SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов

Затраты «Аэрофлота» на техподдержку и развитие информационной системы управления компанией на ПО SAP в 2017 г. выросли на 113 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Неизменным подрядчиком по данному фронту работ, которого авиаперевозчик назначает исполнителем без конкурса, выступает российское представительство самой SAP.

SAP для «Аэрофлота» дорожает

Техническая поддержка и развитие информационной системы управления «Аэрофлота» на основе ПО SAP в 2017 г. обойдется крупнейшему российскому авиаперевозчику в p566,4 млн. Контракт именно на такую сумму был отдан компанией без конкурса ООО «САП СНГ» (юрлицо немецкого разработчика в России).

Анализ сайта госзакупок позволяет говорить о существенном подорожании данного вида работ — на p113 млн по сравнению с прошлым годом. Аналогичный контракт на техподдержку и развитие систем на ПО SAP в 2016 г. был заключен между «Аэрофлотом» и «САП СНГ» (также безальтернативно) на сумму в p453,1 млн.

Отметим, что 3 марта 2016 г. авиаперевозчик объявил о том, что к уже задействованным в компании решениям SAP добавилась система автоматизации учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM (Human Capital Management — управление человеческим капиталом), охватившая более 19 тыс. сотрудников. Однако этот проект стартовал еще в 2015 г., поэтому техподдержка данной системы уже должна была быть учтена в контракте на 2016 г., который был заключен также 3 марта 2016 г.

Подорожавшая техподдержка ИТ-систем на ПО SAP в 2017 г. обойдется «Аэрофлоту» в 566,4 млн рублей

Что касается более поздних внедрений, то в августе 2016 г. «Аэрофлот» и немецкий разработчик завершили 11-месячный проект по переводу системы SAP ERP на платформу SAP HANA — для повышения производительности бизнес-процессов.

На вопрос, связаны ли какие-либо из этих внедрений со столь значительным увеличением стоимости техподдержки решений SAP в «Аэрофлоте» в 2017 г., и не повлияли ли на сумму контракта иные факторы, ни представители SAP, ни сотрудники пресс-службы авиаперевозчика CNews не ответили.

Что именно подразумевает безальтернативный контракт

Как следует из документов, размещенных «Аэрофлотом» на сайте госзакупок, договор компании с «САП СНГ» в части техобслуживания и развития информационной системы управления касается ряда реализованных на ПО SAP техпроцессов. Среди них управление запасами, казначейство, учет по МСФО, управление договорами, внутригрупповые расчеты, учет затрат, бюджетирование, оперативное и корпоративное управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, учет внеоборотных активов, управление качеством продукта, трансфертное ценообразование, контроль доступа, тестирование, учет грузовых и почтовых перевозок.

Кроме того, договор предусматривает «работы по инфраструктуре информационной системы управления SAP», состав которых в опубликованных документах не конкретизирован.

Сотрудничество «Аэрофлота» с SAP

Отношения «Аэрофлота» и SAP, по заявлениям руководства авиаперевозчика, длятся уже более 15 лет. В 2012 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в разговоре с CNews сообщал, что до его появления в компании, произошедшего 3,5 годами ранее, попытки внедрить систему автоматизации на SAP длились порядка 10 лет, но успехом так и не увенчались.

К 2012 г. усилиями его команды процесс все же был завершен, и в целом «Аэрофлот» был избавлен от «зоопарка» ИТ-систем, чье общее число сократилось со 180 до трех. Для бронирования билетов стала использоваться система Sabre, для учета доходов от перевозок — Sirax AirFinance (разработка Lufthansa Systems), для управленческого учета — SAP. В последней было реализовано планирование и бюджетирование, ведение нормативно-справочной информации, управление техническим обслуживанием судов и т. д.