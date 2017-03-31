В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson

CNews выяснил подробности громкого дела о краже трафика в армянской «дочке» Vimpelcom - «Арментел». По мнению Vimpelcom, к схемам кражи были причастны местная «дочка» «Ростелекома» и сотрудники Ericsson, с конфликтом ушедшие туда из Vimpelcom.

Кто и как воровал трафик у «дочки» «Билайна»

В распоряжении CNews оказался внутренний отчет компании Vimpelcom (его российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о схемах хищения трафика в его армянской «дочке» - «Арментеле» (торговая марка Beeline). После передачи этого отчета в 2013 г. правоохранительным органам Армении Служба национальной безопасности республики (СНБ) возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства «Арментела».

Отчет под кодовым названием Revenge («Месть») был составлен рабочей группой под руководством Антона Кудряшова, который в тот момент занимал пост вице-президента Vimpelcom. В ту же комиссию входили также Дмитрий Кромский (в то время - вице-президент Vimpelcom по странам СНГ) и глава службы безопасности российского «Вымпелкома» Константин Литвиненко.

В отчете отмечается, что схемы хищения трафика были замечены в 2008 г., и о них было хорошо известно руководству «Арментела» и топ-менеджерам Vimpelcom, отвечавшим за страны СНГ. Общая суть мошенничества состоит в том, что часть звонков на сеть «Арментела» поступали в обход официальных каналов и билинговой системы, в результате чего компания не получала (или получала не в полном объеме) положенную ей таксу за интерконнет от операторов, инициировавших соответствующие вызовы.

Странный аудитор, связанный с экс-премьером Армении

Ущерб от схем незаконной терминации трафика для «Арментела» с момента его покупки «Вымпелкомом» в 2006 г. составил примерно $11,1 млн, наибольший ущерб был получен в 2012-2013 г.г. в размере $5,9 млн (в том числе $2,5 млн - непосредственно от нелегальной терминации трафика, $2,5 млн - упущенная выгода). Осенью 2013 г. был назначен внешний аудитор для «Арментела» - российская компания «БСГВ Системс» - которая и выявила нарушения. Однако авторы отчета удивляются назначению этой фирмы в качестве аудитора.

Офис армянской «дочки» Vimpelcom - «Арментел», работающей под брендом Beeline

Процесс выбора аудитора происходил без какого-либо тендера. Сама компания «БСГВ Системс» имеет небольшой уставной капитал в размере 10 тыс. руб., зарегистрирована по адресу «массовой» регистрации, а в ее штате практически нет сотрудников. Ее владельцем является Рубен Акопьян - университетский друг бывшего премьер-министра Армении и независимого члена совета директоров «Арментела» Армена Дарбиняна (также отвечает за связи оператора с госорганами).

Секретные письма от СНБ Армении

Основная схема незаконной терминации трафика была связана с «серыми» каналами поступления звонков на сеть фиксированной телефонии «Арментела» («Арментел», помимо мобильной связи, является также основным оператором фиксированной связи в Армении). В период с 2012-2013 г.г. ущерб от этой схемы составил $1,8 млн.

Настройки на коммутаторе Ericsson, обеспечивающие работы «серых» каналов трафика, были созданы в 2010 г. Из-за этих настроек биллинговая система «Арментела», ровно как и система антифрода (предназначенная как раз для выявления мошеннического трафика), не видели работу данных каналов. Когда же в сентябре 2013 г. в «Арментеле» начался внешний аудит, входящий зарубежный трафик на фиксированную сеть компании неожиданно стал расти - примерно на $100 тыс. ежемесячно.

Распоряжение о создании «серых» каналов в 2010 г. отдал Игорь Климко, занимавший в тот момент пост гендиректора «Арментела». Основанием для их создания стали письма от СНБ (Службы национальной безопасности Армении). Письма были получены директором по безопасности «Арментела» Ашотом Погосян.

Непосредственной работой по созданию «серых» каналов занимался технический директор «Арментела» Владимир Сачков. В отчете сказано, что Сачков высказывал Климко свои опасения насчет возможного мошенничества при работе данных каналов, но Климко потребовал от него выполнить соответствующие поручения.

