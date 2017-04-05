Рынок ноутбуков в России остановил падение впервые за 4 года

Падение российского рынка ноутбуков остановилось впервые за четыре года. По оценке «Связного», в январе-феврале 2017 г. было продано 450 тыс. устройств на сумму 13,5 млрд руб., примерно как в первые два месяца 2016 г. Причины стабилизации – спад популярности планшетов и выравнивание экономической ситуации.

Рынок ноутбуков показал стабильность

Российский рынок ноутбуков впервые продемонстрировал стабильность после четырех лет последовательного сокращения. К такому выводу пришла компания «Связной», оценившая продажи ноутбуков за январь-февраль 2017 г. По ее оценке, за указанный период в Росси было реализовано 450 тыс. ноутбуков общей стоимостью более 13,5 млрд руб. Оба показателя – натуральный и денежный – находятся на том же уровне, что и в первые два месяца 2016 г. Более того, в феврале 2017 г. был отмечен годовой рост продаж на 8%, если говорить о количестве устройств, и на 5%, если говорить об их стоимости.

Лидерами продаж в начале 2017 г. стали ASUS и Lenovo – каждая компания реализовала около 23% от общего количества проданных ноутбуков. В денежном исчислении ASUS вырвался вперед – ему принадлежит 24% рынка. Третью строчку по количеству устройств занял бренд Acer – около 19% проданных ноутбуков. В денежном эквиваленте Acer занял второе место с долей 19%, опередив Lenovo, которая контролирует 17% рынка.

Ноутбуки и планшеты

«Связной» называет несколько причин стабилизации рынка. Одна из них – приобретение ноутбуков пользователями, которым не хватает производительности планшета, или же он кажется им неудобным в использовании. Эти потребители готовы отдавать деньги за дополнительную мощность и большую диагональ экрана.

Российский рынок ноутбуков обрел стабильность после четырех лет падения

По данным «Связного», 71% ноутбуков, проданных в России за январь-февраль, имели ценник от 20 тыс. рублей. В каталоге самого «Связного» таких ноутбуков около 87%. При этом 93% планшетов, реализованных в этот же период, относились к ценовой категории до 20 тыс. рублей. Среди ноутбуков наибольшим спросом пользуются устройства с диагональю экрана более 15 дюймов – они составили 85% продаж в указанный период, год назад ситуация была такой же.

Популярность планшетов, которые заменили пользователям наименее мощные ноутбуки, стала причиной сокращения рынка ноутбуков в последние 4 года. Спрос на планшеты устойчиво рос до 2014 г., при этом цены на них снижались, а на ноутбуки – повышались. В 2013 г. средняя трата на покупку планшета в России составляла 11700 руб., на покупку ноутбука – 19000 руб. В январе-феврале 2017 г. этот же показатель составил для планшета 8900 руб., для ноутбука – 31000 руб.

Другие факторы

Также на продажах положительно сказалась стабилизация экономической ситуации, в частности, выравнивание курсов валют. В конце 2014 г. некоторые пользователи купили ноутбуки преждевременно, опасаясь резкого повышения цен. В 2015-2016 гг. они не меняли устройство, из-за чего рынок сокращался. Стремительнее всего он падал в 2015 г., когда за год было продано около 3 млн ноутбуков общей стоимостью порядка 81 млрд руб. Для сравнения, в 2014 г. было реализовано 4,9 млн устройств стоимостью 104 млрд руб.

Другие факторы стабилизации рынка – возросший спрос на игровые ноутбуки и возможность купить устройство в кредит/рассрочку в крупных сетях. Например, «Связной», который реализует ноутбуки только по онлайн-каналу, пятую часть устройств продает в кредит.