В России ввели электронные больничные

Госдума приняла закон, по которому бумажные и электронные больничные с 1 июля будут иметь одинаковую силу. На электронном документе должна быть усиленная цифровая подпись, он оформляется только с письменного согласия пациента. На изготовлении бумажных бланков планируется сэкономить до 12 млн руб. только в 2017 г.

Закон об электронных больничных

С 1 июля 2017 г. электронные больничные будут иметь такую же юридическую силу, как больничные, выписанные на бумажном бланке. Засвидетельствовать свою нетрудоспособность граждане смогут с помощью «электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе». Соответствующий закон был принят в третьем и окончательном чтении Госдумой России.

По электронному больничному можно будет получить денежное пособие, которое выплачивается в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью или родами. Создание такого документа и размещение его в информационной системе страховщика возможно только с письменного согласия пациента.

Электронный больничный должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, которую ставит врач и медицинское учреждение. При этом больница и страхователь должны быть участниками информационной системы, в которой происходит обмен сведениями о документах такого рода. Больничный по-прежнему можно получить на традиционном бумажном бланке.

Кому это полезно

Предполагается, что возможность оформить электронный больничный будет удобна для самих пациентов, которые в этом случае смогут просмотреть информацию о страховых выплатах через Единый портал государственных услуг, никуда специально не обращаясь. Кроме того, закон пойдет на пользу больницам и участникам страхового процесса, которые смогут наладить более непосредственный обмен данными друг с другом. Также за счет перевода документов в электронную форму должен упроститься документооборот и снизиться риск подделки больничных.

Госдума приняла в третьем чтении закон об электронных больничных

Помимо этого, государство будет тратить меньше средств на изготовлении бумажных больничных бланков. Ожидается, что уже в 2017 г. Фонд социального страхования сэкономит на этом до 12 млн руб.

Законодательная процедура и апробация

Принятый закон утвердил новую редакцию статьи 13 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также изменению подверглись статьи 59 и 78 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством труда и социальной защиты РФ и одобрен Комиссией по законопроектной деятельности в ноябре 2016 г.

Предполагалось, что Госдума успеет принять закон до конца 2016 г., и уже с начала 2017 г. он вступит в силу. Однако в декабре 2016 г. парламент успел рассмотреть законопроект только в первом чтении, поэтому сроки вступления закона в силу были перенесены.

Система электронных больничных была протестирована в 2014 г. Фондом социального страхования РФ. Создавая систему, Фонд опирался на опыт в этой области Великобритании, Польши, Литвы и Эстонии. Для пилотного проекта были выбраны медицинские учреждения в 18 регионах России, в том числе в Москве, Астраханской, Новосибирской, Белгородской областях и в Республике Крым.