IDC и Gartner не могут договориться, растет рынок ПК или падает, и кто его лидер

Gartner сообщает, что рынок ПК в последнем квартале сократился на 2,4%, а поставки оказались самыми низкими за 10 лет. IDC, напротив, считает, что рынок подрос на 0,6%, причем рост был отмечен впервые за 5 лет. При этом Gartner называет лидером рынка Lenovo, а в IDC уверены, что ее обогнала HP.

Спорные результаты квартала

В I кв. 2017 г. на мировой рынок ПК было поставлено 62,2 млн устройств, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Этот квартал стал первым со времен 2007 г., когда на рынок поступило менее 63 млн ПК. К таким выводам пришла исследовательская компания Gartner, опубликовавшая отчет об исследовании рынка.

Данные Gartner противоречат информации, предоставленной компанией IDC. По ее подсчетам, в I кв. 2017 г. на мировой рынок поступило в общей сложности 60,3 млн ПК, что на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, утверждает IDC.

Факторы роста и спада

Gartner отмечает, что корпоративный сектор демонстрирует устойчивый спрос на ПК, которые по-прежнему остаются основным рабочим инструментом в офисах. Однако этот спрос перекрывается потерей интереса со стороны обычных пользователей. Для многих из них ПК больше не является устройством первой необходимости, поэтому они не спешат его обновлять. Некоторые частные покупатели вообще покинули этот рынок с ростом популярности мобильных устройств.

По словам старшего аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), сейчас производителей ПК может спасти только спрос на их продукцию в корпоративном секторе. Те вендоры, которые ориентируются в основном на частного покупателя, будут вытеснены с рынка в ближайшие 5 лет. Исключение составляет только нишевые игроки, вроде производителей игровых ПК или ноутбуков повышенной прочности.

Компания Gartner обнародовала отчет об исследовании рынка ПК за I кв. 2017 г.

Обе исследовательские компании согласны, что на рынок ПК влияет дефицит компонентов, который вызывает рост цен. Цены на память типа DRAM выросли вдвое с середины 2016 г., сообщает Китагава, отмечен также дефицит SSD-накопителей. Повышение цен непосредственно на ПК началось в первом квартале 2017 г. и должно продолжиться во втором.

Кто же лидер рынка?

Помимо общей оценки рынка, Gartner и IDC разошлись во мнениях, кто является его лидером по итогам I кв. 2017 г. По данным IDC, на первом месте по объему отгрузок находится компания HP, которая поставила на рынок 13,14 млн ПК, показав годовой рост на 13,1%. Доля компании на рынке составляет 21,8%, утверждает IDC. HP удалось выбиться в лидеры впервые за 4 года, до этого американский вендор обычно проигрывал китайской Lenovo, отмечает IDC.

По данным Gartner, в минувшем квартале Lenovo все же удалось сохранить за собой первенство. Компания поставила на рынок 12,38 млн ПК, показав годовой рост на 1,2%. Ее доля рынка составляет 19,9%, считает Gartner. В то время как HP, согласно подсчетам компании, находится на втором месте с объемом поставок 12,19 млн ПК, годовым ростом 6,5% и долей рынка 19,0%.

По данным IDC, второе место принадлежит Lenovo, которая отгрузила 12,32 млн ПК, показала рост на 1,7% и заняла 20,4% рынка.

Первая пятерка

На третье место Gartner и IDC единогласно ставят Dell. По данным Gartner, за минувший квартал компания отгрузила 9,35 млн ПК, показав годовой рост на 3,4%. Доля рынка вендора составляет 15%.

На четвертом месте у Gartner находится Asus, который у IDC вообще не вошел в пятерку лидеров. По данным Gartner, вендор отгрузил за квартал 4,55 млн ПК, продемонстрировав значительный годовой спад в 14%. Его доля рынка составила 7,3%.

IDC ставит на четвертое место Apple, которая в рейтинге Gartner занимает пятую позицию. По подсчетам Gartner, вендор поставил на рынок 4,22 млн ПК, что на 4,5% больше аналогичного показателя за прошлый год. Принадлежащая ему доля рынка составила 6,8%.

У двух исследователей также отличается позиция Acer, которая занимает пятое место в топе IDC, но не входит в первую пятерку у Gartner. По данным Gartner, вендор поставил на рынок 4,19 млн ПК, показав годовой спад на 1,8%. Его доля рынка равняется 6,7%.