После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ

Кража трафика в армянской «дочке» Vimpelcom, в котором были замешаны ответственные за безопасность руководители компании, привел к серьезным перестановкам внутри группы. Служба безопасности Vimpelcom по странам СНГ была ликвидирована, а соответствующие подразделения в постсоветских странах, включая Украину, стали подчиняться напрямую руководителю службы безопасности российского «Вымпелкома».

Кража трафика в армянской «дочке» Vimpelcom

CNews изучил внутренний отчет Reveng («Месть») группы Vimpelcom, работающей в России под торговой маркой «Билайн», посвященный расследованию схемы кражи трафика в армянской «дочке» группы - «Арментеле».

После того, как эта схема была обнаружена в 2013 г., руководство «Арментела» ушло в отставку, а Служба национальной безопасности Армении (СНБ) возбудила уголовное дело.

Оказалось, что часть телефонного трафика из России приходила на сеть «Арментела» по каналам, которые внутри компании были отмечены как каналы для нужд СНБ. Такой трафик не учитывался в биллинговой системе «Арментела» и оператор не получал за него таксу за интерконнект.

Фигурантами дела являются граждани России: экс-гендиректор «Арментела» Игорь Климко, бывший начальник службы безопасности «Арментела» Ашот Погосян, бывший технической директор «Арментела» Владимир Сачков, экс-глава службы безопасности Vimpelcom по странам СНГ Александр Зубов, а также гражданин Киргизии Алексей Писарев.

Погосян был арестован в Армении и дал признательные показания, недавно его осудили на четыре года заключения. Сачков был экстрадирован из Белоруссии и сейчас над ним в Армении происходит судебный процесс. Сачков и Климко свою вину отрицают.

Служба безопасности по странам СНГ была ликвидирована

Согласно отчету Revenge, факт участия в данной схеме руководителей, ответственных за безопасность, серьезно обеспокоил компанию. В связи с этим было решено ликвидировать службы безопасности Vimpelcom по странам в СНГ, а куратором соответствующего управления назначить главу службы безопасности российского «Вымпелкома» («дочка» Vimpelcom) Константина Литвиненко.

В результате кражи трафика в армянской «дочке» Vimpelcom,

служба безопасности оператора по странам СНГ была ликвидирована,

а подразделения безопасности в странах бывшего СССР переподчинили напрямую России

Напомним, что международный оператор Vimpelcom начал свою историю с российского оператора «Вымпелком», созданного в начале 1990-х годов. В середине 2000-х годов «Вымпелком» начал экспансию в страны СНГ, соответственно, «дочки» компании в постсоветских странах подчинялись московской штаб-квартире.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме. Позднее Vimpelcom поглотил холдинг Wind telecom, объединявший сотовых операторов из Италии, Азии и Африки.

В рамках этих преобразований управление «дочками» Vimpelcom в пост-советских странах перешло из московского офиса «Вымпелкома» в штаб-квартиру в Амстердаме. Там была создана бизнес-единица «СНГ», которой подчинялись «дочки» Vimpelcom во всех постсоветских странах, включая Грузию. Исключениями стали Россия и Украина, которые на уровне штаб-квартиры были выделены в отдельные бизнес-единицы. Чуть позже отдельной бизнес-единицей стал и Казахстан.

Согласно отчету Revenge, Литвиненко было поручено курировать все пост-советские страны, в том числе Казахстан и Украину. В документе отмечается, что начальники служб безопасности операторов группы Vimpelcom на пост-советском пространстве должны подчиняться напрямую Литвиненко, а не гендиректорам соответствующих операторов или руководителям бизнес-единиц из штаб-квартиры.

Аналогичную структуру служб безопасности было предложено сделать для операторов группы Vimpelcom из стран Азии и из стран Африки. А служба безопасности «дочки» Vimpelcom в Италии должна напрямую подчиняться штаб-квартире в Амстердаме.

На Украине недовольны безопасником из Москвы

Недавно в Vimpelcom произошли очередные изменения. Все постсоветские страны, кроме России, были объединены в бизнес-единицу «Евразия», а сам Vimpelcom был переименован в Veon. В пресс-службах российского «Вымпелкома» и Veon не стали комментировать вопрос, продолжает ли сейчас Литвиненко курировать службы безопасности постсоветских странах. Известно лишь, что за безопасность всей группы Veon отвечает Александр Граф.

Источник, знакомый с ситуацией в «Киевстаре», говорит, что Константин Литвиненко действительно ранее активно вмешивался в работу службы безопасности украинского оператора. Это вызывало недовольство сотрудников службы, и впоследствии такое подчинение отменили, но в службу безопасности «Киевстара» все равно прислали специалиста из России.

Главный безопасник «Вымпелком» упоминался в расследовании

Имя самого Константина Литвиненко упоминается в материалах уголовного дела «Арментела». В своих показаниях бывший глава службы безопасности армянского оператора Ашот Погосян говорил, что, когда на уровне Vimpelcom началась проверка, Александр Зубов (бывший начальник службы безопасности Vimpelcom по странам СНГ) якобы сообщил ему, что Литвиненко обещал помочь при расследовании в комиссии.

Согласно отчету Revenge, Литвиненко действительно входил в состав комиссии из числа топ-менеджеров Vimpelcom, которая занималась составлением этого отчета. Саму комиссию возглавл Антон Кудряшов, в то время вице-президент Vimpelcom, а ранее гендиректор «Вымпелкома».