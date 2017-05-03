Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены

Microsoft выходит на рынок образования с ноутбуками Surface Laptop с ценой от $999 и новой операционной системой Windows 10 S. Выпуск недорогих «убийц Chromebook» по цене от $189 делегирован партнерам.

Surface Laptop против Apple MacBook

Microsoft в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке официально анонсировала линейку новых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop. Новинки Microsoft станут первыми в истории компании портативными ПК, выполненными в форм-факторе классического ноутбука.

Помимо этого, устройства серии Surface Laptop станут одними из первых на рынке устройств под управлением новой операционной системы Windows 10 S, также впервые представленной в рамках этого мероприятия.

В процессе презентации представители Microsoft подчеркивали ориентированность нового семейства Surface Laptop на рынок образования, представляя различные модели его использования в школах и университетах. В то же время, нижняя ценовая планка модельного ряда Surface Laptop (от $999) позволяет говорить о конкуренции разве что в премиальном ценовом диапазоне с модельным рядом Apple MacBook.

Анонс Surface Laptop

Первые партии ноутбуков Surface Laptop, согласно официальной информации Microsoft, начнут поступать в розницу уже 15 июля 2017 г.

Премиальный дизайн и мощная начинка

Семейство ноутбуков Surface Laptop – это первая портативная линейка Microsoft в классическом откидном дизайне, ранее решения под брендом Surface выпускались с вращающимся экраном или съемной клавиатурой.

Дизайн Surface Laptop во многом унаследован от премиальной серии Surface Pro 4, включая тонкий прямоугольный корпус, прямоугольные клавиши с малым 1,5-миллиметровым ходом и покрытием из производимого в Италии материала Alcantara со структурой и тактильными свойствами искусственной замши, применяемого в изделиях класса «люкс».

Ноутбуки Surface Laptop оснащены 13,5-дюймовым сенсорным экраном PixelSense с защитным стеклом Gorilla Glass 3 и разрешением 3,4 млн пикселей (2256 × 1504 точек, соотношение сторон 3:2). Сенсорный экран ноутбука поддерживает перьевой ввод с помощью Microsoft Surface Pen, но в отличие от Surface Pro не способен разгибаться на 360 градусов или отделяться от клавиатуры.

Ноутбуки будут доступны в рознице в четырех цветовых вариантах оформления корпуса: платиновый (Platinum), темно-красный (Burgundy), «синий кобальт» (Cobalt Blue) и «золотой графит» (Graphite Gold). Все четыре расцветки будут доступны только для ограниченного числа конфигураций, большая часть ноутбуков будет выпускаться в корпусе с платиновым оттенком.

Ноутбуки Surface Laptop

Вес аппарата составляет 2,76 фунта (1,25 кг, это несколько меньше чем у 13-дюймового MacBook Pro. Толщина не превышает 14,47 мм в самой широкой тыльной части и 9,9 мм во фронтальной.

Ноутбуки Surface Laptop

Все ноутбуки семейства Surface Laptop будут оснащаться мобильными процессорами Intel Core исключительно 7 поколения (микроархитектура с рабочим названием Kaby Lake). Озвученная в рамках презентации цена (от $999) имеет отношение к варианту с процессором Intel Core i5 и интегрированной в него графической подсистемой HD Graphics 620, минимальным объемом оперативной памяти 4 ГБ и минимальным объемом встроенного твердотельного накопителя на шине PCI-E емкостью 128 ГБ. Именно эти ноутбуки начнут поступать в розницу после 15 июня.

На рынке также будут доступны варианты с более производительными процессорами Intel Core i7 с очень мощной графической подсистемой Iris Plus Graphics 640, объемом оперативной памяти от 4 ГБ до 16 ГБ и SSD от 128 ГБ до 1 ТБ. Так, например, конфигурация с процессором Core i7, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем обойдется уже в $1599.

Ноутбуки Surface Laptop оснащаются чрезвычайно скромным набором проводных интерфейсов, включая USB 3.0 (USB-A), Mini DisplayPort, разъем 3,5-мм для наушников и слот под карты SD. Список встроенных интерфейсов включает модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11a, Bluetooth 4.0 LE и веб-камеру с HD-матрицей.

Аудиотракт ноутбуков оснащен новейшей системой Dolby Audio Premium. Для сохранения тонкого дизайна базовой части ноутбука разработчикам пришлось интегрировать динамики встроенной стерео акустической системы непосредственно в клавиатуру.

Ноутбук Surface Laptop

Microsoft анонсировала время автономной работы ноутбуков Surface Laptop на базе Core i5 до 14,5 часов от одной зарядки. В процессе презентации представители Microsoft отдельно подчеркнули, что по этому показателю Surface Laptop превосходит любое решение Apple MacBook.

Windows 10 S: война клонов

Новая операционная система Windows 10 S ориентирована на применение в обучающем процессе – в школах и вузах. Фактически именно Windows 10 S без привязки к Surface Laptop является прямым конкурентом Chrome OS, занимающей в настоящее время до половины образовательного рынка в США.

Windows 10 S является клоном стандартной версии Windows 10 с усеченным набором функциональных возможностей. Для тех, кто в дальнейшем захочет избавиться от ограничений Windows 10 S, предусмотрен апгрейд до полноценной Windows 10: для преподавателей школ и вузов эта возможность будет бесплатной, всем остальным необходимо доплатить $50. Обновление будет доступно после 31 декабря 2017 г.

Операционная система Windows 10 S способна запускать приложения Win32 из магазина приложений Windows Store и приложения для платформы Universal Windows Platform (UWP). Жесткое ограничение источников приложений компенсируется более быстрой загрузкой системы, более быстрой работой, лучшей автономностью и повышенной безопасностью.

Операционная система Windows 10 S поддерживает облачное управление через Microsoft Intune, Intune for Education и другие системы управления. По умолчанию в системе включена активная синхронизация с облачным сервисом хранения данных Microsoft OneDrive.

Windows 10 S будет бесплатной для тех учебных заведений, где уже установлены системы под управлением Windows 10 Pro.

Кто же будет биться с Google Chromebook?

Ранее в Сети распространялись многочисленные слухи и предположения о том, что Microsoft готовит линейку ноутбуков Surface бюджетного класса для конкуренции на образовательном рынке с недорогими портативными решениями класса Google Chromebook.

Вопреки ожиданиям, Microsoft не будет выпускать недорогие ноутбуки под своей торговой маркой. Этим займутся многочисленные партнеры компании, включая Asus, Acer, HP, Dell, Fujitsu и др.

Ноутбук Surface Laptop

Как было официально объявлено представителями Microsoft, цена таких ноутбуков под управлением Windows 10 S будет начинаться от $189. Ранее в Сети появился список обязательных требований к таким системам, который включает не менее 4 ГБ оперативной памяти, процессор с производительностью не менее современного 4-ядерного Intel Celeron или лучше, встроенный скоростной накопитель емкостью 32 ГБ или 64 ГБ из разряда твердотельных накопителей (SSD) или флеш-памяти с интерфейсом eMMC.

Характеристики low-end ноутбуков под Windows 10 S

Microsoft также отмечает в требованиях «полный рабочий день» автономности с батареей емкостью более 40 Вт*ч. Особый упор на полноценный рабочий день без подзарядки является отражением новой инициативы компании Power Throttling («регулирование мощности»), которая в настоящее время проходит активные испытания в программе Windows Insider Program по новой версии Windows 10 с рабочим названием Redstone 3.

В настоящее время партнерские модели недорогих ноутбуков под управлением Windows 10 S еще не объявлены, но многочисленные анонсы таких решений с большой долей вероятности можно ожидать в ближайшее время.