Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства»

Счетная Палата предупредила «Ростелеком» о возможной административной ответственности за слишком активную реализацию проекта устранения «цифрового неравенства»: компания строит больше объектов, чем ей оплачивают из федерального бюджета.

Счетная палата предупреждает

Аудитор Счетной палаты Вера Чистова на ежегодной коллегии Федерального агентства связи (Россвязь), сообщила о нарушении агентством и оператором «Ростелеком» Закона «О бюджете». Речь идет о контракте на оказание универсальных услуг связи, который Россвязь в 2014 г. заключила с «Ростелекомом» сроком на 10 лет.

Согласно контракту, «Ростелеком» обязуется поддерживать работу на всей территории страны универсальных таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД). Также «Ростелеком» должен реализовать амбициозную программу устранения «цифрового неравенства» - провести к 2020 г. во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек магистральные волоконно-оптические кабели со скоростью не менее 10 Мбит/с (то есть установить в таких населенных пунктах точки доступа).

Государство обязалось компенсировать «Ростелекому» убытки от оказания универсальных услуг. Сумма всего контракта составляет до 163 млрд руб. С этой целью Россвязь поддерживает Резерв универсального обслуживания, в который со всех операторов связи собирает 1,2% от их выручки. Ежегодно Резерв пополняется примерно на 15 млрд руб.

Однако далеко не все средства, собираемые в Резерв, в Федеральном бюджете направляются на универсальное обслуживание. В результате проект устранения «цифрового неравенства» столкнулся с недофинансированием, а у Россвязи образовалась миллиардная задолженность перед «Ростелекомом» (на конец 2014 г. она составляла 10,9 млрд руб).

Недофинансирование - не повод нарушать закон

Чистова признает, что проблема недофинансирования проекта существует. Тем не менее, Закон «О бюджете» надо исполнять, добавляет она. «Ростелеком» же выполняет работы на большие суммы, чем предусмотрено бюджетными лимитами. «Это грозит административным наказанием, в лучшем случае, а могут быть и более серьезные последствия», - предупредила аудитор.

Счетная палата недовольна, что в 2016 г. Ростелеком устранял «цифровое неравенство»

на 6 млрд руб. активнее, чем ему компенсировал бюджет

Глава Россвязи Олег Духовницкий согласен с критикой аудиторов. «Конечно, это хорошо, когда мы заплатили «Ростелекому» 10 руб., а он выполнил работ на 12 руб., - заявил Духовницкий. - Однако Счетная палата нас предупредила, что так шутить нельзя, и эти дополнительные два рубля должны быть за счет «Ростелекома». Присутствовавший на коллегии недавно назначенный президентом «Ростелекома» Михаил Осеевcкий пообещал исправить контракты с Россвязью, чтобы такая ситуация не повторилась.

Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что указанная ситуация сложилась из-за недофинансирования проекта в 2016 г. Работы по установке точек доступа начались заранее, и никто не знал, что средств из Федерального бюджета поступит меньше средств, чем было запланировано.

Ход реализации проекта устранения цифрового неравенства

В 2016 г. вместо первоначально планировавшихся в Федеральном бюджете 14,9 млрд руб. на унивресальные услуги связи было направлено только 8,9 млрд руб. Трехлетний бюджет, принятый в конце 2016 г., предусматривает большие ассигнования на универсальные услуги: в 2017 г. - 11,9 млрд руб., в 2018 г. - 12,4 млрд руб., в 2019 г. - 13,7 млрд руб.

В рамках реализации проекта устранения «цифрового неравенства» в 2015 г. было построено 1,6 тыс. точек доступа при плане в 1,1 тыс., в 2016 г. - 3,9 тыс. (соответствует плану). Также «Ростелеком» проложил 34 тыс. км волоконно-оптических линий связи.