Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи

Сергей Калугин, занимавший до недавнего времени поста президента «Ростелекома», стал замминистра связи. Он будет курировать вопросы импортозамещения.

Калугин – замминистра связи

Сергей Калугин назначен замминистра связи. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на сайте Правительства России.

До недавнего времени Калугин был президентом подконтрольного государству оператора «Ростелеком». В феврале 2017 г. стало известно о предстоящем уходе Калугина со своего поста. Его место занял вице-президент госбанка ВТБ Михаил Осеевский.

Тогда же министр связи Николай Никифоров заявил, что предложил Калугину стать своим заместителем. Предполагалось, что экс-глава «Ростелекома» займется вопросами импортозамещения. Теперь это предложение было реализовано.

Министр связи и семь его замов

Между тем, положение о Минкомсвязи предусматривает всего семь заместителей министра. Все эти вакансии сейчас заняты. Дмитрий Алхазов курирует связь, Алексей Соколов – ИТ, Алексей Волин – медиа, Михаил Евраев – почтовую связь, Алексей Козырев – электронное правительство, Рашид Исмаилов – международное сотрудничество, Олег Пак – координацию информатизации (он же является статс-секретарем).

Экс-президент «Ростелекома» Сергей Калугин, стал замминистра связи

Источники CNews в отрасли рассказывали, что Минкомсвязи хотело увеличить число заместителей министра до восьми, но против выступили Минфин и Минэкономразвития. Тем не менее, об уходе кого-то из существующих заместителей министра не сообщалось.

Сергей Калугин имеет большой опыт работы в телекоммуникациях. В 2001-2012 г.г. он возглавлял холдинг «Национальные телекоммуникации», объединявший крупнейших операторов кабельного телевидения в России. В 2012 г. холдинг был приобретен «Ростелекомом». Также Калугин был создателем холдинга WebMediaGroup, развивавшего ряд интернет-проектов.