Революционное приложение «Билайна» обвинили в нарушении европейских принципов

Приложение Veon, созданное оператором Vimpelcom для цифровой трансформации компании, встретило негативный отзыв итальянских властей. Приложение продолжает работать у абонента даже при отрицательном балансе, что нарушает европейские принципы «открытого интернета».

Итальянские власти недовольны приложением Veon

Группа компаний Veon (бывшая Vimpelcom, работающая в России под брендом «Билайн») сообщила о запросе, полученном ее итальянской «дочкой» от местного телекоммуникационного регулятора AGCOM.

Запрос касается исполнения норм директивы ЕС «2015/2020», описывающей регулирование «Открытого интернета» и принципы «сетевого нейтралитета».

«Цифровая революция»

Напомним, Vimpelcom недавно провел ребрендинг, стараясь из оператора связи превратиться в мирового технологического лидера и пройти цифровую трансформацию. Новое название компании аналогично названию ее нового приложения - Veon. В конце 2016 г. оно было запущено в Италии, а вскоре ожидается запуск во всех странах присутствия группы, включая Россию.

Приложение Veon - это мессенджер, который одновременно является агрегатором различных услуг: платежей, заказа такси, прослушивания музыки, просмотра фильмов и т.д. Договоренности о совместном продвижении этого сервиса оператор достиг с платежной системой Mastercard, платформой мобильных сериалов Studio+, музыкальным сервисом Deezer и мобильным помошником «i.am+».

Итальянский телеком-регулятор обвинил приложение Vimpelcom в нарушении европейских принципов

, потому что оно способно работать при отрицательном балансе

В Италии Vimpelcom владел сотовым оператором Wind Telecommunicazioni. В 2015 г. была достигнута договоренность о слиянии этого актива с сотовым оператором «3», принадлежащим гонконгской Hutchisson. Стороны будут владеть объединенным оператором на паритетных началах. В конце 2016 г. сделка получила одобрение властей Евросоюза.

Бесплатные сервисы нарушают правила ЕС

Согласно информации, размещенной на сайте AGCOM, запрос регулятора был направлен обоим операторам, ставшим объектами слияния - и Wind Telecommunicazioni, и «3». В случае с Wind Telecommunicazioni власти беспокоятся за приложение Veon, в случае с «3» - за музыкальное приложение оператора.

Причиной беспокойства является тот факт, что оба приложения продолжают работать после того, как у абонента закончились деньги на счету (или был исчерпан пакет интернет-трафика) - так называемый принцип «zero-rated».

Группа Vimpelcom так надеется на успех своего приложения Veon,

что изменила в его честь собственное название

В Veon называли эту ключевым преимуществом своего продукта, однако, AGCOM указывает, что это противоречит директиве ЕС о принципах «открытого интернета», поскольку приложение таким образом получает конкурентное преимущество.

Директива ЕС обязывает операторов связи передавать все виды интернет-трафика на одинаковых условиях без дискриминаций и ограничений для каких-либо сервисов. Особым образом в директиве упомянут запрет на ситуацию, когда оператор после исчерпания предоплаченного пакета передачи данных отключает абоненту все виды интернет-соединений (или ухудшает скорость доступа к ним), кроме тех, что оператор обозначил как zero-rated.

Ответ итальянским властям необходимо дать до 15 апреля. В материалах Veon говорится, что компания не видит серьезных проблем по поводу данного предписания.