Умер «главный архитектор современного мира», соавтор интернета и ПК

Будущее в сетях

В США на 85-м году ушел из жизни один из создателей персонального компьютера и интернета Роберт Тейлор (Robert Taylor). Как пишет издание Cnet, страдавший болезнью Паркинсона ученый скончался в своем доме в городе Вудсайд в Калифорнии. О смерти Тейлора журналистам сообщил его сын Курт.

По словам коллег ученого, имя Роберта Тейлора мало известно широкой публике, однако именно он сыграл одну из важных ролей в создании Глобальной сети. В 1966 г. он работал в известном Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) под эгидой Пентагона.

Тейлор признавался тогда, что ему было некомфортно общаться с коллегами через три различные несовместимые компьютерные системы. В итоге он выступил инициатором создания сети Arpanet. В 1983 г. она стала первой в мире сетью, перешедшей на маршрутизацию пакетов данных с помощью протокола IP — основного протокола передачи данных в интернете.

В 1960-х Тейлор говорил о том, что в будущем сети станут эффективной и необходимой утилитой для общения. «Через несколько лет люди смогут более эффективно общаться с помощью машины, чем лицом к лицу», — писал в 1968 г. ученый.

От мыши до ПК

Еще одним вкладом Роберта Тейлора в технологии стало его участие в создании ПК. В 1970 г. он начал работать в научно-исследовательском центре компании Xeroxв Пало-Альто (PARС), где Тейлор курировал разработку компьютера Alto — первого в мире полноценного персонального компьютера с «рабочим столом» (предтечей современного десктопа) и графическим пользовательским интерфейсом.

Именно на этой концепции основаны все современные операционные системы. Xerox Alto имел 128 КБ оперативной памяти, расширяемой до 512 КБ, а также жесткий диск со сменным картриджем на 2,5 МБ. Там же, в PARС возглавляемая Тейлором команда разработала Ethernet и текстовый редактор Bravo, основанный на принципе WYSIWYG (what you see is what you get — что видишь, то и получаешь), который сейчас используется во всех текстовых редакторах.

Позже Bravo стал основой для создания Microsoft Word. Еще одной разработкой Роберта Тейлора стала трехкнопочная компьютерная мышь. Еще в 1961 г., работая в NASA, Тейлор узнал об исследованиях ученого Дугласа Энгельбарта (Douglas Engelbart) в области взаимодействия между человеком и компьютером, считающегося «отцом» компьютерной мыши. Доработанный Тейлором манипулятор стал ключевым элементом компьютеров на базе Macintosh и Microsoft Windows.

Научной работой Роберт Тейлор прекратил заниматься в 1996 г. «Он приложил руку ко всему, что вы сейчас видите — от рождения интернета до компьютерной революции, Боб Тейлор — главный архитектор современного мира», — отметила в интервью New York Times работающая над проектом Стэнфордского университета Silicon Valley Archives project историк Лесли Берлин (Leslie Berlin).