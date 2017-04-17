Российские власти приказали Google пустить «Яндекс» в Android

ФАС и Google достигли мирового соглашения по длительному спору относительно предустановки приложений «Яндекса» на смартфоны Android. ФАС отказалась от требования «отвязать» предустановку Google Play от предустановки ряда других приложений Google, зато американская корпорация обеспечит возможность выбора на мобильном браузере Chrome поиска «Яндекса».

ФАС помирилась с Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и корпорация Google достигли мирового соглашения по вопросу о предустановке приложений Google на созданную корпорацией мобильную операционную систему Android. Об этом сообщил замглавы ФАС Алексей Доценко. Соглашение утверждено кассационной судебной инстанцией - Арбитражным судом Московского округа.

Почему Google злоупотребляет монополией

В 2015 г. ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, установив факт злоупотребления корпорацией доминирующим положением на рынке магазинов приложений для Android. Google поддерживает магазин приложений Google Play. Если производитель Android-смартфонов хочет осуществить установку этого магазина на свои устройства, ему необходимо подписать с корпорацией соглашение по пакету лицензий Google Mobile Services (GMS).

Жалобу на Google подал «Яндекс». В 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android - Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона - Explay, Prestigo, Fly - попробовали выпускать смартфоны на ОС от «Яндекс», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. Кроме того, американская корпорация использует различные методы, в том числе и материальное стимулирование, для недопущения производителями смартфонов предустановки приложений конкурентов.

Google не исполнял предписание

В 2015 г. ФАС обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

По мировому соглашению между ФАС и Google, «Яндекс» получит возможность

предустанавливать свои приложения на Android-смартфоны

Кроме того, корпорация должна была проинформировать российских пользователей Android о возможности деактивации предустановленных приложений Google и смены поисковой системы по умолчанию в мобильном браузере Google Chrome. Позднее ФАС оштрафовала Google за нарушения законодательства на 438 млн руб.

Google не согласилась с предписанием ФАС и пыталась оспорить его в суде, но безуспешно. Тем не менее, корпорация не выполнения требования ФАС. Из-за этого ФАС оштрафовала Google еще на 1 млн руб. Ведомство искало различные пути, чтобы обязать корпорацию выполнить ее требования: от уголовного дела на ее топ-менеджера до ограничения скорости доступа к сайтам Google.

Суть компромисса

В итоге стороны нашли компромисс. ФАС отказалась от требования «отвязать» предустановку Google Play от иных приложений от Google. Со своей стороны, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome. В договорах Google с контраагентами не должно быть пунктов, нарушающих положения мирового соглашения.

Также Google обязалась совершить действие, которого не было в предписании ФАС: для российских пользователей Google Chrome будет создан поисковый виджет, который обеспечит пользователя возможность выбрать поисковую систему по умолчанию - Google и «Яндекс». Данный виджет будет предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появится после обновления системы.

В меню выбора данного виджета могут появится и другие российские поисковые системы - для этого им в течение двух месяцев с момента заключения мирового соглашения необходимо будет обратиться в Google. «Виджет - это очень короткий путь к потребителю, который сможет узнать, что помимо Google есть и другие поисковые системы», - считает замглавы ФАС Елена Заева.

Кроме того, Google выплатит оба наложенных на нее штрафа (на 438 млн руб. и 1 млн руб.) и прекратит все судебные разбирательства с ФАС. Срок действия мирового соглашения составляет шесть лет и десять месяцев.

Волож счастлив

Глава «Яндекса» Аркадий Волож приветствовал заключение мирового соглашения. «Сегодня — важный день для российских пользователей интернета, компания Google согласилась на несколько шагов, которые сделают платформу Android в России более открытой, — говорит Волож. — Миллионы российских пользователей Android теперь смогут сами выбирать, каким поиском пользоваться на своем мобильном устройстве. Я благодарен Федеральной антимонопольной службе, которая приняла законные меры для восстановления конкуренции на российском рынке — ведь конкуренция порождает инновации».