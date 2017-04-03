Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане

Шведской Telia не удалось продать принадлежащего ей сотового оператора Tcell. Местные власти заблокировали данную сделку. Не помогло даже то обстоятельство, что покупателем оператора выступали влиятельные в регионе исмаилиты.

Telia не получила разрешения от властей Таджикистана

Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной сделки по продаже принадлежащего ей таджикского сотового оператора «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell). Об этом говорится в сообщении Telia.

Telia - второй по величине акционер «Мегафона», владеющий 25,17% его акций. В результате срыва сделки по продаже своей таджикской «дочки» Telia будет вынуждена продолжить работу в Таджикистане, невзирая на уже принятое компанией решение покинуть постсоветское пространство.

Напомним, осенью 2016 г. Telia договорилась о продаже 60% акций «Индиго-Таджикистан» Организации Ага-Хана по развитию (Aga Khan Fund for Economic Development, ОАХР), которая уже владеет 40% акций оператора. Сумма сделки должна была составить $39 млн, ОАХР должен был осуществить сделку через принадлежащий ей оффшор Central Asian Telecommunications Development.

Исмаилиты не помогли

Однако в положенный срок Антимонопольный регулятор Таджикистана не выдал разрешение на осуществление данной сделки. Вице-президент Telia по странам Евразии Эмил Нилссон (Emil Nilsson) подчеркивает, что компания предприняла все необходимые действия для получения необходимого разрешения. Кроме того, ОАХР – известный в регионе инвестор, который давно является совладельцем Tcell.

Telia не дали уйти из Таджикистана

ОАХР является частью Aga Khan Development Network (AKDN) и занимается инвестициями в развивающиеся рынки Африки и Азии, сотрудничая с различными международными организациями, включая ООН. Инвестиционная компания AKDN, в свою очередь, создана Ага-Ханом, наследным духовным лидером мусульман - исмаилитов-низаритов, немногочисленного вероучительного движения в шиитском направлении ислама.

Налоговая «атака» на сотовых операторов

После прошлогоднего объявления о сделке по продаже «Индиго-Таджикистан» Telia столкнулась и с другими проблемами в республике. Принадлежащий шведам сотовый оператор получил за 2015-2016 г.г. налоговые претензии на сумму 155 млн сомони ($19,6 млн). Претензии получены за «нереализованные доходы» - то есть доходы, которые не получал оператор, а их размер превышает показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) оператора за 2015 г.

В Таджикистане работают четыре крупных сотовых оператора. Помимо «Индиго-Таджикистан», это «Вавилон», «Таком» (торговая марка Beeline, входит в группу Vimpelcom) и «Мегафон-Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона»). В последнее годы на них усиливается давление властей, в частности, в сфере налогов.

Так, недавно трем сотовым операторам были предъявлены налоговые претензии на общую сумму 460 млн сомони ($55 млн). Помимо «Индиго-Таджикистон», «Таком» получил претензии также на 155 млн сомони ($19,6 млн), «Мегафон-Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона») - на 150 млн сомони ($19 млн).

Газета «Ведомости» писала, что Vimpelcom и «Мегафон» даже рассматривают варианты с выходом из Таджикистана. Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков признавал, что налоговое бремя на оператора в Таджикистане очень тяжелое, и компания обращалась за помощью к российским властям.