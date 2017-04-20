Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»

Kraftway и «Лаборатория Касперского» продолжают сотрудничество и намерены вслед за маршрутизатором на ОС Kaspersky выпустить до конца 2017 г. защищенную камеру видеонаблюдения для промышленных объектов.

Камера Kraftway на KasperskyOS

До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория Касперского» намерены выпустить на рынок защищенную «умную» камеру видеонаблюдения под управлением операционной системы KasperskyOS. Об этом рассказал управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков.

Напомним, свою защищенную ОС для индустриальных систем «Касперский» выпустил в августе 2016 г. Заменой операционок широкого применения она не является. Базовый принцип ее работы с различным оборудованием — «запрещено все, что не разрешено». Одновременно с анонсом было объявлено об интеграции этой ОС в модуль управления нового маршрутизатора Kraftway, который, по уверению «Касперского», стал первым полностью доверенным телекоммуникационным комплексом, обеспечивающим полную конфиденциальность трафика.

В разговоре с CNews Сергей Земков отметил, что над новой камерой работа его компании с Kraftway ведется уже давно, но проект был несколько отложен из-за выпуска совместного маршрутизатора, который оказался для партнера «Касперского» более актуальным. «В России достаточно мало отечественных решений подобного класса, поэтому они там увидели для себя больше перспектив, — говорит он. — Но и камеру, я надеюсь, мы в этом году тоже реализуем».

«Касперский» и Kraftway выпустят защищенную камеру видеонаблюдения

В компании Kraftway подтвердили CNews факт существования проекта, а также ориентировочные сроки его реализации. По словам замдиректора департамента развития бизнеса Kraftway Максима Шумилова, сама камера в виде коммерческого продукта уже существует, но сейчас работает на ОС Linux. «Инженерами “Лаборатории Касперского” ведутся работы по портированию ОС Kaspersky на нашу платформу», — пояснил он.

Отметим, что на данный момент на сайте производителя в продуктовом разделе представлена лишь одна умная камера — Kraftway Smart Video Camera на базе платформы x86-64 Intel Atom.

Что собой представляет камера

«С аппаратной точки зрения умная камера является оригинальной разработкой Kraftway, она построена на базе нашей концепции доверенной платформы, то есть с применением собственной материнской платы с интегрированными средствами защиты информации», — рассказал CNews Максим Шумилов.

По его словам, ключевым преимуществом видеокамеры выступает интегрированный в нее полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Видеосервер с алгоритмами видеоаналитики (также разработанными Kraftway) предназначен для решения задач, связанных с обработкой и анализом видео, а также с обеспечением защиты и безопасности системы.

«Благодаря встроенному видеосерверу камера Kraftway может сама оценивать обстановку и записывать только важные события, преобразовывая видеопоток в запись нужного формата, — поясняет Шумилов. — Данные (в зашифрованном виде) могут быть сохранены во встроенном хранилище видео, что позволяет эксплуатировать камеру в том числе и автономно, без сетевого подключения. Наличие интегрированного хранилища также позволяет загрузить непосредственно в камеру ПО видеоаналитики (например, для распознавания лиц, детектирования движения, контроля периметра) и базы данных (например, биометрических)».

Кроме того, Шумилов утверждает, что архитектура встроенного ПО позволяет интегрировать в камеру модули сторонних производителей через механизм плагинов. «При разработке камеры особое внимание было уделено вопросам обеспечения беспрецедентно высокого уровня информационной безопасности и защищенности, — добавляет он. — Это касается не только стандартных для таких устройств механизмов защиты от сетевых атак и разграничения доступа к интерфейсу настройки, но и хранящихся в архиве потоков и видеоданных благодаря встроенным механизмам шифрования».

Сфера применения

С точки зрения Сергея Земкова создаваемая камера видеонаблюдения будет востребована на «безлюдных» промышленных объектах вроде буровых установок и трубопроводов. «Защищенная ОС позволит сделать так, чтобы камеры нельзя было “хакнуть”, подложить какую-нибудь другую картинку и т. д.», — рассуждает он.

В Kraftway сферу применения своего устройства рассматривают несколько шире. «При загрузке в камеру плагина распознавания лица, взаимодействующего с системой контроля доступа, камера может выполнять роль валидирующего считывателя, предотвращая несанкционированный доступ для тех, кто пытается воспользоваться чужим идентификатором или кодом доступа, — говорит Максим Шумилов. — При обнаружении такой попытки система контроля доступа может блокировать скомпрометированный идентификатор, либо объявить тревогу».

По его мнению, при использовании камеры для наблюдения за особыми зонами основную роль сыграют алгоритмы видеоаналитики, позволяющие снизить нагрузку на серверы и исключить человеческий фактор. Примерами такого использования могут быть опоры мостовых конструкций, где большую часть времени ничего значимого не происходит, а появление человека или постороннего предмета является критическим событием.

«Камера может осуществлять постоянный “опрос” периметральной сигнализации, установленной на объекте, при загрузке соответствующего плагина, — продолжает Шумилов. — Сочетание с видеоаналитикой и встроенной системой хранения делает камеру универсальным инструментом для небольших объектов, где не предполагается постоянное присутствие людей, например, электроподстанций».

Перспективы KasperskyOS для интернета вещей

Отметим, что проект создания камеры был упомянут Сергеем Земковым в контексте разговора об интернете вещей и безопасности бытовых приборов, до которых (тому уже есть множество примеров) наконец добрались хакеры.

«Когда мы десять лет назад начинали разработку своей ОС, мы не очень представляли, к чему это приведет», — говорит он, подразумевая, что подобные решения становятся востребованными именно сейчас.

«Разработчик операционных систем через взаимодействие с производителем “железа”, девайсов и пр. может привнести безопасность без существенных конструктивных изменений в продуктах, — отмечает Земков. — Но это произойдет лишь тогда, когда пользователь захочет платить за эту безопасность, а производитель поймет, что у него не покупают продукты, потому что нет безопасности. Тогда и появятся безопасные телевизоры и холодильники».

По словам Земкова, сейчас «Касперскому» наиболее перспективными сферами применения KasperskyOS видятся автопром и промышленное оборудование. Работы в этом направлении в компании уже ведутся.