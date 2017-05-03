Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера

ФНС продолжает развивать действующую версию своей автоматизированной информационной системы «Налог-3». На первую очередь новых работ выделено свыше 800 млн руб. Будущему подрядчику на их выполнение будет отведено 1,5 года.

Очередной этап развития «Налог-3» — за 834,5 млн

Федеральная налоговая служба (ФНС) готова в ближайшие полтора года потратить на развитие своей автоматизированной информационной системы АИС «Налог-3» p834,5 млн. Имена такая сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта на объявленном ведомством открытом конкурсе по поиску подрядчика. Заявки от соискателей станут приниматься на тендер до 19 мая 2017 г., а его итоги ведомство планирует подвести 24 мая.

Развитие касается действующей последние несколько лет версии основной информсистемы ФНС, в которой все данные налогового администрирования хранятся и обрабатываются в единой централизованной базе данных — федеральном хранилище.

Анализ сайта госзакупок показывает, что, начиная с 2011 г. ФНС провело по тематике развития и технического обеспечения «Налог-3» не менее двух десятков тендеров на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

Целью очередных заказываемых работ в отношении «Налог-3» заявлен перевод процессов налогового администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей из децентрализованных компонентов системы в централизованные прикладные подсистемы. Все эти работы по условиям контракта победитель тендера должен будет завершить не позднее 1 декабря 2018 г.

ФНС объявила первый из двух в 2017 г. тендеров на развитие своей АИС

На данный момент общее количество пользователей централизованных и децентрализованных компонентов АИС «Налог-3» составляет 131 тыс. сотрудников. Из них пользователей централизованных компонентов — 35 тыс., остальные 96 тыс. — пользователи децентрализованных компонентов.

В тендерной документации фронт закупаемых работ описан как «первая очередь». В пресс-службе ФНС пояснили CNews, что развитие АИС ведомства выполняется очередями по мере готовности функциональных требований к системе. «В 2017 году планируется объявление конкурса на выполнение работ по развитию АИС ФНС России (2 очередь), планируемый срок публикации извещения — II-III квартал 2017 года», — добавили в пресс-службе.

Текущее состояние «Налог-3»

АИС «Налог-3»представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ведомства и предоставления информации внешним потребителям.

В настоящее время ФНС уже были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3», выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков) и функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц).

Сейчас выполняются работы по реализации и подготовке к внедрению прикладного программного обеспечения функционального блока №3 (функции налогового администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Были выполнены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

На текущий момент основной площадкой для функционирования централизованных компонент АИС «Налог-3» является федеральный ЦОД (ФЦОД) в подмосковной Дубне, резервной площадкой — московский ЦОД. В 2017 г. запланирован перевод резервной площадки в резервный ЦОД (РЦОД) в Городце Нижегородской области.

Используемое ПО

Прикладное ПО децентрализованной архитектуры АИС «Налог-3» на федеральном уровне использует серверы баз данных OracleDatabase 11gEnterpriseEditionи OracleDatabase 12cEnterpriseEdition, MicrosoftSQLServer 2005 и 2008, а также ОС Solaris 10, AIX 7.1, MSWindowsServer 2003 ServicePack 2 и 2008 R2 x64 и серверы приложений Apache Tomcat 7.0.23 (с установленными средствами криптозащиты «Криптопро JCP»).

При этом в Центральном аппарате ФНС для работы программных комплексов используются серверы баз данных OracleDatabase 11gEnterpriseEdition, MicrosoftSQLServer 2005 и 2008, а также ОС MSWindowsServer 2003 ServicePack 2 и Server 2008 R2 x64. Клиентское ПО функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Для работы программных комплексов регионального уровня используются серверы баз данныхMSSQLServer 2000 SP4, 2005 ExpressEdition, 2008 R2 EnterpriseEdition и 2012, а также серверы приложений MSWindowsServer 2003 ServicePack 2 и 2008 R2 x64. Клиентское ПО регионального уровня функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Для работы программных комплексов местного уровня используются серверы баз данных MSSQLServer 2000 SP4, 2005 ExpressEdition, 2008 R2 EnterpriseEdition, а также серверы приложений MSWindowsServer 2003 ServicePack 2 и 2008 R2 x64. Клиентское ППО местного уровня функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Кроме того, на серверах приложений и рабочих станциях объектов автоматизации федерального, регионального и местного уровней в отдельных случаях устанавливается дополнительное системное ПО: XML-парсер (версия 4.0 SP2) и XML-парсер 6.0 для Windows, библиотека для работы с XML для SQLServer, CrystalReportsRunTime и SoapSdk4, компоненты среды выполнения библиотек VisualC++ V8.0, компонента Xp_md5, пакет поддержки обратной совместимости для MSSQLServer 2005 (поддержка DTC и SQL-DMO), LotusDomino 6 и 8, LotusNotes 6-8, PrognozPlatform, «Криптопро».

Для формирования выходных документов на серверах приложений и рабочих станциях объектов автоматизации федерального, регионального и местного уровней установлены офисные приложения типа MSOffice 2003, 2007 и 2010.

ПАК машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» построен на платформе Teradata. В среде промышленной эксплуатации используется Enterprise Data Warehouse 6700 с двумя «кликами», состоящими из двух активных и одного резервного узлов каждая, проведено объединение с Teradata Data Warehouse Appliance 2800. В среде разработки и тестирования используется Teradata Data Warehouse Appliance 2650 с тремя «кликами».

ПАК машины баз данных транзакционного сегмента АИС «Налог-3» построен на основе Oracle Exadata Database Machine X5-8 (Primary), X5-8 (Standby 1) и OracleExadataDatabaseMachineX3-8 и Х2-8 (Standby 2, расположены в ЦОДе в Москве.