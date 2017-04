«Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр

«Ростелеком» бесплатно добавил в свой тарифный план для геймеров бонусы при прохождении игр платформы «Фогейм». В число игр вошли известные Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. С их помощью оператор надеется привлечь молодых пользователей. Для привлечения пользователей постарше у него есть аналогичная договоренность с Wargaming, разработчиком World of Tanks.

«Ростелеком» закупил игровые бонусы

«Ростелеком» включил в тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет» новую опцию от сервиса 4game («Фогейм») компании Innova. Опция обеспечивает пользователям преимущества при прохождении таких игр как Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Кроме того, при ее подключении игроки получают специальный welcome-бонус. При этом месячная оплата тарифа «Игровой» осталась прежней – от p850 в зависимости от региона.

Как сообщил CNews Валерий Костарев, руководитель направления Департамента внешних коммуникаций «Ростелекома», платформа «Фогейм» впервые будет сотрудничать с оператором связи. Проект носит чисто коммерческий характер, отмечает Костарев. «Фогейм» будет получать положенные выплаты, если абоненты будут активировать новую опцию. Договор по закупке носит рамочный характер, в нем указана максимальная сумма годовых выплат – до p150 млн. Реальная сумма будет высчитываться по количеству фактически активированных опций, ее определит активность пользователей.

Игры «Фогейм»

«Фогейм» входит в число крупнейших игровых платформ в России и СНГ. Количество зарегистрированных в ней пользователей достигает 25 млн. На 4game представлена многопользовательская ролевая онлайн-игра Lineage 2, многопользовательская экшн-игра Blade and Soul и шутер Point Blank. Игры прошли русификацию и специальную адаптацию под российского пользователя. Доступна круглосуточная техническая поддержка на русском языке.

В «Ростелекоме» полагают, что опция «Фогейм» поможет привлечь новых клиентов, в основном – более молодую аудиторию. Количество российских пользователей, которые хотя бы раз в месяц играют в игры «Фогейм», оценивается более чем в 150-200 тыс. человек. Часть из них использует для этого широкополосный доступ от «Ростелекома». Цель сотрудничества – объединить эти аудитории. Для пользователей смысл получения игровых бонусов от «Ростелекома» заключается в том, что эти бонусы нельзя приобрести каким-либо иным образом, они эксклюзивны.

При прохождении легендарной Lineage 2 клиенты «Ростелекома» будут пользоваться эксклюзивными бонусами

«Фогейм» представляет российская компания Innova, которая занимается локализацией глобальных многопользовательских игр и браузерных онлайн-игр. Локализация Lineage 2 корейского разработчика NCSoft – это самый известный проект компании, основанной в 2006 г. Помимо этого, Innova запустила в России адаптированные версии таких игр как RF Online, R2 Online, Ace Online, Point Blank, Planet Side 2, Aion: Tower of Eternity, Атлантика, APB, Halo Online, Blade and Soul и др. В основном это японские и корейские проекты, преимущественно на фэнтезийную тематику.

Сотрудничество с Wargaming

Тариф «Игровой» является результатом сотрудничества «Ростелекома» с другим производителем популярных компьютерных игр – компанией Wargaming. Тариф, запущенный в январе 2016 г., предложил пользователям ряд преимуществ в игре World of Tanks, в том числе танк 8 уровня Т44-100, специальный камуфляж, опытный экипаж и т. п. Сумма соглашения на покупку дополнительных товаров составила p1,1 млрд. Тариф «Игровой» также обеспечил пользователям скорость, достаточную для прохождения игр – до 250 Мбит/с.

Тариф оказался популярным, и партнеры решили продлить сотрудничество. В августе 2016 г. в тариф «Игровой» был добавлен единый премиум-аккаунт для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Премиум-доступ обеспечил игрокам дополнительные 50% кредитов и опыта. Сумма контракта «Ростелекома» с Wargaming составила p500 млн. Премиум-аккаунт от Wargaming включен в стоимость тарифа «Игровой», но его можно приобрести и вне тарифа за p550 в месяц.

Соглашение с Wargaming вызвало критику со стороны представителей отрасли, которые отмечали, что в России есть свои компании-разработчики браузерных игр с многомиллионной аудиторией, но «Ростелеком» с ними не сотрудничает. На это оператор возразил, что аудитория World of Tanks в странах СНГ превышает 35 млн пользователей, и что в России подобных игр нет. По сравнению с «Форгейм», опции от Wargaming рассчитаны на аудиторию постарше.