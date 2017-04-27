Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС

Для Владимира Путина подготовлен проект дороджной карты «Интернет + Финансы». Документ предполагает список из нескольких десятков сервисов СМЭВ, доступ к которым должны получить отдельные категории финансовые организаций. Также предполагается обеспечить дистанционное оформление ДТП при помощи данных ГЛОНАСС.

Дорожная карта «Интернет + Финансы»

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Интернет + Финансы», подготовленный для помощника Президента России Игоря Щеголева. После утверждения документ будет представлен Владимиру Путину. Документ подготовлен рабочей группой во главе с бывшим президентом платежной системы Qiwi Андреем Романенко.

Оформление ДТП с помощью ГЛОНАСС

Одной из самых ярких новаций, предлагаемых в дорожной карте стала идея внести изменения в нормативную базу, которые бы позволили автовладельцам оформлять ДТП в рамках ОСАГО без участия сотрудников полиции.

Для этого предлагается использовать данные телеметрических систем (включая ГЛОНАСС), средства фото- и видеофиксации и прочие технические средства фиксации параметров движения.

У Российского союза страховщиков должна появиться возможность электронного взаимодействия с органами госвласти для заключения ОСАГО. Кроме того, должна появиться возможность онлайн-проверки исполнения владельцами транспортных средств обязанности по заключению договора ОСАГО с использованием камер видеонаблюдения и привлечения к соответствующей ответственности.

Упростить идентификацию пользователей финансовых сервисов

Помимо этого документ предлагает дать кредитным, а также отдельным некредитным финансовым организациям доступ к информации о гражданах, имеющейся у госорганов. Среди данных, которыми государству предлагается делиться с финансовыми организациями входит информация о принадлежности и использовании номера сотового телефона, указанного при осуществлении идентификаций в финансовом секторе. Для этого потребуется принятие отдельного закона.

Названия и ID сервисов СМЭВ, доступ к которым предлагается предоставить финансовым организациям

Идентификатор сведений Владелец сведений Наименование сервиса (услуги) 1. SID0003030 МВД России ГИБДД Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 2. SID0003416 Фонд социального страхования Российской Федерации Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 3. SID0003418 МВД России Сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность заявителя в режиме "да" или "нет" 4. SID0003608 ПФР Информация о страховом стаже застрахованного лица 5. SID0003450 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений об идентификационном номере налогоплательщика, физического лица, на основании полных паспортных данных, по запросу органов исполнительной власти» 6. SID0003452 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения» 7. SID0003453 ФНС России Предоставление адресных сведений, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе 8. SID0003456 МВД России Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске 9. SID0003521 ФНС России Электронный сервис «Предоставление Сведений из декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ» 10. SID0003524 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» 11. SID0003525 ФНС России Электронный сервис «Предоставление кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной власти» 12. SID0003546 МВД России Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 13. SID0003609 ПФР Сервис передачи сведений о отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам 14. SID0003611 МВД России Электронный сервис получения сведений о регистрационных действиях транспортных средств и их владельцах. 15. SID0003619 ПФР Запрос на получение страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица 16. SID0003622 ПФР Запрос на получение сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица 17. SID0003626 ФНС России Электронный сервис «Предоставление органам государственной власти информации об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения» 18. SID0003627 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней» 19. SID0003777 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений 2-НДФЛ» 20. SID0003793 ФНС России Электронный сервис «Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, по запросу органов исполнительной власти» 21. SID0003814 ПФР Сервис предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по данным лицевого счета застрахованного лица 22. SID0003815 Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) Сервис получения данных лицевого счета по представленному страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования 23. SID0003818 ПФР Сервис передачи сведений о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы 24. SID0003822 ПФР Сервис по предоставлению сведений о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС 25. SID0003859 Федеральная таможенная служба (ФТС) Сервис представления сведений из деклараций на товары и таможенных приходных ордеров 26. SID0003870 Федеральная таможенная служба (ФТС) Сервис предоставления сведений о государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним 27. SID0003875 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации 28. SID0003898 Федеральная таможенная служба (ФТС) Сервис получения сведений о размере пенсии застрахованного лица 29. SID0003907 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Сервис предоставления информации из реестра федерального имущества (наличие сертификата) 30. SID0003998 Федеральное казначейство Оплата физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов; 31. SID0004000 ПФР Сервис предоставления сведений о размере выплат застрахованного лица по линии Пенсионного фонда Российской Федерации 32. SID0004119 Росреестр Предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости посредством доступа к информационному ресурсу 33. Сведения о банковских счетах (депозитах) организаций (СМЭВ 3) ФНС России Информация об открытых счетах в банках

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Авторы дорожной карты предлагают разработать концепцию формирования единого цифрового профиля потребителя финансовых услуг. В результате этого у Центробанка должна появиться возможность электронного взаимодействия с физическими лицами – участниками финансового рынка с использованием Единого портала госуслуг. Также должны быть сняты ограничения на заключение договоров добровольного страхования в форме электронного документа через страховых брокеров.

Для финансовых организаций планируется разработать рекомендации по использованию стандартных программных интерфейсов, в том числе протоколов обмена данными (“Open API”). Финансовые организации совместно с органами госвласти должны будут провести пилотные проекты по решению проблемы «регуляторной песочницы» - ограничений действующих нормативных актов, которые мешают введению новых механизмов в финансовой сфере.

Доступ к СМЭВ для финансовых организаций

Отдельный раздел документа посвящен перечню сервисов Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), доступ к которым федеральные органы исполнительной власти должны будут открыть для отдельных категорий финансовых организаций. Всего документ насчитывает 33 таких сервиса.

Больше всего сведений должна будет предоставлять ФНС. В отношении физических лиц речь идет об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН), сведения из декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ), о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и иным сборам и сведений из Федеральной адресной системы.

В отношении юридических лиц ФНС будет предоставлять сведения об учете организации в налоговом органе, о среднесписочной численности сотрудников, кратких выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сведения об уплаченных налогах, задолженности по налогам и об открытых банковских счетах.

Пенсионный фонд должен будет предоставить информацию о страховом стаже застрахованного лица, о наличии или об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам, сведения о заработанной плате и иных выплатах, о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные о самом лицевом счете, а также сведения о соответствия данных лица и СНИЛС.

Какими данными должно будет поделиться МВД

МВД должно будет предоставить сведения о действительности документа, удостоверяющего личность (в формате «да/нет»), сведения о наличии судимости лица, уголовного преследования и нахождения в розыске. В части автотранспорта МВД должна будет предоставить информацию об административных правонарушениях и о регистрационных действиях транспортных средств и их владельцев.

Федеральной таможенной службе предстоит поделиться следующей информацией: сведения из деклараций на товары и таможенных приходных ордеров, сведения о государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и сведения о размере пенсии застрахованного лица.

Росстат будет предоставлять данные из бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц и информацию из реестра финансового имущества. Федеральное казначейство предоставит информацию об оплате физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных средств и сборов. Росрестр предоставит сведения из Государственного кадастра недвижимости.

Представитель Андрея Романенко от комментариев по вопросу дорожной карты отказался.