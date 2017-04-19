Выручка IBM рушится 5 лет подряд

В I квартале 2017 г. выручка IBM составила $18,68 млрд и впервые за пять кварталов оказалась ниже прогнозного уровня. Компания продолжает переориентацию своего бизнеса на облака, аналитику, мобильные технологии и ИБ.

Трансформация IBM происходит постепенно

Согласно официальному отчету IBM за I квартал 2017 г., выручка компании впервые за пять кварталов оказалась ниже ожиданий рынка. По итогам отчетного квартала, закончившегося 31 марта 2017 г., выручка IBM снизилась на 2,8% в годовом исчислении до $18,68 млрд, в то время как аналитики прогнозировали уровень порядка $18,39 млрд. С корректировкой на колебания валютных курсов падение составило 2%.

После публикации финансовой отчетности котировки акций IBM в ходе электронных торгов снизились на 5,4%. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила $1,85 против $2,09 в 2016 г., в то время как аналитики ожидали уровень порядка $2,35.

«В первом квартале мы продолжили инвестировать в расширение наших когнитивной и облачной платформ, увеличили расходы на исследования и разработки. В то же время мы вернули акционерам более $2,6 млрд за счет дивидендов и выкупа акций», отметил по итогам работы за квартал первый заместитель президента, финансовый директор IBM Мартин Шретер (Martin Schroeter).

I квартал 2017 г. оказался 20 подряд, в котором у IBM продолжается общий спад продаж. Чистая прибыль (GAAP) IBM за первый кв. 2017 г. составила $1,8 млрд, сократившись на 13% по сравнению с аналогичным кварталом 2016 г., при этом операционная прибыль (не GAAP) уменьшилась на 1% до $2,3 млрд.

В компании связывают ухудшение финансовых показателей с амортизацией приобретенных нематериальных активов, сопутствующими приобретениям активов расходами и с выплатами ушедшим из компании сотрудникам. По мнению аналитиков Reuters, снижение выручки также обусловлено слабым спросом на ИТ-услуги.

Негативное влияние на доходы IBM оказало снижение продаж серверов и другого оборудования: подразделение Systems в первом квартале 2017 года отчиталось о выручке в размере $1,4 млрд, что на 17% меньше чем за квартал годом ранее.

Доходы консалтингового подразделения IBM упали на 3% до $4 млрд. В то же время, облачные консалтинговые услуги, «выросли в двузначных цифрах», заявили в IBM, не предоставив дополнительных подробностей или комментариев по этим данным.

Ставка на перспективные направления

В то же время представители IBM подчеркивают, что выручка от новых стратегических направлений («стратегических императивов») компании – облачных сервисов и продуктов, технологий искусственного интеллекта, аналитики данных, мобильных технологий и решений в области информационной безопасности, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $7,8 млрд, а по итогам последних 12 месяцев достигла $33,6 млрд. «За весь 2016 год эти ключевые направления обеспечили более 40% выручки компании», – заявила в январе по итогам 2016 г. исполнительный директор IBM Джинни Рометти (Ginny Rometty).

Квартальная выручка IBM впервые за 5 кварталов оказалась ниже прогнозов

Выручка IBM в облачном сегменте составила $3,5 млрд, продемонстрировав уверенный рост на 33% (35% с коррекцией на колебания курсов). За последний год облачные сервисы принесли IBM $14,6 млрд.

В I квартале 2017 г. продажи аналитических продуктов IBM выросли на 6%, мобильных технологий выросли на 20%, решений для ИБ увеличились на 9%. Продажи когнитивных инструментов, включая платформу ИИ Watson, выросли на 2% и составили $4,06 млрд.

В интервью CNBC Мартин Шретер также выразил уверенность в дальнейших перспективах IBM: «Я уверен, что IBM вернется к росту. Нам необходимо время, чтобы убедиться, что мы инвестируем в нужные направления, и удостовериться, что добьемся от этих инвестиций высокой доходности».

В своем квартальном отчете IBM также подтвердила прогнозы по прибыли на акцию ($11,95 по GAAP) и свободному годовому денежному потоку на уровне 2016 г. Компания завершила квартал с $10,7 млрд свободных денежных средств. Совокупный долг составил $42,8 млрд.

Корпорация IBM (International Business Machines), основанная в 1911 г., является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Штаб-квартира IBM расположена в Нью-Йорке.