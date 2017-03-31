Dell заявила о рекордных убытках и о рекордных отгрузках ПК

Приобретение EMC обернулось для Dell рекордными убытками – в минувшем квартале они составили $1,4 млрд, что в 8 раз больше прошлогоднего показателя. В этом же квартале компания отгрузила 11 млн ПК – объем, невиданный с 2011 г.

Итоги квартала Dell

В минувшем квартале убытки американского производителя аппаратуры Dell от продолжающейся деятельности составили $1,4 млрд. Речь идет о IV кв. 2017 финансового года, который закончился в компании 3 февраля календарного 2017 г. Потери оказались на 742% больше убытков от продолжающейся деятельности за аналогичный период 2016 финансового года, когда компания потеряла всего $168 млн. В целом же операционные убытки Dell в истекшем квартале составили $1,67 млрд.

При этом выручка Dell в минувшем квартале достигла $20,1 млрд, что на 58% больше прошлогоднего показателя. Баланс наличности и инвестиций по итогам IV кв. составил $15,3 млрд, продемонстрировав рост на $287 млн по сравнению с III кв.

Если говорить о результатах за весь финансовый 2017 г., то выручка компании равняется $61,6 млрд, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Операционные убытки по итогам финансового 2017 г. достигли $3,3 млн, продемонстрировав годовой рост на 533%.

Причины роста убытков

Одной из причин роста убытков стало приобретение в 2015 г. компании EMC за рекордные для ИТ-отрасли $67 млрд. Dell приходится выплачивать долги EMC – к настоящему моменту на это ушло около $7. Кроме того, компания потратилась на обратный выкуп акций класса V на сумму $824 млн.

Последний квартал обернулся для Dell огромными убытками

По словам финансового директора Dell Тома Свита (Tom Sweet), еще одной причиной роста убытков стало увеличение расходов на компоненты, в частности, память и дисплеи.

Подразделение по выпуску ПК

Подразделение Dell Client Solutions Group, которое занимается выпуском ПК, зафиксировало в минувшем квартале выручку в размере $9,8 млрд, что на 11% больше прошлогоднего показателя. Выручка подразделения за весь год составила $36,8 млрд, то есть на 2% больше, чем в предыдущем году.

Всего за минувший квартал Dell отгрузила 11 млн ПК, что является самым высоким показателем со времен последнего квартала 2011 г. По сравнению с прошлогодними объемами отгрузки выросли на 8,2%.

Серверы и хранилища

Подразделение Infrastructure Solutions Group, которое отвечает за серверы, СХД и сетевое оборудование, отчиталось о квартальных продажах на сумму $8,4 млрд. Это на 121% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Из общей суммы $3,6 млрд поступило от продажи серверов и сетевого оборудования, еще $4,8 млрд – от реализации хранилищ.

Квартальная операционная прибыль Infrastructure Solutions Group составила $1 млрд. Бурный рост серверного подразделения спровоцировала покупка EMC, благодаря которой доход от дисков для хранилищ сразу вырос на 750%.

Компания VMware, разработчик ПО для облачных сервисов и виртуализации, принесла Dell $1,9 млрд квартальной выручки. При этом операционная прибыль составила $565 млн, то есть 29,2% от выручки. VMware, которая являлась дочерним предприятием EMC, вошла в состав Dell по условиям договора о покупке.