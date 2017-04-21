«Почту России» могут отдать топ-менеджеру Сбербанка

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов может покинуть свой пост. Его кресло может занять Светлана Сагайдак, до недавнего времени работавшая в Сбербанке.

Кандидат на пост главы «Почта России»

У госпредприятия «Почта России» может смениться гендиректор. Как пишет агентство Rambler News Services, вместо Дмитрия Страшнова главой предприятия может стать Светлана Сагайдак, до марта 2017 г. работавшая зампредседателя правления Сбербанка.

Выходец из «Сбербанка»

Сагайдак работала в Сбербанке с 2008 г. В 2016 г. она возглавила международное направление банка. В «Почте России» от комментариев относительно возможного ухода Страшнова отказались.

Это уже не первая на рынке информация о смене руководства «Почты России». Газета «Коммерсант» писала, что госпредприятие может возглавить член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.

Откуда пошли проблемы Страшнова

Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России» в 2013 г., до этого он руководил российским отделением Tele2. Изначально Минкомсвязи - куратор «Почты России» - заключило с ним контракт на один год, его условия были согласованы с правительством. В 2014 г. контракт был продлен на пять лет.

Однако в конце 2016 г. Генпрокуратура обратила внимание на условия контракта Страшнова. Оказалось, что его второй пятилетний контракт не был согласован с правительством.

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов

Кроме того, его заработок за 2014 г. составил 95 млн руб. при средней ежемесячной зарплате по предприятию 15-20 тыс. руб. Это нарушает установленные правительством правила, согласно которым руководитель госпредприятия не может получать более чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию (если для этой организации не было установлено исключение).

После проверки Генпрокуратуры Минкомсвязи принялось устранять выявленные нарушения. Министр связи Николай Никифоров подписал приказ, согласно которому топ-менеджеры «Почта России» могут получать до 500 раз больше средней зарплаты по предприятию.

Кроме того, в декабре 2016 г. Минкомсвязи подписало новый контракт со Страшновым - на этот раз он был согласован с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Однако этот контракт был заключен только до июля 2017 г.

Возможная будущая руководительница «Почты России» Светлана Сагайдак

А в марте 2017 г. Следственный комитет из-за выплаты астрономического вознаграждения Страшнову возбудил уголовное дело в отношении главы департамента организационного развития (главного кадровика) Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий.

Никифоров доволен «Почтой России»

Недавно Николай Никифоров заявил, что, хотя скоро контракт со Страшновым скоро заканчивается, говорить о смене руководства предприятия «преждевременно». Показатели работы «Почта России» за 2013-2016 гг. министр связи считает «впечатляющими».