«Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком»

Компания «Прогноз» включена в реестр недобросовестных поставщиков, где будет находиться до 20 марта 2019 г. Причина – жалобы заказчиков из госсектора Якутии и Тюменской области, для которых «Прогноз» должен был выполнить контракты на сумму 1,5 млн руб. и 3,8 млн руб. соответственно.

Недобросовестный «Прогноз»

Компания-разработчик ПО для бизнес-аналитики «Прогноз» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс». Вендор будет числиться в реестре до 20 марта 2019 г.

Внести «Прогноз» в реестр недобросовестных поставщиков потребовали два его заказчика. Одно заявление было подано ГБУ «Национальное агентство «Информационный центр при главе республики Саха (Якутия)». Для этого заказчика «Прогноз» осуществлял сопровождение информационно-аналитической системы ситуационного центра главы Республики Саха. Стоимость работ по контракту составляла p1,5 млн.

Другое заявление поступило от департамента экономики Тюменской области. Для него «Прогноз» выполнял работы стоимостью p3,8 млн. Они заключались в развитии и сопровождении информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Тюменской области.

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию представители «Прогноза» ответили, что компания не согласна с решениями о включении в реестр недобросовестных поставщиков, и что в настоящее время проводится работа по обжалованию таких решений.

Анна Панина, представительница компании «Форсайт», которая занимается поставкой и поддержкой продуктов «Прогноза», также прокомментировала ситауцию. Согласно ее заявлению, «Прогноз» и «Форсайт» никак не связаны юридически, это две независимые компании: «Прогноз» является партнером «Форсайта» по дистрибуции программного обеспечения.

Массовые увольнения из компании

Год назад, в марте 2016 г., местные пермские СМИ сообщили о массовом уходе сотрудников «Прогноза» из компании. Вслед за первым заместителем гендиректора Евгением Овчаровым, который работал в компании с 1998 г., заявления об уходе написали около 200 работников. Причиной увольнения Овчарова, в свою очередь, могла послужить смена гендиректора: Дмитрий Андрианов уступил эту должность Максиму Балашу.

Заказчики добились добавления компании «Прогноз» в реестр недобросовестных поставщиков

Массовый уход сотрудников мог быть связан с задержкой зарплат и невыплатой премий – такая ситуация наблюдалась в «Прогнозе» с февраля 2015 г. При этом невыплата зарплат не коснулась отдельных подразделений. Периодически компания погашала задолженность, но впоследствии она возникала опять. Покинув «Прогноз», Овчаров основал собственную компанию под названием Parma Techologies.

В 2014 г. в компании сложилась похожая ситуация – ее покинул заместитель гендиректора Андрей Селянин, вместе с которым уволились около 150 человек.

После увольнений в 2016 г. «Прогноз» провел реорганизацию, после которой обязательства по поддержке его продуктов взяла на себя партнерская компания «Форсайт», расположенная в том же офисе.

Несколько фактов о компании «Прогноз»

Компания «Прогноз» была создана в 1991 г. в Перми на базе кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета. «Прогноз» занимается разработкой систем визуализации данных и углубленной аналитики. В основе продуктов лежит собственная платформа компании Prognoz Platform. Решения позволяют экспертам и топ-менеджерам, используя все имеющиеся данные, получать полное видение бизнес-процессов, прогнозировать возможности, принимать обоснованные оперативные и стратегические решения.

Штаб-квартира компании находится в Перми, есть представительства в 9 странах мира. Штат по состоянию на октябрь 2016 г. насчитывал 844 сотрудника. В 2015 г. выручка компании равнялась p2,97 млрд, чистая прибыль – p6,64 млн.

«Прогноз» тесно сотрудничает с госсектором. С 1994 г. компания выполняла заказы Министерства экономического развития и торговли РФ и регионов, с 1995 г. – Администрации Президента и аппарата Правительства России, Банка России, Счетной палаты РФ. Также в число заказчиков входят Центробанк, Сбербанк, «Аэрофлот» и т. д.