Сами письма из СНБ о создании каналов содержали гриф «Секретно», поэтому команде менеджеров Vimpelcom, осуществлявших работу над данным отчетом, не удалось с ними ознакомиться. Но в отчете сказано, что куратор «Арментела» в СНБ - Арсен Габриэлян - должен был быть в курсе относительно их содержимого.

Замешаны обиженные на «Билайн» сотрудники Ericsson

Авторы отчета Revenge отмечают, что часть настроек на коммутаторе Ericsson, способствующих работе нелегальных каналов, делалась удаленно лицами, не являвшимися сотрудниками «Арментела». В том числе именно таким образом в октябре 2013 г, после выявления внешним аудитором мошеннической схемы, была удалена вся информация с логами поступавших на эти каналы вызовов.

Возможность удаленного администрирования оборудования изначально была дана сотрудникам технической поддержки Ericsson. В отчете отмечается, что для осуществления таких настроек имевшихся у сотрудников «Арментела» компетенций недостаточно, необходимо было досконально знать особенности работы оборудования Ericsson.

При этом как раз в 2010 г. ряд технических специалистов Vimpelcom, поругавшись со своим работодателем, перешли на работу в Ericsson. Авторы отчета утверждают, что знают человека, осуществлявшего удаленное администрирование оборудования Ericsson, и в отношении него в России правоохранительными органами ведется следствие. В российском представительстве Ericsson сообщили CNews, что им неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении их сотрудников.

«Серые» звонки с «Мегафона» и Tele2

Кроме того, летом 2013 г. была зафиксирована схема с пропуском «серого» трафика на мобильную сеть из сети российского «Мегафона». Звонки также не отмечались в билинговой системе «Арментела», а в качестве исходящих номеров значились фиктивные номера в российском коде «+7-901» (этот код принадлежал CDMA-оператору «Скай Линк», который является частью Tele2).

Ущерб от этой схемы составил $385 тыс., но схема была выявлена системой фрод-мониторинга «Арментела». Составители отчета считают, что данная схема была создана для имитации мошенничества в преддверии проведения внешнего аудита в «Арментеле». В «Мегафоне» и Tele2 не стали комментировать данный вопрос.

Также были зафиксированы схемы нелегальной терминации трафика со стороны операторов местной телефонной связи Армении и местных SIM-карт. В этих схемах международные звонки, предназначенные для абонентов «Арментел», приземлялись на сеть оператора как местные или даже внутрисетевые, что приводило к уменьшению получаемой оператором таксы.

Уголовное дело в отношении «дочки» «Ростелекома»

В случае с SIM-картами использовались специальные устройства - GSM-шлюзы, которые, принимая входящие международные звонки, преобразовывали их во внутрисетевые вызовы «Арментел» -«Арментел». В случае с сетями фиксированной телефонии использовались офисные АТС, подключенные одновременно к интернету и телефонной сети «Арментел».

В отчете утверждается, что в отношении одного из участников таких схем, компании GNC-Alfa (с 2012 г. находится под контролем «Ростелекома»), было возбуждено уголовное дело. Другой фигурант «серых» схем компания «Мобис» самостоятельно согласилась компенсировать ущерб «Арментелу». Гендиректор GNC-Alfa Айк Фарамазян заявил CNews, что «первый раз слышит» об участии его компании в этой схеме.

После составления отчета Revenge руководство «Арментела» было отправлено в отставку. В рамках расследования, которое начала СНБ, был задержан Ашот Погосян, позднее из Белоруссии в Армению был экстрадирован Владимир Сачков. Обвинения предъявлены Игорю Климко, бывшему руководителю службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александру Зубову и гражданину Киргизии Алексею Писареву. Все фигуранты уголовного дела, кроме Писарева, являются гражданами России.

В отчете утверждалось, что в правоохранительные органы были переданы материалы на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего замгендиректора «Арментела» и бывшего финансвого директора компании. В ходе следствия Погосян свою вину признал, а вот Сачков и Климко, наоборот, отрицают предъявленные им обвинения. По их словам, они лишь выполняли требования СНБ о создании данных каналов связи, которые передал им Погосян.

Недавно суд приговорил Ашота Погосяна к четырем годам заключения. Процессом над Владимиром Сачковым продолжается. Супруга Сачкова Екатерина Азема настаивает, что любой приговор в отношении ее мужа, кроме оправдательного, будет обжалован в Европейском суде по правам человека.