Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure

Microsoft закончил квартал с 6% ростом общей выручки до $23,6 млрд, что чуть выше ожиданий аналитиков. В то же время выручка облачной платформы Azure увеличилась на 93% до $15,2 млрд.

Облака в Microsoft показывают самую высокую динамику

Согласно отчету Microsoft о результатах III финансового кв. 2017 г. (начался 1 июля 2016 г.), общая выручка компании (non-GAAP) увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $23,6 млрд. Доход на акцию составил $0,73. В целом, результаты совпали с прогнозами аналитиков Wall Street, ожидавших выручку на уровне $23,6 млрд и доход $0,70 на акцию. Годом ранее квартальный доход на акции Microsoft составил $0,62.

Наиболее впечатляющие результаты за квартал продемонстрировал облачный бизнес Microsoft – «Intelligent Cloud», принесший компании за три первых месяца 2017 г. выручку в размере $6,8 млрд, что на 11% больше прошлогодних показателей за аналогичный квартал.

Выручка облачной бизнес-платформы Azure продемонстрировала наиболее высокий рост, достигнув отметки $15,2 млрд. Это на 93% больше, чем было заработано в предыдущем квартале.

Согласно официальным данным компании, драйверами роста стал увеличившийся спрос как на базовые, так и на премиальные сервисы Azure.

В Microsoft ожидают роста своего облачного бизнеса до уровня $20 млрд уже в 2018 г., в то время как в более ранних прогнозах речь шла о 2020 г.

«Наши квартальные результаты отражают доверие клиентов, размещающихся в Microsoft Cloud, – отметил CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) при анонсе финансовых результатов. – Наши клиенты от крупных транснациональных компаний до СМБ и НКО по всему миру, все они используют облачную платформу Microsoft для обеспечения своей цифровой трансформации».

Итоги по другим подразделениям Microsoft

Завершившийся квартал стал первым полным кварталом после закрытия сделки Microsoft на $26 млрд по поглощению профессиональной социальной сети LinkedIn. Согласно прогнозам, от LinkedIn ожидалась квартальная выручка на уровне примерно $950 млн. Фактический результат оказался еще лучше: LinkedIn принесла компании $975 млн.

Итоги Microsoft за III финансовый квартал 2017

В производительном сегменте преобладает выручка от таких продуктов как Office и Dynamics. Суммарная квартальная выручка этого подразделения Microsoft составила $8 млрд ($6,5 млрд за квартал годом ранее).

По словам Зака Мокси (Zack Moxcey) директора Microsoft по связям с инвесторами, коммерческая версия Office 365 сегодня используется более чем 100 млн пользователями, что демонстрирует 45% рост популярности продукта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Просадку по доходности в прошедшем квартале продемонстрировало подразделение персональных вычислений – The More Personal Computing, который учитывает выручку от Windows, гаджетов (в том числе все вариации Surface), игр и поиска. За первые три месяца 2017 г. это подразделение принесло компании выручку в размере $8,8 млрд, хотя годом ранее доход составил $9,5 млрд.

Снижение выручки по этому подразделению в Microsoft связывают, главным образом, с падением доходности Surface сразу на 26%. Остальные слагаемые дохода подразделения – такие как Windows OEM, игры и поиск, показали прирост в пределах от 4% до 8%.

По словам представителей компании, снижение выручки связано с мощной ценовой конкуренцией на рынке персональных систем и увеличенным жизненным циклом продуктов из нынешнего портфолио.

О бизнес-платформе Microsoft Azure

Облачный сервис Azure был запущен Microsoft в 2008 году под названием Windows Azure, и лишь в 2014 г. платформу переименовали в Microsoft Azure. Платформа предлагает облачные модели «платформа как сервис» (PaaS) и «инфраструктура как сервис» (IaaS). Стабильность Windows Azure обеспечивает глобальная сеть дата-центров Microsoft.

Особенностью Windows Azure является оплата только по факту потребленных ресурсов, многопоточная структура вычислений и абстракция от инфраструктуры. В число наиболее популярных предложений Azure входит хранение данных и размещение в «облаке» приложений и веб-проектов.