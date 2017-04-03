Apple создает собственный графический чип. Акции прежнего разработчика рухнули на 70%

Apple сообщила разработчику своих графических чипов, что через 2 года намерена перейти на собственные GPU. Акции разработчика, британской компании Imagination Technologies, упали на 70%. Imagination не согласна с решением Apple – она считает, что при разработке нового GPU для iPhone или iPad будут нарушены ее патенты.

Apple создаст свой GPU

Компания Apple собирается разрабатывать собственные графические процессоры для iPhone, iPad и других своих устройств. Они будут использоваться вместо решений британской компании Imagination Technologies, которая лицензирует свои GPU для продукции Apple. Об этом сообщила в своем заявлении сама Imagination.

Объявление привело к моментальному падению акций разработчика на 69%, сообщает ресурс Financial Times. В последний раз стоимость Imagination была такой низкой во время кризиса 2009 г. С нынешним скачком сопоставим только обвал акций компании на 30% после разрыва «пузыря доткомов» в 2000 г. Бумаги Imagination торгуются с 1994 г.

Это не первое подобное решениесо стороны Apple. Например, компания разрабатывает новый чип для будущего поколения ноутбуков Mac, чтобы уменьшить свою зависимость от Intel.

Диалог с Apple

По данным Imagination, Apple откажется от ее графических решений в срок от 15 месяцев до 2 лет. Apple сама сообщила о своем решении британскому партнеру, но не представила доказательств, что ее собственные разработки не нарушат патенты Imagination или договоренности о конфиденциальности. Британская компания полагает, что разработать с нуля GPU, который не затронетее интеллектуальную собственность, будет очень непросто. Подразделение Imagination, которое занимается производством GPU для iPhone, называется Power VR.

Партнерство с Apple приносит Imagination половину ее выручки, так как британский разработчик получает роялти с каждого устройства. В течение финансового года, который закончился 30 апреля 2016 г., Imagination получила от Apple около 60,7 млн фунтов стерлингов роялти и лицензионных выплат. Общая выручка британской компании в указанном году составила 120 млн фунтов. В финансовом году, который закончится в апреле 2017 г., поступления от Apple должны составить порядка 65 млн. фунтов.

Через 2 года Apple намерена использовать в iPhone графические чипы собственной разработки



Imagination не собирается принимать разрыв партнерства со стороны Apple, однако в то же время намерена искать другого покупателя, который согласится использовать ее лицензии и выплачивать роялти, пишет Financial Times.

Положение Imagination

Примечательно, что это не первый скачок акций Imagination, спровоцированный Apple. В марте 2016 г. в СМИ распространилась информация о том, что Apple собирается выкупить британского разработчика, причем переговоры находятся в зрелой стадии. До этого акции Imagination в течение года опустились в общей сложности на 50%, но сообщение о покупке вызвало их мгновенный рост на 20%, после чего Apple отказалась от сделки.

С 2004 г. по 2009 г. Imagination была полем борьбы между Apple и Intel. Обе компании наращивали свою долю в акционерном капитале британского вендора, стремясь блокировать влияние друг друга. В 2014 г. Intel уструпила, продав 9% акций за 20 млн фунтов. Доля Intel таким образом сократилась до 4%, в то время как у Apple осталось более 8%, которыми она владеет до сих пор.

В последнее время Imagination столкнулась с рядом проблем. В феврале-марте 2016 г. вендор объявил о сокращении штата на 350 позиций и введении других мер экономии. Трудности компании связаны с тем, что она сосредоточена на разработке GPU для передовых смартфонов, продажи которых в мире постепенно падают, считает Financial Times. Конкуренты Imagination, вроде Arm Holdings или Intel, чувствуют себя лучше за счет диверсификации бизнеса, в частности, производства компонентов для устройств интернета вещей.