У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray

Супруга министра связи Николая Никифорова за 2016 г. более чем в полтора раза увеличила свой доход. Она приобрела в ипотеку квартиру площадью 296 кв м. Сам же министр обзавелся отечественным внедорожником Lada X-ray.

Жена министра связи богатеет на глазах

Члены правительства и чиновники Администрации президента опубликовали декларации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray.

В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти второй год подряд: так, в 2014 г. ее доход составлял лишь 7,3 млн руб.

Светлана Никифорова владеет управляющей компанией «Стартобаза», которая инвестирует в различные ИТ-проекты. За последнее время «Стартобаза» вышла из некоторых проектов. Так, в 2016 г. была продана 5% доля в компании «Коммуникации для инноваций» (торговая марка Inoventica), занимающейся оказанием облачных услуг и владеющей магистральными каналами связи. А в 2015 г. компания «1С» приобрела у «Стартобазы» ее долю в разработчике облачной бухгалтерии – компании «Небо».

Ипотека для жены министра

В 2016 г. Светлана Никифорова приобрела недвижимое имущество за счет собственных средств и за счет привлечения ипотечного кредита. Теперь у супругов Никифоровых в совместной собственности есть квартира площадью 296 кв м. Кроме того, у супругов осталась в совместной собственности еще одна квартира площадью 139 кв м.

У Светланы Никифоровой есть в собственности и третья квартира площадью 44,3 кв м, а также два машиноместа площадью по 15 кв. м каждое. Одно из этих машиномест стало приобретением 2016 г. Отметим, что у супруги министра есть два автомобиля – Audi Q5 и Tesla S.

Доходы Светланы Никифоровой, супруги главы Минкомсвязи, заметно растут второй год подряд

Кроме того, Светлана Никифорова арендует недвижимое помещение площадью 209 кв. м и вместе с мужем имеет в безвозмездном пользовании помещение площадью 247 кв м. В безвозмездном пользовании у одной из дочерей Никифоровых есть квартира площадью 120 кв. м, а у одного из сыновей еще одна квартира площадью 160,5 кв м.

Доходы Щеголева не изменились

У помощника президента и бывшего министра связи Игоря Щеголева доход остался на прежнем уровне – 7,1 млн руб. В его собственности по-прежнему находятся квартира площадью 73,4 кв м и автомобиль Audi Q7.

Автомобиль Lada X-ray

Супруга экс-министра Римма Щеголева, как и ранее, доходов не имеет, зато у нее есть целый ряд недвижимых активов: земельный участок площадью 1,35 тыс. кв. м, дача площадью 185 кв. м, квартира площадью 139 кв. м и гараж площадью 17 кв. м.

Доходы Липова резко упали

У начальника управления Администрации Президента по применению ИТ и развитию электронной демократии Андрей Липова доходы за год заметно снизились: в 2016 г. он заработал 5,88 млн руб. – в три c лишним раза меньше, чем было в 2015 г. Доходы его супруги упали еще больше – в 4,5 раза до 3,17 млн руб.

В то же время свои недвижимые активы супруги Липовы расширили. В дополнение к земельному участку площадью 1,9 тыс. кв. м у них появился еще один участок площадью 4,35 тыс. кв. м. В пользовании супруги Липова появилось и машиноместо площадью 17,3 кв м.

Как и раньше, у супругов Липовых в пользовании находятся две квартиры площадью 73 кв. м и 160 кв. м и номер в пансионате площадью 57 кв. м. Также им принадлежат два автомобиля – Volvo XC90 и Land Rover Range Sport.