«Мегафон» проговорился о колоссальном убытке «Евросети»

Оператор «Мегафон» сообщил о получении «Евросетью» в 2016 г. убытка в размере 1,7 млрд руб. В 2015 г. «Евросети», наоборот, получила прибыль в размере 1,5 млрд руб.

«Евросеть» получила убыток за 2016 год

Согласно годовому отчету «Мегафона», убыток «Евросети» в 2016 г. составил 1,66 млрд руб. Дополнительно убыток от амортизации корректировок «Мегафона» по распределению цены приобретения «Евросети» составил 4,93 млрд руб.

«Мегафон» владеет 50% акций «Евросети». Соответственно, общий убыток «Мегафона» от доли в «Евросети» составил 2,47 млрд руб.

По итогам 2015 г. «Мегафон» сообщал, что у «Евросети» была прибыль в размере 1,48 млрд руб., но все равно присутствовал амортизационный убыток в размере 2,6 млрд руб. Вследствие этого общий убыток «Евросети» в 2015 г. составлял 1,18 млрд руб., доля «Мегафона» в этом убытке - 590 млн руб.

Нюансы отчетности

В пресс-службе «Мегафона» пояснили, что убыток от «Евросети» связан с результатом деятельности компании за минусом амортизационных, не денежных корректировок распределения стоимости приобретения «Мегафоном» доли в «Евросети».

Источник, близкий к «Евросети», говорит, что показатели компании, изложенные в отчетности «Мегафона», не отражают реальные результаты работы компании. «Мегафон» ранее покупал 50% акций «Евросети», а сейчас вынужден списывать убытки от обесценивания этой доли, поясняет собеседник CNews.

«Мегафон» заявил об убытке «Евросети» 1,7 млрд руб. против прибыли 1,5 млрд руб. годом раньше

В целом же «Евросеть» по показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) прибыльна, настаивает собеседник CNews, а показатель ее чистой прибыли находится в районе нуля.

История «Евросети»

Напомним, «Евросеть», розничная сеть по продаже мобильных телефонов, была основана в 1990-х годах Тимуром Артемьевым и Евгением Чичваркиным. В 2008 г. компанию приобрел Александр Мамут, который вскоре перепродал «Вымпелкому» 49,9% ее акций. «Вымпелком» имел право увеличить до контрольной свою долю в «Евросети», но отказался от этих планов.

Вместо этого в 2012 г. 50% акций «Евросети» у Мамута приобрели «Мегафон» и структуры его контролирующего акционера Алишера Усманова. Сумма той сделки составила $1,07 млрд. Тогда же «Вымпелком» нарастил свою долю в «Евросети» до 50%.

Затем «Мегафон» приобрел у структур Усманова принадлежавший им пакет акций «Евросети», в результате чего акции розничной сети разделены поровну между «Вымпелкомом» и «Мегафон».

Недавно «Мегафон» подтвердил факт переговоров с «Вымпелкомом» по разделу «Евросети». По данным газеты «Ведомости», «Мегафон» консолидирует 100% акций «Евросети», а «Вымпелком» получит 2 тыс. из принадлежащих розничной сети 4,2 тыс. салонов связи. Также «Вымпелком» должен будет выплатить «Мегафону» 1 млрд руб. в счет задолженности «Евросети».