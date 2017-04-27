На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО

СБУ обыскала 8 украинских компаний, которые подозреваются в использовании нелегального российского ПО, предназначенного для шпионских целей. В число компаний попала инвестиционная фирма Dragon Capital, которая утверждает, что найденное ПО предназначено для мониторинга активности сотрудников. Реальной причиной обыска гендиректор фирмы считает борьбу за акции популярного торгового центра Sky Mall.

СБУ обыскала Dragon Capital

Служба безопасности Украины (СБУ) обыскала офис украинской инвестиционной компании Dragon Capital, расположенный в Киеве, забрав оттуда компьютеры. Официальной причиной изъятия техники стало подозрение, что компания использует «запрещенное ПО, произведенное в России и предназначенное для шпионских целей».

О том, что причиной обыска стало незаконное использование ПО, и что суд одобрил изъятие техники, сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская. Сообщение было оставлено 26 апреля, во время проведения обыска. Белобовская также написала, что Dragon Capital использует только легально закупленное ПО и пожаловалась, что СБУ желает «парализовать работу» компании.

Официальные причины обыска

После обыска СБУ сообщила, что Dragon Capital стала всего лишь одной из восьми компаний, где были проведены обыски и изъяты компьютеры. Причина обысков во всех компаниях одинакова: по данным СБУ, там применялось «российское шпионское ПО», которое имело скрытые функции, дававшие возможность получить доступ к различной информации. Доступ можно было получить скрытно, причем в том числе к секретным данным.

В каких компаниях следует искать, СБУ выяснила в ходе досудебного следствия по делу нелегальной коммерческой организации, которая занималась незаконной продажей российского ПО в Украине. Уголовное производство, начатое по делу в 2016 г., классифицировало преступление по части 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины. Этот раздел предусматривает наказание за «незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации», в том числе если эти действия «совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или организованной группой». Наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

СБУ ищет в офисах украинских компаний шпионское ПО из России

Как сообщает СБУ, на изъятой в ходе обысков технике присутствует «российское шпионское ПО», которое, по мнению экспертов, подпадает под категорию «специальных технических средств негласного получения информации». Dragon Capital уточнила, что речь идет о программе, приобретенной в 2015 г. у украинской компании-правообладателя «Стахановец ПРО». В Dragon Capital программу собирались применять для мониторинга распределения рабочего времени сотрудников.

Реакция правительства

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, он не знает, как реагировать на инцидент. Премьер подчеркивает, что не имеет права вмешиваться в работу СБУ, и выражает надежду, что «там все должно происходить цивилизованно, не парализуя работы инвестиционного фонда», потому что «такими вещами инвестиционный климат не создается».

Гройсман сделал это заявление на заседании правительства, которое состоялось в день проведения обыска. Установить контакт с Dragon Capital для выяснения подробностей было поручено правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой.

По завершении обыска Белобовская написала в Facebook, что мероприятие проходило «в рамках закона и приличия», и что сотрудники Dragon Capital «добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию». Компьютеры были изъяты частично, после обыска персонал вернулся к работе.

Возможные причины обыска

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала сообщил изданию «Экономическая правда», что настоящей причиной обыска может быть желание оказать на него давление в вопросе приобретения акций торгово-развлекательного центра Sky Mall, расположенного в Киеве. В настоящий момент Фиала настаивает на выполнении решения Лондонского международного арбитражного суда, который присудил самому Фиале и его эстонскому партнеру-девелоперу Хиллару Тедеру право выкупить пакет акций Sky Mall.

Реальной причиной обысков могла стать борьба за акции популярного ТРЦ Sky Mall

В настоящий момент спорные акции принадлежат инвестиционному предприятию Stockman Interhold Андрея Адамовского, одного из основателей группы операторов связи «Фарлеп». Лондонский суд постановил передать их компании Arricano Real Estate, принадлежащей Тедеру, до 5 июня.

Передача акций была признана возможной в результате следующих событий. В 2010 г. компания Адамовского профинансировала завершение строительства Sky Mall на сумму $40 млн. Взамен она получила от компании Тедера 51% акций фирмы, которой опосредованно принадлежал торговый центр. При этом Тедер оговорил опцион на обратный выкуп пакета за сумму $51,4 млн. Но в ноябре 2010 г. договор опциона был аннулирован.

Сама Dragon Capital была основана в 2000 г. Компания занимается прямыми инвестициями, также оказывает финансовые, инвестиционно-банковские и брокерские услуги. С 2007 г. долей в Dragon Capital владел финансовый конгломерат Goldman Sachs, но в начале апреля 2017 г. стороны договорились об обратном выкупе акций.