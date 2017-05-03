Минкомсвязи предлагает госкомпаниям выплачивать дань, покупая иностранное ПО

В Минкомсвязи обсуждается инициатива, которая обяжет госкомпании платить компенсации за закупку иностранного ПО вместо российских аналогов. Размер выплаты может составить 5% от суммы закупки, средства пойдут в Фонд развития информационных технологий.

Идея Минкомсвязи

Минкомсвязи рассматривает предложение взимать компенсации с госкомпаний, которые закупают софт у иностранных поставщиков, если у закупаемого продукта есть аналоги в реестре отечественного ПО. Об этом рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. По его словам, сейчас инициатива находится на стадии предварительного обсуждения, сообщает «Интерфакс».

Компенсационный платеж может составить около 5% от суммы, потраченной госкомпанией на закупку иностранного ПО. Минкомсвязи планирует взимать эти платежи в пользу Фонда развития информационных технологий (ФРИТ), который был создан в январе 2017 г. Таким образом, госкомпания, закупившая иностранные аналоги отечественного софта на p100 млн, должна будет перечислить p5 млн в ФРИТ, привел пример Никифоров.

Минкомсвязи полагает, что приобретение отечественного ПО следует стимулировать финансово. Варианты такой стимуляции ведомство намерено рассмотреть в сотрудничестве с Минэкономразвития и Минфином. До этого Минкомсвязи предлагало сделать закупку российского ПО госкомпаниями обязательной, как в случае с госорганами, однако Минэкономразвития не поддержало эту идею.

Другие меры

В марте 2016 г. Владимир Путин предложил сделать закупку российского ПО обязательной для госкомпаний. Однако в декабре того же года на форуме «Интернет-экономика» президент отметил, что это может создать невыгодные условия для госкомпаний в их конкуренции с частными предприятиями.

Минкомсвязи обсуждает введение особого 5%-го сбора с госкомпаний, приобретающих зарубежное ПО вместо отечественных аналогов

В мае 2016 г. выяснилось, что правительство разрабатывает для госкомпаний директивы, которые заставят их при совершении закупок софта отдавать предпочтение продуктам из реестра отечественного ПО. В июне первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития и Минкомсвязи подготовить директивы, обязывающие госпредставителей в компаниях публично обосновывать решения по закупке любого ПО. В июле госпредставителям были направлены указания, согласно которым они должны настаивать на приоритете отечественного софта при обсуждении закупки в компании, при этом процесс выбора продукта должен быть максимально прозрачным.

Создание российского реестра ПО

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. В настоящий момент в реестре насчитывается более 3 тыс. продуктов.