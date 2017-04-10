Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Юбилейный десятый CNews FORUM 2017 пройдет 10 ноября 2017 г. в Москве.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2017 г. откроется в юбилейный десятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2017 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На заседании в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

CNews FORUM 2016 состоялся 10 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие более 1500 человек — руководителей федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных ИТ-компаний, экспертов. На нем прозвучало более 100 докладов.































1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев принял от лица своего ведомства награду CNews Awards, которая была присуждена залом проекту по внедрению ГИС ЖКХ

В пленарной части CNews FORUM 2016 выступили заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Владимир Авербах, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ Минздрава Елена Бойко, директор по ИТ «Российских железных дорог» Евгений Чаркин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев.

После этого работа форума продолжилась в ходе секций «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», «Большие данные» и «Мобильный бизнес».

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2017, заполните, пожалуйста, анкету.