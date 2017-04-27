Samsung сумел оправиться после финансовой катастрофы

Пиковые показатели продаж чипов в I кв. 2017 г. позволили Samsung Electronics компенсировать снизившиеся объемы продаж смартфонов и даже выйти на рекордную операционную прибыль в $8,7 млрд. Компания также пообещала «новый флагман» до конца года.

Квартальный рекорд побил прогнозы аналитиков

Согласно официальным данным о финансовых результатах деятельности за I кв. 2017 г., выручка Samsung Electronics составила 50,55 трлн южнокорейских вон (44,7$ млрд), что на 0,77 трлн вон ($911,5 млн) больше чем за аналогичный период прошлого года. Операционная квартальная прибыль концерна составила 9,9 трлн вон (8,75$ млрд), увеличившись на 3,22 трлн вон (2,85$ млрд) по сравнению с I кв. 2016 г.

Чистая прибыль Samsung Electronics в I кв. 2017 г. выросла в годовом измерении до 7,68 трлн вон ($6,8 млрд) против 5,25 трлн вон ($4,62 млрд) в I кв. 2016 г. – это больше чем 7,1 трлн вон ($6,25 млрд), предсказанных биржевыми аналитиками. Операционная прибыль компании выросла до 9,9 трлн вон ($8,75 млрд). Этот показатель на 48% превышает операционную прибыль компании за I кв. 2016 г., но также на 7% больше, чем за последний квартал 2016 года.

Руководство компании назвало квартальную прибыль рекордной за последние три года – с тех пор, как Samsung в 2013 г. обеспечила пиковые финансовые показатели на волне лавинообразного спроса на чипы памяти.

Финансовые результаты Samsung Electronics за I кв. 2017 года

Взлеты и падения по сегментам

Как и в IV кв. 2016 г., основным драйвером роста финансовых показателей компании в первом квартале послужила работа подразделения по производству полупроводниковых изделий – процессоров, модулей памяти (DRAM и NAND) и ЖК-панелей. За счет высокой средней стоимости продукции это подразделение обеспечило практически две трети всей операционной прибыли Samsung за прошедший квартал – 6,3 трлн вон ($5,54 млрд).

Финансовые результаты Samsung Electronics за I кв. 2017 г. по сегментам

Акции компании на торгах в Сеуле в четверг подорожали на 2,4%. Капитализация компании составляет 331,3 трлн вон ($293 млрд).

Подразделение IT & Mobile Communications, занимающееся выпуском смартфонов и других мобильных устройств, показало снижение консолидированной выручки до 23,5 трлн вон (20,77$ млрд) и операционной прибыли до 2,07 трлн вон (1,83$ млрд).

По словам представителей Samsung, основной причиной уменьшения доходов стало снижение цен на флагманские смартфоны Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Здесь же необходимо учитывать недополученную выручку в связи с отзывом проблемных смартфонов Galaxy Note 7, так и не поступивших в продажу в России и снятых с продажи во всем мире.

Смартфон Galaxy Note 7

Согласно официальным данным Samsung, объем собранных предварительных заказов на новые смартфоны Galaxy S8 значительно превысил прогнозировавшийся аналитиками уровень. На оптимизме по поводу успешных продаж Galaxy S8 почти не отразились мелкие проблемы некоторых партий смартфонов, связанные с покраснением OLED-экранов и сбоями соединения Wi-Fi, для устранения которых компании пришлось срочно выпускать два программных обновления прошивки.

«Прогнозируя результаты второго квартала, компания ожидает рост продаж за счет продолжающегося спроса на продукты памяти вместе с улучшенными прогнозами мобильного подразделения после глобального начала продаж смартфонов Galaxy S8 and S8+», – говорится в официальном заявлении Samsung.

Новый флагманский смартфон на горизонте?

В официальном заявлении Samsung по итогам финансового квартала есть косвенное подтверждение того, что в ближайшее время компания намерена выпустить флагманский смартфон, следующий за Galaxy S8 и S8+.

«Компания намерена поддерживать высокую прибыльность благодаря сильным продажам Galaxy S8 и S8+, а также запуску нового флагманского смартфона во втором полугодии», – говорится в официальном заявлении.

Многие рыночные аналитики сходятся во мнении, что под новым флагманом подразумевается Samsung Galaxy Note 8 с рабочим названием «Great», официальный анонс которого с большой долей вероятности может состояться уже в августе-сентябре 2017 г.

Samsung также официально подтвердил планы выпуска новых смартфонов в бюджетном и среднем ценовых диапазонах. «Samsung также намерена поддерживать прибыльность в среднем и нижнем ценовом сегментах с выпуском новых продуктов и оптимизацией выпускаемой линейки», – говорится в официальном заявлении.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в России 28 апреля 2017 г. по рекомендованной розничной цене p54990 и p59990 соответственно и будут представлены в трех цветовых решениях: «Черный бриллиант», «Мистический аметист» и «Желтый топаз».