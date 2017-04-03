Владелец iPhone едва не стал жертвой собственного гаджета, оставленного на ночь на зарядке на подушке. Висевшая на шее американца цепочка, замкнувшая контакты зарядного устройства, пропустила ток через шею пострадавшего.

Утренняя зарядка в 110 вольт

32-летний житель Хантсвилла, американский штат Алабама едва не сгорел из-за собственного iPhone. Как сообщает TheWashingtonPost, инцидент произошел 22 марта 2017 г. Уайли Дэй (Wiley Day) заснул, положив по привычке рядом с собой на подушке смартфон. При этом гаджет всю ночь стоял на зарядке.

Утром он проснулся и перевернулся в кровати, после чего цепочка с армейским жетоном, которую он носил на шее, каким-то образом зацепилась за контакты зарядки, вышедшей из гнезда электроудлинителя. В результате через шею Уайли Дэя прошел заряд электрического тока, мощностью в 110 вольт (американский стандарт напряжения сети).

Пострадавший пояснил врачам, что в тот момент он почувствовал резкий толчок, сбросивший его с кровати, после чего некоторое время абсолютно ничего не чувствовал. «Мое тело полностью онемело. Предположительно я должен был чувствовать боль в шее или жжение, но я лишь чувствовал небольшое давление», — рассказал Уайли Дэй. После этого он начал терять зрение, однако успел позвать на помощь родственников, находившихся в других комнатах дома — первой на помощь примчалась племянница.

Уснувший с гаджетом пользователь iPhone едва не сгорел в кровати

Позже девушка пояснила, что увидела шедший от зарядного устройства дым, рубашка, в которой спал ее дядя, была слегка подпалена. Ожоги были на шее мужчины и на руках, которыми он хватался за цепь.

Врач: пострадавшему крупно повезло

В больнице, куда направили Дэя, врачи констатировали ожоги шеи и рук второй и третьей степени. По словам терапевта Бенджамина Фейла (Benjamin Fail), Дэю крупно повезло: «100 вольт хватает, чтобы убить человека». Пострадавший провел в больнице три дня, после чего был выписан.

По данным Американской ассоциации врачей-комбустиологов (American Burn Association), ежегодно в США в среднем случается 400 смертей от поражения электрическим током, почти 4,5 тыс. человек получают травмы. Проблемы с электрическими шнурами являются причиной 4 тыс. 700 пожаров в домах американцев. «Многие старые шнуры могут перегреваться. Проверяйте, не нагреваются ли они во время использования», — советуют комбустиологи.

Другие инциденты со смартфонами

Смартфоны периодически попадают в газетные заголовки, ставя под угрозу жизнь и быт своих владельцев. В феврале текущего года едва не сгорело жилище жительницы Флориды. Причиной стал воспламенившийся iPhone 6 Plus, оставленный на ночь на зарядке. В октябре 2016 г. американский студент Дарин Хлавати (Darin Hlavaty) прямо на лекции пострадал от взрыва iPhone, находившегося в заднем кармане джинсов студента. За несколько месяцев до этого случая iPhone 6 оставил ожоги бедра третьей степени у австралийского велосипедиста после падения с велосипеда — гаджет взорвался и сгорел.