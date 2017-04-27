Первое падение выручки Twitter вызвало взлет акций

В I квартале 2017 г. выручка компании Twitter упала на 8% в годовом исчислении. Это первое падение продаж со времен публичного размещения акций в 2013 г. Однако выручка превзошла ожидания аналитиков, что спровоцировало рост акций компании на 12%.

Twitter сообщил результаты квартала

Соцсеть Twitter сообщила о первом падении своей квартальной выручки в исчислении год к году со времен первичного публичного размещения акций в 2013 г. В I квартале 2017 г. выручка компании составила $548 млн, что на 8% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Однако продажи все равно превзошли ожидания аналитиков, которые предсказывали соцсети квартальную выручку в размере $512 млн, пишет ресурс Business Insider. Чистые убытки Twitter в минувшем квартале составили $62 млн против $80 млн год назад. Напомним, в IV кв. 2016 г. компания показала самый низкий рост выручки за четыре года.

Около 85% млн из общей суммы выручки составили поступления от рекламы, которые снизились на 11% в исчислении год к году. В США годовое падение продаж рекламы достигло 13%, что и стало основным фактором снижения общей выручки. Однако лицензионный бизнес и другие сферы деятельности принесли компании выручку на 17% больше прошлогоднего показателя.

В итоге на каждую акцию компании пришлось $0,11 против ожидаемых $0,01. Год назад этот показатель составлял $0,15. Акции Twitter выросли на 12% сразу после объявления результатов квартала и достигли 7-месячного максимума в $16,48, сообщает Bloomberg. С начала года и до объявления результатов они успели опуститься на 10%.

Рост аудитории

Компания отметила также превзошедший ожидания рост аудитории – в I кв. 2017 г. соцсетью хотя бы раз в месяц пользовались 328 млн человек, что на 9 млн больше, чем в предыдущем квартале. В отчете Twitter отмечает, что расширение аудитории последовательно ускорялось на протяжении всего последнего года. Компания полагает, что количество пользователей увеличилось за счет упрощения интерфейса, в частности, благодаря замене функции «Моменты» вкладкой Explore.

Меры по блокировке оскорбительных постов помогли Twitter увеличить аудиторию

Кроме того, помогли меры по борьбе с оскорбительным поведением пользователей, такие как новое модерирование и инструменты оповещения. Например, в феврале 2017 г. соцсеть перестала приглашать подписчиков в беседу, начатую теми пользователями, которых они заблокировали. При этом соцсеть по-прежнему присылает им оповещения, если к этой же беседе присоединился другой пользователь, на которого они подписаны.

Основными – и более успешными – конкурентами Twitter в борьбе за аудиторию Bloomberg называет компании Facebook, Snap и Instagram. Например, Instagram на днях сообщил, что с декабря 2016 г. успел увеличить количество ежемесячных пользователей на 100 млн, доведя их общее число до 700 млн. По словам Марка Махани (Mark Mahaney), аналитика компании RBC Capital Markets, рост аудитории Twitter является признаком того, что выручка тоже вырастет, но инвесторы не знают пока, когда этого ожидать.