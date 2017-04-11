Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме
Руководитель высшего звена компании Spotify стал одной из четырех жертв теракта, произошедшего в Стокгольме. Spotify – это популярный потоковый сервис, который насчитывает 100 млн слушателей, причем 50 млн из них платят деньги за подписку. В 2015 г. сервис почти пришел в Россию, но по ряду причин передумал.
Погиб Крис Бевингтон
Директор по глобальному партнерству шведской компании Spotify Крис Бевингтон (Chris Bevington) был убит во время теракта, произошедшего 7 апреля в Стокгольме. Компания Spotify владеет одноименным сервисом потокового аудио. Ее главный офис расположен в центральной части Стокгольма, где и произошел теракт. Гибель Бевингтона, проработавшего в компании 5 лет, подтвердил гендиректор и со-основатель Spotify Дэниэл Эк (Daniel Ek).
Бевингтону был 41 год. В Швеции у него осталась жена Анника (Annika), на которой он женился в 2012 г., и сын. Родители Бевингтона живут в Великобритании, откуда он сам в свое время перебрался в Стокгольм, чтобы поступить на работу в компанию Warner Music, а потом и в Spotify. Руководство Spotify обещает поддержать семью погибшего.
Потоковый сервис Spotify
Приложение Spotify было запущено в 2008 г. В настоящий момент сервис доступен в Европе, большей части обеих Америк, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии. Spotify дает возможность слушать музыку, не закачивая ее на компьютер. В библиотеке сервиса около 30 млн песен.
Spotify работает по модели freemium, то есть базовый набор функций предоставляет бесплатно, расширенный – за деньги. По состоянию на март 2017 г. около 100 млн человек использовали сервис хотя бы раз в месяц, при этом 50 млн из них являлись платными подписчиками. Платный вариант отличается от бесплатного отсутствием рекламы и лучшим качеством звука. Кроме того, за деньги музыку можно слушать оффлайн и без каких либо ограничений на мобильном устройстве.
Spotify выплачивает роялти музыкантам, произведения которых транслирует. Однако начисления производятся не за каждую прослушанную песню отдельно, а в зависимости от того, какую долю от всего прослушанного контента составляют произведения музыканта. На выплаты правообладателям уходит около 70% выручки сервиса. Потом звукозаписывающие компании сами рассчитываются с музыкантами, как сочтут нужным. Некоторые звезды, в том числе певица Тэйлор Свифт (Taylor Swift) изъяли свои произведения из каталога Spotify, так как считают, что сервис недостаточно вознаграждает артистов за труды.
Компания Spotify в мире и в России
Компания Spotify была основана в апреле 2006 г. Дэниэлом Эком и Мартином Лоренцтоном (Martin Lorentzon). По словам Эка, название компании является результатом недопонимания – он не расслышал, что прокричал ему Лоренцтон. Но впоследствии основатели придумали этой ошибке другую этимологию: «Spotify» стало результатом слияния «spot» и «identify» («точка» и «определять»). В настоящий момент элемент Spotify присутствует в названиях целой цепочки компаний. Материнская компания шведского предприятия зарегистрирована в Лондоне, а ее материнская компания – в Люксембурге.
В 2014 г. Spotify планировала экспансию на российский рынок. Компания даже успела официально создать российское подразделение и назначить ему гендиректора, но в 2015 г. решила повременить с выходом в Россию. Причин было несколько: общее сворачивание международной экспансии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке.
Теракт в Стокгольме
Седьмого апреля около 15:00 по местному времени группа неизвестных угнала грузовик в центре Стокгольма. Выехав на пешеходную улицу, угонщики совершили наезд на скопление людей. В итоге грузовик врезался в стену здания торгового центра, его окружила полиция. Из машины вышли трое вооруженных мужчин, которые тут же вступили с полицейскими в перестрелку. Двое из них были задержаны в тот же день, один из них оказался выходцем из Узбекистана.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 получили ранения, двое раненых находятся в реанимации. Среди погибших, помимо Бевингтона, была уроженка Бельгии в возрасте 31 года и двое шведов, в том числе 11-летняя девочка, возвращавшаяся домой из школы. Правительство страны объявило случившееся терактом.