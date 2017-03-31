Luxoft поглотил за $20 млн ИТ-компанию, работающую с финансистами и биржевиками

Luxoft купил индийскую DerivIT

Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл подробности сделки по приобретению у индийских инвесторов сингапурской компании DerivIT, специализурующейся на обслуживании финансового сектора. Сумма сделки составит 25,7 млн сингапурских долларов ($18,3 млн), за которые Luxoft получит 100% акций компании.

Еще 2 млн сингапурских долларов ($1,4 млн) помешены на счет специального эскроу-агента и в дальнейшем, при выполнении определенных условий, могут быть переданы продавцам. То есть общая сумма сделки может вырасти до $20,7 млн. Если по итогам 2018 г. DerivIT достигнет определенных финансовых показателей, продавцы компании получат дополнительные платежи, размер которых сейчас сложно оценить.

Luxoft осуществил приобретение через свою «дочку» Luxoft International Company. Продавцами выступили физические лица: Мукунд В. Рао (Mukund V. Rao), Моника Рао (Monika Rao), Джотхи Кришнан Менон Кажакепанфапалил (Jothi Krishnan Menon Kazhakepanthapalil), Сагар Синха (Sagar Sinha), Нареш Кумар Малхотра (Naresh Kumar Malhotra) и Сумит Пулимуд Мафаи (Sumit Pulimood Mathai).

Luxoft усиливает позиции в области ПО для трейдинга

Продавец и покупатель дали друг другу целый ряд гарантий. В числе прочего продавцы обязались в течение трех лет после совершения сделки не конкурировать с DerivIT и нанимать сотрудников этой компании.

DerivIT является технологическим консультантом с опытом в платформах кредитного и риск-менеджмента и фондовых рынков.

Luxoft покупает индийскую компанию DerivIT, занятую обслуживанием финансового сектора

Компания работает в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 90% выручки компании приносит внедрение Murex – системы управления трейдингом и рисками. В 2015 г. Luxoft купила британскую компанию Excellian за $28,5 млн, которая также специализируется на внедрение системы трейдинга, включая Murex. Теперь позиции Luxoft в финансовом сектор Азиатско-Тихоокенского региона усилится.

Интерес к индийским разработчикам

Для Luxoft приобретение DerivIT – не первая покупка в 2017 г. Ранее была приобретена американо-украинская компания IntroPro, занимающуюся тестированием и разработкой ПО для телекоммуникационного и медиа-секторов. Сумма сделки составила $28,3 млн.

Ближайший конкурент Luxoft – американская компания с булорусскими корнями EPAM – также интересуется Индией. В 2016 г. EPAM приобрел американо-индийскую компанию Alliance Global Services, обслуживают компании из областей медицины, биотехнологий, страхования, медиа-информационного бизнеса и технологического сектора.