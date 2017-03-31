Компания-банкрот взыскала с «Эр-стайл» сотни миллионов долгов и неустоек

Российский разработчик медицинских ИТ-решений, несмотря на свое банкротство, смог отсудить у компании «Эр-стайл» 215-миллионный долг по трем контрактам 2015 г. и даже неустойку за задержку выплат по ним в размере 20 млн руб.

Успешный иск «Медкор софта» к «Эр-стайлу»

Как узнал CNews, компания «Медкор софт» сумела доказать суду, что ИТ-интегратор «Эр-стайл» не расплатился с ней по трем многомиллионным контрактам и с него причитается по ним p215 млн, а также почти p20 млн неустойки за просрочку выплат.

Из документов исковых разбирательств следует, что «Медкор софт» обратился в Арбитражный суд Москвы 26 июля 2016 г. Рассмотрение дела состоялось 27 октября с публикацией полного текста решения 14 ноября. «Эр-стайл» с решением суда не согласился и подал 30 ноября апелляционную жалобу. По итогам ее рассмотрения Девятый арбитражный апелляционный суд 24 января 2017 г. оставил ее без удовлетворения, подтвердив правомерность решения первой инстанции.

На апелляцию данного заключения «Эр-стайлу» было отведено два месяца, однако каких бы то ни было сведений о том, что компания воспользовалась данным правом, в открытых источниках CNews обнаружить не удалось.

Компания Бориса Юдина через суд обязала «Эр-стайл» выплатить ей 215-миллионный долг и 20-миллионную неустойку (фото: facebook Юдина)

Сам «Эр-стайл» оказался недоступен для комментариев.

Основной владелец «Медкор софта» Борис Юдин в разговоре с CNews от описания подоплеки судебного разбирательства воздержался, сообщив однако, что неоплаченные контракты были не первыми договорами, в рамках которых его компания сотрудничала с «Эр-стайлом».

За что с «Эр-стайла» были взысканы деньги

Из судебных документов можно узнать, что предметом разбирательства сторон стали три контракта, полученные «Медкор софтом» от «Эр-стайла» в 2015 г. Первый из них от 12 мая 2015 г. предполагал создание некоего программного продукта для организации делопроизводства в медицинских учреждениях. Его стоимость составила p97,5 млн.

Второй контракт от 9 июля 2015 г. подразумевал создание ПО автоматизированного развертывания первого выпуска информсистемы Пенсионного фонда нового поколения АИС ПФР-2 и создание ПО автоматизированной подготовки ее тестовых данных. Его цена была определена на уровне p82,6 млн.

Третий контракт от 29 декабря 2015 г. предполагал доработку программного продукта для организации делопроизводства в медицинских учреждениях. Его стоимость составила p35 млн.

Из материалов суда следует, что все обязательства «Медкор софтом» были выполнены, и никаких претензий, связанных с исполнением истцом условий договоров, а также качеством и объемом выполненных работ от ответчика не поступало. Таким образом, «Эр-стайл» не стал отрицать сам факт задолженности. А его доводы о том, что оплата выполненных работ не была произведена в связи с неисполнением денежных обязательств перед ним его контрагентов, суд признал несостоятельными.

В этой связи помимо общей задолженности в p215 млн с «Эр-стайла» было решено взыскать неустойки в размере p9,7 млн по первому контракту, p6,7 млн по второму и p3,5 млн по третьему. Размер этих сумм был определен из расчета 0,1% от стоимости просроченных выплат за каждый день задержек, но не более 10% от общей цены договоров.

«Медкор софт» — компания-банкрот

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Медкор софт» было зарегистрировано в Москве 26 мая 2010 г. Судя по сайту компании, ее реальная история началась гораздо раньше — не позднее 2001 г. Сама организация себя позиционирует как разработчик различных медицинских ИТ-решений, ключевым из которых является медицинская информационная система «Агапит» для автоматизации всех этапов лечебно-диагностического процесса и смежных административных мероприятий медучреждений.

Бессменным руководителем «Медкор софта» выступает Борис Юдин. Ему принадлежит 80-процентная доля компании, а оставшиеся 20 % записаны на Дмитрия Темнова. Отметим, что Юдин также является соучредителем множества других действующих юрлиц, часть из которых заявлена в качестве ИТ-компаний, а некоторые в своих названиях имеют признаки медицинской специализации: ООО «М-софт центр ритейл», ООО «М-софт медикал имаджинг», ООО «М-софт восток управление», ООО «М-софт амур диагностика», ООО «МедЮнион», ООО «МГС-софт», ООО «Соцайти».

«Медкор софт» по всем внешним признакам активной деятельностью больше не занимается. Телефон компании отключен, а публичная отчетность о ее финансовых показателях ограничена 2014 г. При этом, по данным «Контур.фокус», в этот год ее выручка составила p25 млн при чистом убытке в p20,5 млн. Кроме того за «Медкор софтом» числится неопределенного размера задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

В разговоре с CNews Борис Юдин рассказал, что компания находится в процедуре банкротства. Ее компетенции были переданы в ряд других организаций, но лишь отчасти — единого «правопреемника» нет. К тому же бизнес Юдина в целом трансформировался. «В данный момент у меня нет проектов b2g (для госсектора; — прим. CNews). Пришлось достаточно серьезно сменить направления деятельности», — заверил он.

Сейчас Юдин сосредоточен на ряде интернет-проектов преимущественно для конечных пользователей, причем они не всегда связаны с медициной. Среди них онлайн-сервис записи к врачу и в клинику, сервис записи к ветеринару и в клинику для животных, интернет-бутик детской одежды и др. «Это новые проекты, в которых участвую я и некоторые коллеги по “Медкору”», — отметил Юдин.