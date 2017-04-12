Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL

Росаккредитация на волне импортозамещения решила мигрировать с СУБД Oracle на PostgreSQL. Проект должен завершиться до конца 2017 г.

Отказ от Oracle

В Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации) намерены отказаться от СУБД Oracle в ее федеральной госинформсистеме (ФГИС). Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» сообщил начальник отдела информационных технологий ведомства Юрий Бутенко.

Росаккредитация на государственном уровне отвечает за признание и закрепление особых полномочий за различного рода организациями: образовательными и медицинскими учреждениями, научными центрами, коммерческими банками и т. д.

«Решение уже принято. В качестве основной СУБД мы рассматриваем отечественное решение PostgreSQL Professional», — сказал он. Позже в разговоре с CNews он добавил, что это наиболее вероятная кандидатура на замену, хотя другие варианты также изучаются.

Юрий Бутенко рассказал на конференции CNews о планах по миграции Росаккредитации с Oracle на PostgreSQL

По заверению Бутенко проектирование миграционных работ уже началось. «По нашим планам, миграция должна быть выполнена до конца 2017 года», — отметил он.

Причины миграции и ожидания от нее

В качестве главных причин замены Oracle Бутенко называет необходимость развития подсистемы хранения информации ФГИС и разделение ее на несколько сегментов и контуров. Также он указывает на желание ведомства повысить эффективность бюджетных расходов и стремление соответствовать доктрине информационной безопасности России в части создания и применения отечественного общесистемного и прикладного ПО в госорганах.

От реализации проекта Бутенко помимо соответствия госполитике и экономии денег в долгосрочной перспективе ожидает общий прирост производительности ФГИС.

ИТ-ландшафт Росаккредитации

По словам Юрия Бутенко, ФГИС Росаккредитации функционирует с 2013 г. и СУБД Oracle использовалась в ней изначально. Анализ сайта госзакупок показывает, что создание системы прошло в рамках контракта по итогам конкурса с начальной ценой соответствующего лота в p215 млн. Его победителем стала пермская компания «Прогноз» взявшаяся выполнить работы за p195,6 млн.

Кроме того, в том же 2013 г. Росаккредитация закупила через компанию «Инвенто сервис» для своей ФГИС оборудование на p49,8 млн а также лицензии на ПО на p27,6 млн. В первую поставку вошла вычислительная техника, СХД, коммуникационное и инфраструктурное оборудование, средства защиты информации. Во вторую — СУБД, ПО распознавания и конвертирования документов, ОС, пакет офисных приложений, а также ПО резервного копирования, почтового фильтра и средств защиты информации.

Из техзадания тендера на модернизацию ФГИС, проведенного в 2016 г., следует, что на тот момент во ФГИС Росаккредитации было зарегистрировано свыше 15 тыс. пользователей — работников центрального аппарата и территориальных органов ведомства, аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации, экспертных организаций и пр.

ФГИС состоит из централизованного хранилища данных и целого ряда подсистем: ведения реестров, оказания госуслуг, планирования и реализации контрольных мероприятий, внутриведомственных процессов, реализации процессов деятельности участников системы аккредитации, планирования и прогнозирования эффективности деятельности, формирования регламентной и аналитической отчетности, администрирования, ведения нормативно-справочной информации, информационной безопасности, коммуникации, интеграции, межведомственного информационного обмена сведениями из реестров.

Сейчас во ФГИС эксплуатируются виртуальные серверы приложений и баз данных WMware 5.5. и прикладное ПО преимущественно Microsoft. Примечательно, что в качестве СУБД помимо Oracle DB 11g также задействованы открытые MemcacheDB 1.4.4 и MongoDB 3.0.3. В отношении последних Бутенко сообщил CNews, что они используются для решения отдельных технических задач, и объем хранимой в них информации по сравнению с Oracle невелик. Решение об их замене на PostgreSQL пока не принято.