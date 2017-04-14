«Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали»

Бывший ИТ-директор «Северстали» с понедельника 17 апреля поступает на работу в «Норникель» в той же должности.

Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Северстали» уходит на работу в «Норникель». Об этом CNews рассказал источник на рынке и подтвердили представители как «Норникеля», так и «Северстали».

Последним днем работы Шеховцова в «Северстали» было 7 апреля 2017 г. После его ухода место директора по ИТ (формальное название должности - директора по информационным технологиям АО «Северсталь Менеджмент») сохранится, планов по изменению структуры ИТ-подразделений в компании нет.

Заместитель гендиректора по финансам АО «Северсталь Менеджмент» Алексей Куличенко, которому подчинялся Юрий Шеховцов, поблагодарил Шеховцова «за высокий профессионализм и большой вклад в общее повышение эффективности производственных процессов на наших предприятиях, внедрение ERP-системы SAP и еще целого ряда информационных систем».

Размер ИТ-бюджета, имевшийся в распоряжении Шеховцова в «Северстали», компания не раскрывает. Выручка «Северстали» в 2016 г. составила $5,9 млрд.

С 10 апреля 2017 г. исполняющим обязанности директора по ИТ в «Северстали» назначен Евгений Акимов, ранее работавший в компании руководителем Центра развития и сопровождения SAP.

Новый ИТ-директор «Норникеля» Юрий Шеховцов

К работе в «Норникеле» Юрий Шеховцов приступит в понедельник 17 апреля 2017 г. Отчитываться он будет перед старшим вице-президентом – финансовым директором компании Сергеем Малышевым. Размер ИТ-бюджета «Норникеля» не раскрывается, выручка компании в 2016 г. составила $8,3 млрд.

В должности ИТ-директора (директора департамента информационных технологий) Шеховцов сменит Андрея Малютина.

В компании называют назначение нового ИТ-директора усилением кадрового состава и плановой заменой, связанной с завершением двухлетнего договора его предшественника.

Представители «Норникеля» подчеркивают, что «cо всеми стратегическими задачами Андрей Малютин справился: запущен ОЦО (Общий центр обслуживания), стартовал ряд важных ИТ проектов компании».

Выбор Шеховцова в качестве нового ИТ-директора «Норникеля» был обусловлен его «отраслевым опытом и реализацией ряда крупных программ на предыдущих местах работы».