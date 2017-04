«Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России

Почему «дочку» Apple признали виновной в завышении цен на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала мотивировочную часть решения по делу о координации цен на смартфоны iPhone, производимые корпорацией Apple. Ранее ФАС признала российскую «дочку» Apple – «Эппл Рус» - нарушителем Закона «О конкуренции» в связи с установлением цен на iPhone для розничных сетей.

Изначально ответчиками по делу выступали сама корпорация Apple и ее различные зарубежные «дочки» - Apple Sales Ireland, Apple Holding и Apple Operations International. Однако по ходу рассмотрения дела комиссия ФАС пришла к выводу, что за ценообразование в России ответственна только «Эппл Рус».

В рамках дела заинтересованными лицами выступали владельцы крупнейших розничных сетей по продаже мобильных телефонов: «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком», «Евросеть», «Связной», «Эльдорадо», «Техносила», «М.видео», Mediamarkt, Ozon, UImart, re:Store, ИОН, DNS, Holodilnik.ru и «Ситилинк».

Как в Россию завозят iPhone

Официально iPhone в Россию начал завозиться в 2008 г., начиная с модели iPhone 3G. Первое время эксклюзивными дистрибьюторами iPhone в России были три крупнейших сотовых оператора – «Вымпелком», МТС и «Мегафон». В 2013 г. ситуация поменялась: единственным импортером iPhone в России стала сама Apple в лице «Эппл Рус». Первыми моделями, которые она завезла, стали iPhone 5c и 5s.

Российская «дочка» Apple отгружает смартфоны авторизированным дистрибьюторам (оптовые продавцы) и авторизированным реселлерам (розничные продавцы). В свою очередь, авторизированные дистрибьюторы перепродают смартфоны другим дистрибьюторам и реселлерам. При этом крупнейшими дистрибьюторами, как отмечают в ФАС, являются «Дихаус», входящий в группу компаний «Ланит», и «Хаскел», входящий в группу Merlion.

Как выяснила ФАС, Apple устанавливала в России рекомендованные цены на iPhone,

следила за их соблюдением и наказывала продавцов, которые пытались снизить цены

Кроме того, в 2013 г. Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как посчитали в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone.

С моделями iPhone, запуск которых осуществлялся в период с 2013 по 2015 гг. – 5c, 5s, 6,6 plus, 6s и 6s plus – происходила одинаковая ситуация. В течение двух – трех месяцев с момента старта продаж цены на них в крупнейших розничных сетях находились на одинаковом уровне и различались, как правило, не более чем на 9 рублей.

Как ФАС не допустила координации цен на iPhone 7

Например, в конце 2013 г. Apple сообщила, что цена на iPhone 5s с 16 ГБ памяти составит 29989 руб., с 32 Гб памяти – 34990 руб. На таком же уровне находились цены и девяти авторизированных реселлеров.

Осенью 2014 г. произошло скоординированное снижение цен на данные модели у семи реселлеров: модель с 16 ГБ памяти подешевела до 24990 руб., модель с 32 ГБ памяти – до 27490 руб.

С моделями же iPhone, которые запускались в продажу в 2016 г., iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 7 plus, Apple поступила по-другому. В пресс-релизах, опубликованных на веб-сайте корпорации, указывалась лишь минимальная цена на варианты этих моделей с минимальными техническими характеристиками. В ФАС полагают, что такое изменение в поведение Apple было вызвано тем, что к тому моменту служба уже начала проверять ценообразование на iPhone.

В ответ на запросы ФАС крупнейшие реселлеры сообщили, что ценообразование на смартфоны зависит от разных факторов: закупочная цена, рекомендованные цены, анализ спроса, расходы на рекламные кампании, транспортировку и логистику. Например, один реселлер учитывает стоимость транспортных расходов, другой – нет. Тем не менее, как подчеркивают в ФАС, разные подходы к ценообразованию приводят к одинаковым ценам на iPhone у разных реселлеров, причем еще и в разных регионов.

Apple – ресселеру: «Это попадалово»

В ходе проверки ФАС изучила и электронную переписку Apple с реселлерами. Выяснилось, что при запуске новых моделей iPhone корпорация направляла реселлерам пресс-релизы, содержащие прайс-листы с рекомендованными ценами на данные модели.

Более того, выяснилось, что сотрудники «Эппл Рус» регулярно мониторили цены на iPhone, устанавливаемые реселлерами, причем как теми, кто покупал смартфоны напрямую у Apple, так и теми, кто покупал их у дистрибуторов.

