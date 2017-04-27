На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах

Отечественная компания RCNTEC объявила о выходе на рынок с новым решением для интеллектуального управления питанием оборудования, размещенного в дата-центрах. Участники рынка прочат решению высокий спрос.

Инновационная функциональность

Компания RCNTEC, создатель первой российской горизонтально-масштабируемой СХД «Полибайт» и разработчик ИТ-решений для бизнеса, анонсировала выпуск инновационного устройства для удаленного управления питанием оборудования центров обработки данных (ЦОД) – Remote Power Control Module (RPCM).

Как сообщили в компании, RPCM предназначен для использования как в корпоративном сегменте для модернизации и упрощения инфраструктуры ЦОД, повышения надежности, отказоустойчивости систем и снижения совокупной стоимости владения (ТСО), так и в частном сегменте, например, в домовладениях для защиты от пожаров и коротких замыканий.

Устройство имеет 2 ввода питания и 10 исходящих портов, каждый из которых администраторы могут включать, выключать и перезагружать без физического посещения объекта. В компании утверждают, что это самая высокая в индустрии плотность управляемых портов электропитания на один юнит среди систем с автоматическим вводом резерва (АВР).

Встроенные в RPCM функции АВР и управляемого распределителя питания (PDU), позволяют сэкономить на оборудовании и дают возможность удаленной перезагрузки потребителей. В случае ухудшения характеристик электропитания на одном из входов устройство автоматически переключается на другой вход без прерывания подачи электропитания.

Устройство для удаленного управления питанием оборудования ЦОДов – Remote Power Control Module (RPCM)

В интеллектуальной разработке RCNTEC также предусмотрена защита от короткого замыкания (КЗ). При возникновении КЗ на одном из подключенных устройств, RPCM автоматически прерывает подачу электроэнергии только на устройство, на котором оно возникло, предотвращая отключение как другого оборудования, подключенного к RPCM, так и всего остального, подключенного к той же шине электропитания.

Благодаря счетчикам электропитания на каждом отдельном порту RPCM позволяет эффективно организовать учет электроэнергии и дает возможность коммерческим центрам обработки данных оптимизировать цены для своих клиентов.

В RCNTEC заявляют, что по своему набору функций RPCM не имеет аналогов на рынке и является единственным на сегодняшний день устройством, которое объединяет в себе функции удаленного управления электропитанием, автоматического ввода резерва (АВР) без прерывания работы подключенного оборудования, защиты от короткого замыкания и счетчика электроэнергии на каждом порту.

Производитель уже принимает на своем сайте заявки на тестирование и предзаказ. Решение поступит в продажу в середине лета 2017 года.

Ответ на потребности рынка

Компания Hostkey, крупный провайдер colocation, хостинга и сервисов высокопроизводительных вычислений (HPC), подтвердила актуальность новой разработки RCNTEC. «Мы крайне заинтересованы в решении, совмещающем в себе автоматический ввод резерва, удаленное управление питанием, защиту от КЗ и счетчики электроэнергии раздельно на каждый порт. Такое решение значительно повысит привлекательность и удобство нашего colocation-сервиса для клиентов без заметного роста стоимости услуг», – отметил Петр Чаянов, генеральный директор компании Hostkey.

Заинтересованность в интеллектуальном распределителе питания RPCM уже выразила группа «Темпесто», дистрибьютор решений для создания систем бесперебойного и гарантированного электропитания: «Мы поставляем оборудование для оснащения ЦОДов уже более 10 лет и всегда находимся в поиске лучших решений. Новая разработка компании RCNTEC Remote Power Control Module (RPCM) представляет большой интерес для наших заказчиков», – комментирует Антон Сараев, директор по развитию «Темпесто».

Новая разработка RCNTEC будет интересна и партнерскому каналу дистрибьютора ИТ-решений OCS Distribution: «Модули управления питанием зарубежных производителей, в том числе интеллектуальные, порой обладают меньшим функционалом. Специалисты и разработчики российской компании RCNTEC предлагают по-новому взглянуть на организацию энергоснабжения оборудования, расширив возможности PDU. Реализованный в модуле Remote Power Control Module (RPCM) функционал предоставляет уникальные возможности мониторинга и управления энергоснабжением оборудования, что вполне может установить новую планку качества для модулей раздачи электропитания в серверных. Мы с оптимизмом ждем старта продаж уникального модуля PDU и появления в нашем демо-центре новинки от компании RCNTEC», – комментирует продукт-менеджер OCS Distribution Александр Осипенко.

«Сегодня все ожидают круглосуточной и бесперебойной работы информационных систем. Наша разработка – прямой ответ на запрос рынка, который мы неоднократно слышали от наших заказчиков. RPCM поможет владельцам ЦОДов модернизировать ИТ-инфраструктуру, повысить уровень оказываемых услуг, сократить расходы на оборудование и снизить затраты для клиентов, повысив при этом отказоустойчивость», – резюмирует генеральный директор RCNTEC Денис Нештун.



Российский производитель

RCNTEC специализируется на создании масштабируемых и отказоустойчивых продуктов и решений. Основной профиль деятельности – создание и поддержка ИТ-инфраструктуры компаний различного размера и профиля, разработка и продажа ИТ-решений для повышения эффективности бизнеса и предоставление операторских услуг связи.

Ключевыми продуктами компании являются отказоустойчивая и высокомасштабируемая система хранения данных «Полибайт» (международное название Resilient Cloud Storage), контакт-центр Resilient Contact Center, телефонный шлюз отказоустойчивости Resilient SIP Box, высокопроизводительные горизонтально масштабируемые сервисы двухфакторной аутентификации AUTH.AS и система мониторинга информационной безопасности Complaud.

Среди клиентов и партнеров RCNTEC – группа компаний «Лукойл», операторы экспресс-доставки DHL и Pony Express, аэропорт «Шереметьево», представительство республики Башкортостан при Президенте РФ, банк «Открытие», операторы связи МТС и «Вымпелком», онлайн-гипермаркет «Утконос» и другие крупные компании.

