«Билайн» получил от «Евросети» убыток $99 млн

Убыток от «Евросети»

Телекоммуникационная группа Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под торговой маркой «Билайн») сообщила о списании по итогам 2016 г. убытков на $99 млн. Это связано с неудовлетворительными показателями работы «Евросети», в которой «Вымпелком», российская «дочка» Veon, владеет 50%.

Пресс-служба «Евросети» заявила, что данная информация является следствием учетной политики Vimpelcom.

«Мегафон» также терпит убытки от «Евросети»

Второй совладелец «Евросети» оператор «Мегафон» сообщил, что по итогам 2016 г. у розничной сети был убыток в размере 1,66 млрд руб. При этом по итогам 2015 г. «Мегафон» сообщал, наоборот, о прибыли «Евросети» в размере 1,48 млрд руб. Кроме того, ежегодно «Мегафон» фиксирует убыток от обесценивания принадлежащей ему доли в «Евросети».

По итогам 2016 г. такого рода амортизация обошлась «Мегафону» в 3,27 млрд руб. Соответственно, оператор зафиксировал общий убыток «Евросети» в размере 4,9 млн руб., из которых на долю «Мегафона» пришлось 2,47 млрд руб.

Вслед за «Мегафоном» «Билайн» получил от «Евросети» убыток в размере $99 млн

Пресс-служба «Евросети», как и в случае с «Вымпелкомом», заявила, что показатели компании, раскрываемые в отчете «Мегафона», содержат «бумажные» убытки.

История «Евросети»

«Евросеть», розничная сеть по продаже мобильных телефонов, была основана в 1990-х годах Тимуром Артемьевым и Евгением Чичваркиным. В 2008 г. компанию приобрел Александр Мамут, который вскоре перепродал «Вымпелкому» 49,9% ее акций. «Вымпелком» имел право увеличить до контрольной свою долю в «Евросети», но отказался от этих планов.

Вместо этого в 2012 г. 50% акций «Евросети» у Мамута приобрели «Мегафон» и структуры его контролирующего акционера Алишера Усманова. Сумма той сделки составила $1,07 млрд. Тогда же «Вымпелком» нарастил свою долю в «Евросети» до 50%.

Затем «Мегафон» приобрел у структур Усманова принадлежавший им пакет акций «Евросети», в результате чего акции розничной сети разделены поровну между «Вымпелкомом» и «Мегафон».

Раздел между «Билайном» и «Мегафоном»

Недавно «Мегафон» подтвердил факт переговоров с «Вымпелкомом» по разделу «Евросети». «Мегафон» консолидирует 100% акций «Евросети», а «Вымпелком» получит 2 тыс. из принадлежащих розничной сети 4,2 тыс. салонов связи. Кроме того, «Вымпелком» должен будет выплатить «Мегафону» 1 млрд руб. в счет задолженности «Евросети».