Так, в конце 2014 г. один из реселлеров пожаловался в Apple: «Во вложении мониторинг цен конкурентов. Снова партнеры «шалят» с ценами. На последней встрече вы говорили, что будете рубить такие «шалости» на корню, т. к. сейчас в ваших руках есть очень действенный «топор» в виде поставок новой модели. Ваши слова в силе?» В ответ пришли заверения «завтра все проверим».

В другом письме, направленным сотрудником «Эппл Рус» с электронного адреса в домене apple.com, говорилось о «мониторинге всех крупных партнеров» и намерении исправить ситуацию с ценами на iPhone 5c и 5s у одного из реселлеров в одном из регионов. Еще в одном письме сотрудник некого реселлера спрашивал о причинах снижения цен на iPhone 5s в другой розничной сети в Краснодаре.

В октябре 2014 г. сотрудник «Эппл Рус» написал одному из реселлеров следующее письмо: «У меня просьба, я в принципе всем магазинам уже написал, но будет здорово если ты еще со своей стороны повлияешь на магазины. Они цены держат несколько ниже, чем хотелось бы, на модели iPhone 4s - 13990, iPhone 5s (24 990)». Как выяснил ФАС, после данного письма соответствующий реселлер действительно повысил на 1 тыс. руб. цены на iPhone в указанных магазинах.

В апреле – июне 2015 г. в одной из розничных сетей были обнаружены более низкие цены на iPhone, чем в других сетях. «Эппл Рус» начало вести переговоры с руководством данной сети о повышении цен, но безуспешно. Тогда «Эппл Рус» приказала своим дистрибьюторам перестать отгружать продукцию в адрес данного реселлера, после чего он согласился повысить цены.

В июле 2015 г., когда один из реселлеров снизил цену на iPhone 6 с 16 ГБ памяти с 45989 руб. до 43690 руб., сотрудник «Эппл Рус» написал ему откровенное письмо: «Это попадалово» (к письму был приложен скрин-шот с сайта ресселера с соответствующим объявлением).

В октябре 2015 г. сотрудник одного из реселлеров спросил у сотрудника «Эппл Рус»: «Очень срочный вопрос: мы можем использовать в макете вижуал “гарантия лучшей цены”?» Ответ был следующим: «Не, в макете такого штампика быть не должно. Цена на iPhone 6s у всех одинаковая». В другом письме сотрудник реселлера спрашивал, можно ли, в соответствии с политикой его компании, установить в интернет-магазине более низкую цену на iPhone, чем в обычном рознице.

Apple навязала кабальные договора реселлерам

В ходе проверки ФАС выяснила еще одно обстоятельство: пункты договоров «Эппл рус» с авторизированными реселлерами содержали пункты, невыгодные для продавцов. Договоры предусматривают возможность для любой из сторон расторгнуть их с уведомлением за 60 дней. В то же время договоры с реселлерами, являющимися мобильными операторами, не позволяют последним самостоятельно их расторгать.

Кроме того, Apple может полностью или частично отклонить любой заказ авторизированных реселлеров на отгрузку iPhone, и аннулировать любой заказ до его отгрузки. Также Apple не несет ответственности за частичные отгрузки товара реселлерам либо задержки с отгрузками.

Таким образом, в ФАС посчитали, что «Эппл Рус» нарушала законодательство, осуществляя координацию цен и их мониторинг в отношении следующих моделей iPhone: 5c, 5s, 6, 6 plus, 6s и 6s plus. В то же время в отношении моделей SE, 7 и 7 plus таких нарушений обнаружено не было.

«Эльдорадо» и MediaMarkt пытались заступиться за Apple

В ходе слушаний на российскую «дочку» Apple пытались заступиться «Эльдорадо», MediaMarkt и re:Store. Эти компании утверждали, что в действиях «Эппл Рус» не было нарушений антимонопольного законодательства, но ФАС данные доводы отвергла.

В самой «Эппл Рус» полагают, что использовавшаяся компанией практика рассылки прайс-листов с рекомендованными ценами и наличие в контрактах возможности их одностороннего расторжения не являются нарушениями антимонопольного законодательства. В то же время компания пообещала ФАС принять ряд мер по недопущению нарушений в дальнейшем.

В частности, «Эппл Рус» разработает: собственную антимонопольную политику (ранее компания применяла антимонопольную политику головной Apple), методику для своих сотрудников по общению с реселлерами и шаблоны сообщений реселлерам, в которых будут указывать только оптовые цены без упоминания розничных цен.

В связи с тем, что «Эппл Рус» самостоятельно прекратила нарушения законодательства, ФАС не будет выдавать предписание в адрес компании. В то же время поскольку факт нарушения законодательства был установлен, на компанию будет наложен штраф. Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский прогнозировал, что его размер составил от 1 млн руб. до 5 млн руб.