эффективная процентная ставка по данному кредиту составит лишь 2,7%, что позволит обеспечить один из наилучших результатов на рынке с точки зрения показателей окупаемости и возврата инвестиций для такого рода инфраструктурных проектов».